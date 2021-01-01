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Сказка "Последний богатырь: Корень зла" Дмитрия Дьяченко выходит в российский прокат

16:46 01.01.2021 Фото: кадр из фильма
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Первая часть трилогии "Последний богатырь" вышла на экраны 26 октября 2017 года, ее премьера на ТВ состоялась 1 января 2018 года на телеканале "Россия".

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Сказочный фильм "Последний богатырь: Корень зла" о приключениях сына Ильи Муромца в сказочном Белогорье выходит в российский прокат. Создатели картины надеются, что она привлечет в кинотеатры широкую аудиторию, сказал ТАСС режиссер Дмитрий Дьяченко.

Картина "Последний богатырь: Корень зла" стала продолжением семейного фэнтези "Последний богатырь". Во второй части Ивану, сыну Ильи Муромца, предстоит принять участие в Богатырских играх и вступить в схватку с древним злом. "Я очень надеюсь, что наш фильм захватит и детскую, и молодежную, и семейную аудиторию. Это фильм для всех, в нем много интересных моментов, много задорного и радостного. Очень много тяжелого и трудного произошло в 2020 году, и мне хочется, чтобы он закончился каким-то радостным событием, и им стала бы наша картина", - сказал Дьяченко.

Первая часть трилогии "Последний богатырь" вышла на экраны 26 октября 2017 года, ее премьера на ТВ состоялась 1 января 2018 года на телеканале "Россия". По словам гендиректора компании Disney в России Кахабера Абашидзе, который также выступает генеральным продюсером второго фильма, за это время сказка успела полюбиться российской публике.

"Мы счастливы представить продолжение увлекательной истории, где нас вновь ждет волшебство и добрый юмор. Вместе с нашими прекрасными партнерами - студией Yellow Black and White и холдингом ВГТРК мы надеемся, что "Последний богатырь. Корень зла" станет настоящим подарком для зрителей всех возрастов", - поделился он.

Роли в картине исполнили Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Елена Валюшкина, Кирилл Зайцев и другие артисты. Как уточнил Дьяченко, уже смонтирована третья часть сказки, которая, вероятнее всего, станет завершающей. Фильм планируется выпустить в конце 2021 года.

Источник: ТАСС

"Последний богатырь" вторая часть сказка
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