Прожиточный минимум на душу населения за 2020 год выльется в цифру 11 301 рубль

Прожиточный минимум на душу населения в 2021 году составит 11 653 рубля, трудоспособного населения – 12 702 рубля, для детей – 11303 рубля, для пенсионеров – 10022 рубля.

В 2020 году прожиточный минимум складывается как среднее арифметическое поквартальных значений прожиточного минимума

Минтруд России провел предварительный расчет прожиточного минимума на душу населения за 2020 год: он составит 11 301 рубль. Для трудоспособного населения величина этого показателя составит 12 223 рубля, для пенсионеров – 9 299 рублей, для детей – 11 203 рубля. Это данные предварительного расчета размера прожиточного минимума на основе цен на товары, включенных в состав потребительской корзины, за 11 месяцев 2020 года.

Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер поддержки и государственной социальной помощи как социальный контракт, ежемесячное пособие на первого, второго и третьего ребенка в возрасте до 3 лет в рамках нацпроекта «Демография», выплаты на детей от 3 до 7 лет, многие региональные меры поддержки.

В 2020 году прожиточный минимум складывается как среднее арифметическое поквартальных значений прожиточного минимума. Прожиточный минимум 2020 года, в свою очередь, исчислялся на основе данных Росстата о стоимости продуктов, включенных в состав потребительской корзины. Прожиточный минимум за III квартал составил на душу населения – 11 606 рублей, трудоспособного населения - 12 542 рубля, для пенсионеров – 9 519 рублей, а для детей – 11 580 рублей. Эти значения уже утверждены приказом Минтруда. Прожиточный минимум за IV квартал составит, по прогнозной оценке, на душу населения 11 285 рублей, для трудоспособного населения - 12 225 рублей, для пенсионеров - 9 312 рублей, для детей - 11 087 рублей.

Напомним, с 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год. И если прежде прожиточный минимум определялся на основе расчета стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то теперь он устанавливается как соотношение с медианным среднедушевым доходом.

Прожиточный минимум на душу населения в 2021 году составит 11 653 рубля, трудоспособного населения – 12 702 рубля, для детей – 11303 рубля, для пенсионеров – 10022 рубля.

Источник: mintrud