01.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Новости коронавируса: +152 новых заболевших и 7 смертей за сутки на 1 января 2021 года в Новосибирской области

15:43 01.01.2021 Фото: pixabay
1

Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 56 лет, 62 года, 64 года, 70 лет, 82 года и женщины в возрасте 61 год, 71 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 974 человека.

% name% title
152 случая COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Коронавирус на 1 января 2021 года в России: заболели 27 039 и умерли 536 человекНовости коронавируса: +152 новых заболевших и 7 смертей за сутки на 1 января 2021 года в Новосибирской областиЕщё 1021 новостей

По данным оперативного штаба на утро 1 января в регионе зарегистрировано 28 037 случаев COVID-19 (+152 за сутки), в том числе у 1 638 детей. 24 240 человек выписаны с выздоровлением (+244 за сутки). 152 случая COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки.

Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 56 лет, 62 года, 64 года, 70 лет, 82 года и женщины в возрасте 61 год, 71 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 974 человека.

В отделениях интенсивной терапии находятся 147 человек. На ИВЛ – 24 пациента.

Госпитализированы 4 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 580.

В больницы районов области госпитализированы 1 054 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 1 079 842 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 4 277 жителей региона, 82 767 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 1 985 обращений, госпитализированы 13 человек.

COVID-19 когда все это закончится коронавирус пандемия симптомы смерть от COVID-19
Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы уже переболели?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Фото: 1 января пропал Йоркширский терьер в Северном
17:35 01-01-2021
Фото: 1 января пропал Йоркширский терьер в Северном
"Звездные" разводы 2020: мы больше не увидим вместе - Кристину Асмус и Гарика Харламова, Павла Прилучного и Агату Муцениеце, кого еще?
17:30 01-01-2021
Коронавирус на 1 января 2021 года в России: заболели 27 039 и умерли 536 человек
17:09 01-01-2021
Коронавирус на 1 января 2021 года в России: заболели 27 039 и умерли 536 человек
БердскГрафик выплаты пенсии с 1 по 10 января 2021 года
17:00 01-01-2021
График выплаты пенсии с 1 по 10 января 2021 года
Беременная 4 ребенком Елена Перминова сделала фото на пляже в лиловом купальнике
16:50 01-01-2021
Беременная 4 ребенком Елена Перминова сделала фото на пляже в лиловом купальнике
Сказка "Последний богатырь: Корень зла" Дмитрия Дьяченко выходит в российский прокат
16:46 01-01-2021
Сказка
Салюты и петарды разбили автомобиль: как и можно ли получить компенсацию. Ответ автоюриста – о порядке действий
16:45 01-01-2021
Салюты и петарды разбили автомобиль: как и можно ли получить компенсацию. Ответ автоюриста – о порядке действий
Обнищание россиян, по 10 000 рублей каждому ребенку: уехавшие из России экономисты дали прогноз на 2021 год
16:30 01-01-2021
Обнищание россиян, по 10 000 рублей каждому ребенку: уехавшие из России экономисты дали прогноз на 2021 год
Сборная России сыграет со сборной Германии в четвертьфинале МЧМ
16:28 01-01-2021
Сборная России сыграет со сборной Германии в четвертьфинале МЧМ
БердскРежим работы поликлиник в новогодние каникулы в Новосибирске. Телефон «горячей линии» 122 и 112
16:00 01-01-2021
Режим работы поликлиник в новогодние каникулы в Новосибирске. Телефон «горячей линии» 122 и 112