Таблицу роста пенсий с 1 января 2021 показал Пенсионный фонд. Узнайте, как проиндексировали ваше пенсионное пособие

Стоимость коэффициента в январе повышается с 93 рублей до 98,86 рубля, размер фиксированной выплаты – с 5 686,25 до 6 044,48 рубля.

У каждого пенсионера прибавка в результате индексации индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии

С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров индексируются на 6,3%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2020 года. В результате индексации страховая пенсия по старости большинства неработающих пенсионеров увеличивается не меньше чем на тысячу рублей в месяц, а ее средний размер – до 17,5 тыс. рублей.

Одновременно с выплатами действующим пенсионерам в новом году повышаются пенсионные права будущих пенсионеров. Это происходит через увеличение на 6,3% стоимости пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, исходя из которых складывается страховая пенсия. Стоимость коэффициента в январе повышается с 93 рублей до 98,86 рубля, размер фиксированной выплаты – с 5 686,25 до 6 044,48 рубля.

У каждого пенсионера прибавка в результате индексации индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии. К примеру, если страховая пенсия по инвалидности неработающего пенсионера на конец 2020-го составляет 10 806 рублей, после индексации она увеличится на 681 рубль и составит 11 487 рублей. Если страховая пенсия по старости на конец года составляет 17 522 рублей, после индексации она увеличится на 1 104 рубля и составит 18 626 рублей.

Повышенная индексация страховых пенсий с 2019 года

Пенсия до индексации 2019 год,

+ 7,05% 2020 год,

+ 6,6% 2021 год,

+ 6,3% Пенсия после индексации 7 000 + 494 + 495 + 503 8 491 8 000 + 564 + 565 + 575 9 704 9 000 + 635 + 636 + 647 10 917 10 000 + 705 + 707 + 719 12 130 11 000 + 776 + 777 + 791 13 344 12 000 + 846 + 848 + 863 14 557 13 000 + 917 + 918 + 935 15 770 14 000 + 987 + 989 + 1 006 16 983 15 000 + 1 058 + 1 060 + 1 078 18 196 16 000 + 1 128 + 1 130 + 1 150 19 409 17 000 + 1 199 + 1 201 + 1 222 20 622 18 000 + 1 269 + 1 272 + 1 294 21 835 19 000 + 1 340 + 1 342 + 1 366 23 048 20 000 + 1 410 + 1 413 + 1 438 24 261 21 000 + 1 481 + 1 484 + 1 510 25 474 22 000 + 1 551 + 1 554 + 1 582 26 687 23 000 + 1 622 + 1 625 + 1 654 27 900 24 000 + 1 692 + 1 696 + 1 725 29 113 25 000 + 1 763 + 1 766 + 1 797 30 326 26 000 + 1 833 + 1 837 + 1 869 31 539 руб.

По предварительным данным индексация коснется 31 млн неработающих пенсионеров. Выплаты пенсионеров, которые в течение года завершат работу, также будут повышены, на все прошедшие индексации.

В связи с предпраздничным графиком выплаты проиндексированная пенсия за январь доставляется некоторым пенсионерам начиная с 29 декабря.

Источник: ПФР