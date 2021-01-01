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Спец по маткапиталу: риелтор похитил 17 млн рублей из бюджета, составляя договоры займа с обладателями материнского капитала

21:30 01.01.2021 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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В ходе следствия обвиняемый вину не признал, в счет возмещения причиненного ущерба по инициативе следствия наложен арест на автомобиль обвиняемого Mitsubishi Outlander и его долю в уставном капитале ООО «Литера».

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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО «Литера» Александра Скачкова, обвиняемого в совершении 38 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

По данным следствия, в 2015-2018 гг. Скачков, занимающийся риэлтерской деятельностью, похитил из федерального бюджета денежные средства в сумме более 17 миллионов рублей путем предоставления в подразделения пенсионного Фонда РФ по Омской области заведомо ложных сведений о предоставлении займов на приобретение жилых помещений владельцам сертификатов на материнский (семейный) капитал. А именно, обвиняемый от имени ООО «Литера» заключал с владельцами сертификатов договоры займа, фактически оставляя заемные денежные средства у себя. Лишь спустя не менее месяца после того, как подразделения Пенсионного фонда перечисляли в ООО «Литера» бюджетные средства в счет возврата займов, выданных владельцам сертификатов, Скачков передавал часть из выданных в займ денежных средств владельцам сертификатов для приобретения жилых помещений, а остальную часть оставлял у себя и распоряжался по собственному усмотрению.

В ходе следствия обвиняемый вину не признал, в счет возмещения причиненного ущерба по инициативе следствия наложен арест на автомобиль обвиняемого Mitsubishi Outlander и его долю в уставном капитале ООО «Литера».

В настоящее время расследование завершено, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Следком

материнский капитал мошенничество риелтор
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