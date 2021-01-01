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Как алкоголь влияет на человеческий мозг, рассказали ученые

21:00 01.01.2021 Фото: pxhere
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Ученые выяснили, что алкоголь вызывает заболевания, которые разрушают головной мозг.

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Однако эти процессы, в отличие от гибели нейронов, не являются необратимыми. Если человек перестанет употреблять спиртные напитки, плотность белого вещества восстановится
Сюжет: Алкоголизм
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Исследовано влияние алкоголя на мозг человека. Специализированное издание «Популярная механика» приводит результаты работы двух научных сотрудниц нейрофизиологической лаборатории Греты Бадсберг Йенсен и Бенты Паккенберг. Датские специалисты в нем опровергают миф о том, что алкоголь убивает клетки головного мозга.

Ученые сравнили мозги 22 умерших. Было отобрано равное количество алкоголиков и людей, не злоупотреблявших спорными напитками. В результате выяснилось, что по числу клеток в одинаковых участках неокортекса образцы не никак не отличались. Разница была выявлена лишь в плотности белого вещества в старой коре мозга – у алкоголиков она оказалось снижена.

Таким образом, специалисты пришли к выводу, что алкоголь не убивает нейроны, однако их отросткам вредит. Он разрушает связи между нейронами и разными участками мозга, что, в свою очередь, вызывает различные проблемы, например, с памятью. Однако эти процессы, в отличие от гибели нейронов, не являются необратимыми. Если человек перестанет употреблять спиртные напитки, плотность белого вещества восстановится.

Впрочем, неспособность алкоголя убивать нейроны не говорит о его безопасности. Ученые выяснили, что алкоголь вызывает заболевания, которые разрушают головной мозг. К таким болезням относится синдром Вернике-Корсакова, который развивается у алкоголиков из-за дефицита витамина B1. Сначала это приводит к тому, что страдают митохондрии нейронов, а затем гибнут и сами клетки. Поэтому то, что алкоголь убивает мозг, – это миф, однако болезни, к которым он приводит – реальность.

Источник: tvbrics

алкоголь мозг плотность белого вещества
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