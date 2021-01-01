Можно ли сегодня работать, категорические запреты на 1 января 2021: о многом говорящие приметы и поверья на деньги и счастье

В Новый год не рекомендуется ремонтировать обувь. Считается, что это может привести к тому, что человек в течение наступившего года не сможет купить себе новую пару обуви. Поэтому лучше всего идти в магазин за новой парой обуви, а старую отремонтировать после Нового года.

Что нельзя делать 1 января

В этот день не нужно много работать, иначе весь год пройдет тяжело.

Не стоит выносить мусор, чтобы не навлечь беду.

Если вы занимаетесь торговлей, то сделайте скидку первому покупателю – по приметам считается, что это поможет обеспечить успех в делах на весь год.

До Нового года стоит раздать все долги и завершить все дела – это позволит начать что-то новое и добиться реализации задуманного.

О чем предупреждают поверья на 1 января

Многие люди преклонного возраста убеждены, что нельзя накануне Нового года пришивать пуговицу. В ином случае все беды и трудности из прошлого могут перейти в будущий год. Кроме этого, могут прибавиться еще новые проблемы. Поэтому в случае, когда на праздничном платье неожиданно оторвалась пуговичка, то лучше всего постараться заменить одежду на другой наряд.

В Новый год не рекомендуется ремонтировать обувь. Считается, что это может привести к тому, что человек в течение наступившего года не сможет купить себе новую пару обуви. Поэтому лучше всего идти в магазин за новой парой обуви, а старую отремонтировать после Нового года. Покупать обувь нежелательно в период с 30 декабря – 1 января включительно.

Приметы, которые помогут привлечь достаток в Новом 2021 году

Существуют различные способы, благодаря которым можно привлечь богатство в Новый год. В большинстве случаев, эти приметы отличаются хорошим результатом

В бокал с шампанским поместить денежную монету и во время боя курантов выпить вино полностью. Затем вытащить эту монетку из бокала и носить с собой в кошельке. На протяжении всего года она будет выступать в качестве магнита, и притягивать деньги. Чтобы улучшить финансовое положение, нужно 31 декабря провести генеральную уборку в доме, избавиться от столовых приборов и зеркала, которые имеют сколы и тд. На 1 января нужно положить под коврик при входе в дом монету. Для привлечения удачи, праздничный стол должен быть наполнен различными блюдами. Чтобы покровитель 2021 года не пришел в ярость, желательно в новогоднее меню включить овощи, фрукты, рыбные блюда, а также курицу.

Не стоит забывать о сладостях, ведь Бык их просто обожает.

Посередине праздничного стола нужно поставить блюдо с зернами и монетками, чтобы весь наступающий год был успешным и прибыльным.

Перед тем, как накрыть праздничный стол, нужно положить монетку под тарелки всех гостей. Это поможет привлечь богатство.

Приметы, которые помогут привлечь любовь в свою жизнь

Есть несколько примет, при помощи которых незамужняя девушка сможет найти избранника в 2021 году и выйти за него замуж:

Чтобы встретить своего суженого, одинокая женщина должна сесть за стол между родными мужского пола. К примеру, это могут быть два брата. Если девушка нечаянно порезала палец на Новый год, то она будет жить в счастливом браке. Чтобы отношения с мужчиной стали крепкими, влюбленным нужно при бое курантов держаться за руки и поцеловаться. Девушка сможет забеременеть в Новый год, если украсит елочку погремушками или пригласит на праздник свою беременную подругу.

Семейная пара будет еще более счастливой, если на Новый год поздравит с праздником как можно больше друзей и знакомых.

Не рекомендуется 1 января приглашать гостей в свою спальню. В ином случае может произойти супружеская неверность.

Приметы, которые помогут укрепить здоровье

В случае, когда 1 января разбилась елочная игрушка, столовая посуда или бокалы, то человек будет на протяжении всего года не только счастливым, но и здоровым.

Не рекомендуется на Новый год расстраиваться и плакать, иначе можно привлечь болезни.

Перед боем курантов нужно перевязать при помощи веревки ножки стола. Это поможет привлечь счастье и здоровье в семью.

Чтобы привлечь на весь 2021 год удачу, нужно 1 января постараться простить все обиды и помириться с близкими, а также друзьями, с которыми долго были в ссоре. Очень важно встречать праздник в чистой и ухоженной квартире.

Источник: rsute