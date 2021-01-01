Как алкоголь влияет на человеческий мозг, рассказали ученые

Однако эти процессы, в отличие от гибели нейронов, не являются необратимыми. Если человек перестанет употреблять спиртные напитки, плотность белого вещества восстановится

Исследовано влияние алкоголя на мозг человека. Специализированное издание «Популярная механика» приводит результаты работы двух научных сотрудниц нейрофизиологической лаборатории Греты Бадсберг Йенсен и Бенты Паккенберг. Датские специалисты в нем опровергают миф о том, что алкоголь убивает клетки головного мозга.

Ученые сравнили мозги 22 умерших. Было отобрано равное количество алкоголиков и людей, не злоупотреблявших спорными напитками. В результате выяснилось, что по числу клеток в одинаковых участках неокортекса образцы не никак не отличались. Разница была выявлена лишь в плотности белого вещества в старой коре мозга – у алкоголиков она оказалось снижена.

Таким образом, специалисты пришли к выводу, что алкоголь не убивает нейроны, однако их отросткам вредит. Он разрушает связи между нейронами и разными участками мозга, что, в свою очередь, вызывает различные проблемы, например, с памятью. Однако эти процессы, в отличие от гибели нейронов, не являются необратимыми. Если человек перестанет употреблять спиртные напитки, плотность белого вещества восстановится.

Впрочем, неспособность алкоголя убивать нейроны не говорит о его безопасности. Ученые выяснили, что алкоголь вызывает заболевания, которые разрушают головной мозг. К таким болезням относится синдром Вернике-Корсакова, который развивается у алкоголиков из-за дефицита витамина B1. Сначала это приводит к тому, что страдают митохондрии нейронов, а затем гибнут и сами клетки. Поэтому то, что алкоголь убивает мозг, – это миф, однако болезни, к которым он приводит – реальность.

Источник: tvbrics