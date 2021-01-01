01.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Деньги

График выплаты пенсии с 1 по 10 января 2021 года

17:00 01.01.2021 Фото: Flickr
0

4 января пенсионеры получат пенсии за 4 и 7 января. Точные дни выдачи денег для Бердска и Новосибирска.

% name% title

В график доставки пенсий и иных выплат по линии ПФР в предстоящие новогодние праздники через почтовые организации региона внесены изменения.

В предстоящие новогодние праздничные и выходные дни доставка пенсий и иных социальных выплат отделами доставки и отделениями почтовой связи Новосибирской области будет производиться с некоторыми изменениями.

В участках доставки пенсий и пособий г. Новосибирска, г. Бердска и г. Искитима:

- 29 декабря за 3 января;

- 4 января за 4 и 7 января;

- 5 января за 5 и 8 января;

- 6 января за 6 января;

- 9 января за 9 и 10 января.

В отделениях почтовой связи г. Новосибирска:

- 29 декабря за 3 января;

- 4 января за 4 января;

- 5 января за 5 января;

- 6 января за 6 и 7 января;

- 8 января за 8 и 10 января;

- 9 января за 9 января.

В отделениях почтовой связи других городов, районных центров и населенных пунктов Новосибирской области выплаты будут производиться в соответствии с режимом работы отделений почтовой связи.

Выплата через кредитные учреждения (банки) – по обычному графику в январе в соответствии с Соглашением.

Источник: ПФР

график выплат график работы пенсия Почта России
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Когда вы получаете пенсию?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Фото: 1 января пропал Йоркширский терьер в Северном
17:35 01-01-2021
Фото: 1 января пропал Йоркширский терьер в Северном
"Звездные" разводы 2020: мы больше не увидим вместе - Кристину Асмус и Гарика Харламова, Павла Прилучного и Агату Муцениеце, кого еще?
17:30 01-01-2021
Коронавирус на 1 января 2021 года в России: заболели 27 039 и умерли 536 человек
17:09 01-01-2021
Коронавирус на 1 января 2021 года в России: заболели 27 039 и умерли 536 человек
БердскГрафик выплаты пенсии с 1 по 10 января 2021 года
17:00 01-01-2021
График выплаты пенсии с 1 по 10 января 2021 года
Беременная 4 ребенком Елена Перминова сделала фото на пляже в лиловом купальнике
16:50 01-01-2021
Беременная 4 ребенком Елена Перминова сделала фото на пляже в лиловом купальнике
Сказка "Последний богатырь: Корень зла" Дмитрия Дьяченко выходит в российский прокат
16:46 01-01-2021
Сказка
Салюты и петарды разбили автомобиль: как и можно ли получить компенсацию. Ответ автоюриста – о порядке действий
16:45 01-01-2021
Салюты и петарды разбили автомобиль: как и можно ли получить компенсацию. Ответ автоюриста – о порядке действий
Обнищание россиян, по 10 000 рублей каждому ребенку: уехавшие из России экономисты дали прогноз на 2021 год
16:30 01-01-2021
Обнищание россиян, по 10 000 рублей каждому ребенку: уехавшие из России экономисты дали прогноз на 2021 год
Сборная России сыграет со сборной Германии в четвертьфинале МЧМ
16:28 01-01-2021
Сборная России сыграет со сборной Германии в четвертьфинале МЧМ
БердскРежим работы поликлиник в новогодние каникулы в Новосибирске. Телефон «горячей линии» 122 и 112
16:00 01-01-2021
Режим работы поликлиник в новогодние каникулы в Новосибирске. Телефон «горячей линии» 122 и 112