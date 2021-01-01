01.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Похороны

Умер рэпер MF Doom

14:36 01.01.2021 Фото: Wikimedia Commons
0

Думилей родился 9 января 1971 года в Лондоне. За свою карьеру он выпустил шесть сольных студийных альбомов. Помимо псевдонима MF Doom, Думилей пользовался и другими сценическими именами, среди которых были Viktor Vaughn, King Geedorah, Metal Face и Metal Fingers.

% name% title
Умер рэпер MF Doom
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
% name% title

Умер рэпер MF DoomРазницу в данных о жертвах коронавируса в России объяснил оперштабЕщё 618 новостей

Британский рэпер и продюсер Дэниел Думилей, выступавший в том числе под псевдонимом MF Doom, умер на 50-м году жизни. Об этом на официальной странице музыканта в Instagram в четверг сообщила его супруга Жасмин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от MF DOOM. ALL CAPS. (@mfdoom)

"Спасибо за все, что ты показал, чему научил и дал мне, нашим детям и нашей семье", - говорится в записи. В сообщении также указано, что рэпер умер 31 октября 2020 года. Причины смерти не уточняются.

В беседе с журналом Rolling Stone представитель музыканта Ричи Эбботт подтвердил факт смерти музыканта.

Думилей родился 9 января 1971 года в Лондоне. За свою карьеру он выпустил шесть сольных студийных альбомов. Помимо псевдонима MF Doom, Думилей пользовался и другими сценическими именами, среди которых были Viktor Vaughn, King Geedorah, Metal Face и Metal Fingers. На публике музыкант появлялся в маске.

Источник: ТАСС

MF Doom умер рэпер Дэниел Думилей
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы слушали его песни?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Фото: 1 января пропал Йоркширский терьер в Северном
17:35 01-01-2021
Фото: 1 января пропал Йоркширский терьер в Северном
"Звездные" разводы 2020: мы больше не увидим вместе - Кристину Асмус и Гарика Харламова, Павла Прилучного и Агату Муцениеце, кого еще?
17:30 01-01-2021
Коронавирус на 1 января 2021 года в России: заболели 27 039 и умерли 536 человек
17:09 01-01-2021
Коронавирус на 1 января 2021 года в России: заболели 27 039 и умерли 536 человек
БердскГрафик выплаты пенсии с 1 по 10 января 2021 года
17:00 01-01-2021
График выплаты пенсии с 1 по 10 января 2021 года
Беременная 4 ребенком Елена Перминова сделала фото на пляже в лиловом купальнике
16:50 01-01-2021
Беременная 4 ребенком Елена Перминова сделала фото на пляже в лиловом купальнике
Сказка "Последний богатырь: Корень зла" Дмитрия Дьяченко выходит в российский прокат
16:46 01-01-2021
Сказка
Салюты и петарды разбили автомобиль: как и можно ли получить компенсацию. Ответ автоюриста – о порядке действий
16:45 01-01-2021
Салюты и петарды разбили автомобиль: как и можно ли получить компенсацию. Ответ автоюриста – о порядке действий
Обнищание россиян, по 10 000 рублей каждому ребенку: уехавшие из России экономисты дали прогноз на 2021 год
16:30 01-01-2021
Обнищание россиян, по 10 000 рублей каждому ребенку: уехавшие из России экономисты дали прогноз на 2021 год
Сборная России сыграет со сборной Германии в четвертьфинале МЧМ
16:28 01-01-2021
Сборная России сыграет со сборной Германии в четвертьфинале МЧМ
БердскРежим работы поликлиник в новогодние каникулы в Новосибирске. Телефон «горячей линии» 122 и 112
16:00 01-01-2021
Режим работы поликлиник в новогодние каникулы в Новосибирске. Телефон «горячей линии» 122 и 112