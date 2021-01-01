Коронавирус на 1 января 2021 года в России: заболели 27 039 и умерли 536 человек

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 1 января
За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 27 039 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 080 (15,1%) без клинических проявлений.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Республика Тыва, Чукотский автономный округ 0,2%
2. Еврейская автономная область 0,4%
3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Кемеровская область 0,5%
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 186 336 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 25 798 человека:
Москва - 6334
Санкт-Петербург - 3058
Московская область - 1409
Республика Карелия - 463
Нижегородская область - 437
Свердловская область - 402
Красноярский край - 400
Архангельская область - 395
Республика Коми - 393
Пермский край - 381
Брянская область - 366
Воронежская область - 362
Вологодская область - 352
Хабаровский край - 340
Самарская область - 311
Кировская область - 306
Тамбовская область - 296
Ульяновская область - 289
Иркутская область - 283
Мурманская область - 280
Саратовская область - 266
Волгоградская область - 265
Калининградская область - 260
Тверская область - 258
Ростовская область - 244
Новосибирская область - 244
Омская область - 243
Ямало-Ненецкий автономный округ - 231
Ханты-Мансийский автономный округ - 229
Приморский край - 223
Новгородская область - 222
Удмуртская Республика - 210
Республика Бурятия - 199
Томская область - 197
Республика Саха (Якутия) - 197
Республика Башкортостан - 195
Орловская область - 193
Ивановская область - 191
Курская область - 184
Ярославская область - 182
Ленинградская область - 181
Чеченская Республика - 180
Оренбургская область - 178
Калужская область - 177
Ставропольский край - 177
Кемеровская область - 175
Владимирская область - 172
Белгородская область - 170
Тульская область - 169
Республика Хакасия - 168
Тюменская область - 167
Пензенская область - 157
Республика Дагестан - 153
Амурская область - 152
Рязанская область - 148
Сахалинская область - 140
Забайкальский край - 128
Кабардино-Балкарская Республика - 126
Псковская область - 119
Краснодарский край - 116
Республика Ингушетия - 109
Карачаево-Черкесская Республика - 107
Курганская область - 106
Смоленская область - 101
Республика Чувашия - 101
Республика Адыгея - 83
Республика Северная Осетия - Алания - 81
Республика Мордовия - 80
Астраханская область - 78
Камчатский край - 78
Алтайский край - 64
Республика Крым - 53
Республика Тыва - 53
Республика Марий Эл - 49
Республика Алтай - 47
Магаданская область - 42
Челябинская область - 30
Республика Калмыкия - 28
Республика Татарстан - 19
Костромская область - 13
Еврейская автономная область - 12
Липецкая область - 9
Ненецкий автономный округ - 9
Чукотский автономный округ - 3
За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 580 138.
За последние сутки подтверждено 536 летальных случая:
Санкт-Петербург - 75
Москва - 71
Воронежская область - 30
Красноярский край - 20
Свердловская область - 18
Нижегородская область - 17
Краснодарский край - 16
Ростовская область - 16
Московская область - 15
Вологодская область - 13
Иркутская область - 13
Самарская область - 12
Ленинградская область - 11
Алтайский край - 11
Тульская область - 10
Республика Чувашия - 10
Пермский край - 10
Владимирская область - 9
Республика Крым - 8
Ивановская область - 7
Ставропольский край - 7
Новосибирская область - 7
Омская область - 7
Волгоградская область - 6
Тюменская область - 6
Республика Хакасия - 6
Республика Дагестан - 5
Саратовская область - 5
Республика Алтай - 5
Белгородская область - 4
Смоленская область - 4
Ярославская область - 4
Архангельская область - 4
Калининградская область - 4
Мурманская область - 4
Астраханская область - 4
Республика Татарстан - 4
Челябинская область - 4
Республика Бурятия - 4
Приморский край - 4
Рязанская область - 3
Тамбовская область - 3
Тверская область - 3
Республика Карелия - 3
Республика Коми - 3
Республика Башкортостан - 3
Удмуртская Республика - 3
Пензенская область - 3
Ханты-Мансийский автономный округ - 3
Курская область - 2
Орловская область - 2
Оренбургская область - 2
Ямало-Ненецкий автономный округ - 2
Кемеровская область - 2
Республика Саха (Якутия) - 2
Костромская область - 1
Севастополь - 1
Республика Ингушетия - 1
Чеченская Республика - 1
Республика Марий Эл - 1
Кировская область - 1
Хабаровский край - 1
За весь период по России умерло 57 555 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 91,1 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 474 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 665 тыс. 912 человек.
Источник: https://стопкоронавирус.рф/