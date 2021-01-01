Новости коронавируса: +152 новых заболевших и 7 смертей за сутки на 1 января 2021 года в Новосибирской области

Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 56 лет, 62 года, 64 года, 70 лет, 82 года и женщины в возрасте 61 год, 71 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 974 человека.

152 случая COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки

По данным оперативного штаба на утро 1 января в регионе зарегистрировано 28 037 случаев COVID-19 (+152 за сутки), в том числе у 1 638 детей. 24 240 человек выписаны с выздоровлением (+244 за сутки). 152 случая COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки.

Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 56 лет, 62 года, 64 года, 70 лет, 82 года и женщины в возрасте 61 год, 71 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 974 человека.

В отделениях интенсивной терапии находятся 147 человек. На ИВЛ – 24 пациента.

Госпитализированы 4 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 580.

В больницы районов области госпитализированы 1 054 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 1 079 842 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 4 277 жителей региона, 82 767 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 1 985 обращений, госпитализированы 13 человек.