Думилей родился 9 января 1971 года в Лондоне. За свою карьеру он выпустил шесть сольных студийных альбомов. Помимо псевдонима MF Doom, Думилей пользовался и другими сценическими именами, среди которых были Viktor Vaughn, King Geedorah, Metal Face и Metal Fingers.

Умер рэпер MF Doom

Британский рэпер и продюсер Дэниел Думилей, выступавший в том числе под псевдонимом MF Doom, умер на 50-м году жизни. Об этом на официальной странице музыканта в Instagram в четверг сообщила его супруга Жасмин.

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"Спасибо за все, что ты показал, чему научил и дал мне, нашим детям и нашей семье", - говорится в записи. В сообщении также указано, что рэпер умер 31 октября 2020 года. Причины смерти не уточняются.

В беседе с журналом Rolling Stone представитель музыканта Ричи Эбботт подтвердил факт смерти музыканта.

Думилей родился 9 января 1971 года в Лондоне. За свою карьеру он выпустил шесть сольных студийных альбомов. Помимо псевдонима MF Doom, Думилей пользовался и другими сценическими именами, среди которых были Viktor Vaughn, King Geedorah, Metal Face и Metal Fingers. На публике музыкант появлялся в маске.

Источник: ТАСС