С 31 декабря по 10 января принимать обращения будут «горячие линии» 122 и 112, а также телефон единой регистратуры 124.

Режим работы поликлиник в новогодние каникулы в Новосибирске. Телефон «горячей линии» 122 и 112

В Новосибирске с 1 по 10 января поликлиники будут принимать пациентов с 09:00 до 15:00. Экстренная медицинская помощь жителям других городов и сельских районов Новосибирской области будет организована в центральных городских и районных больницах. Как сообщили в региональном минздраве, при необходимости будет задействована круглосуточная служба отделения плановой и экстренной медицинской помощи областной клинической больницы.

Неотложную стоматологическую помощь в любое время дня и ночи взрослые и дети смогут получить в Клинической стоматологической поликлинике N3 на улице Сибиряков-Гвардейцев, 57 и в Новосибирской областной стоматологической поликлинике по адресу улица Театральная, 46.

Ожоговый травмпункт ГБУЗ НСО "Государственная Новосибирская областная клиническая больница" (взрослые и дети), ул. Немировича-Данченко, 130 - круглосуточно;

Офтальмологический травмпункт ГБУЗ НСО "Городская клиническая больница N1" (взрослые), ул. Залесского, 6 - круглосуточно.

Режим повышенной готовности

31 декабря Первый вице-губернатор Новосибирской области Юрий Петухов провел совещание по видеосвязи с руководством министерства здравоохранения и главными врачами всех медицинских учреждений региона о работе в новогодние праздники.

С 31 декабря по 10 января принимать обращения будут «горячие линии» 122 и 112, а также телефон единой регистратуры 124.

На телефоне 112 будут дежурить медицинские работники. Они дистанционно проконсультируют обратившегося или, если необходимо, оформят вызов скорой помощи или врача поликлиники. Все дни городская единая регистратура 124 будет записывать на прием к врачу или оформлять вызов врача на дом. К ней подключены все медицинские учреждения региона.

Усилена служба скорой помощи – и выездные бригады, и диспетчерская служба по приему вызовов.

Поликлиники также будут работать все праздники. В основном – участковая служба, бригады неотложной помощи, инфекционные бригады, местные call-центры, которые в режиме аудио-контроля будут контролировать пациентов, находящихся под наблюдением. Если пациенту потребуется госпитализация, поликлиника выдаст сопроводительный лист и вызовет скорую помощь.

Лаборатории ПЦР-диагностики работают по графику, к ним прикреплены медорганизации. По показаниям тестирование можно будет провести в любой день.

Все стационары работают круглосуточно. И инфекционные, и не инфекционные. Проработана маршрутизация по всем профилям: от педиатрии, акушерства и гинекологии до травматологии и кардиологии.

Организованы ежедневные телемедицинские консультации через личный кабинет «Мое здоровье» на портале госуслуг.

Приказом министерства здравоохранения Новосибирской области предусмотрено, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, усиление бригад врачей и вывод дополнительных специалистов.

В праздничные дни нам продолжают работать волонтеры, студенты медуниверситета и медицинского колледжа, они помогают в call-центрах и с доставкой лекарственных препаратов.

Ни на день не прекращается выдача лекарственных препаратов пациентам с коронавирусной инфекцией на амбулаторном этапе.