Коронавирус на 1 января 2021 года в России: заболели 27 039 и умерли 536 человек

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 91,1 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 474 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 665 тыс. 912 человек.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 186 336 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 1 января

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 27 039 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 080 (15,1%) без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Республика Тыва, Чукотский автономный округ 0,2%

2. Еврейская автономная область 0,4%

3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Кемеровская область 0,5%

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 186 336 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 25 798 человека:

Москва - 6334

Санкт-Петербург - 3058

Московская область - 1409

Республика Карелия - 463

Нижегородская область - 437

Свердловская область - 402

Красноярский край - 400

Архангельская область - 395

Республика Коми - 393

Пермский край - 381

Брянская область - 366

Воронежская область - 362

Вологодская область - 352

Хабаровский край - 340

Самарская область - 311

Кировская область - 306

Тамбовская область - 296

Ульяновская область - 289

Иркутская область - 283

Мурманская область - 280

Саратовская область - 266

Волгоградская область - 265

Калининградская область - 260

Тверская область - 258

Ростовская область - 244

Новосибирская область - 244

Омская область - 243

Ямало-Ненецкий автономный округ - 231

Ханты-Мансийский автономный округ - 229

Приморский край - 223

Новгородская область - 222

Удмуртская Республика - 210

Республика Бурятия - 199

Томская область - 197

Республика Саха (Якутия) - 197

Республика Башкортостан - 195

Орловская область - 193

Ивановская область - 191

Курская область - 184

Ярославская область - 182

Ленинградская область - 181

Чеченская Республика - 180

Оренбургская область - 178

Калужская область - 177

Ставропольский край - 177

Кемеровская область - 175

Владимирская область - 172

Белгородская область - 170

Тульская область - 169

Республика Хакасия - 168

Тюменская область - 167

Пензенская область - 157

Республика Дагестан - 153

Амурская область - 152

Рязанская область - 148

Сахалинская область - 140

Забайкальский край - 128

Кабардино-Балкарская Республика - 126

Псковская область - 119

Краснодарский край - 116

Республика Ингушетия - 109

Карачаево-Черкесская Республика - 107

Курганская область - 106

Смоленская область - 101

Республика Чувашия - 101

Республика Адыгея - 83

Республика Северная Осетия - Алания - 81

Республика Мордовия - 80

Астраханская область - 78

Камчатский край - 78

Алтайский край - 64

Республика Крым - 53

Республика Тыва - 53

Республика Марий Эл - 49

Республика Алтай - 47

Магаданская область - 42

Челябинская область - 30

Республика Калмыкия - 28

Республика Татарстан - 19

Костромская область - 13

Еврейская автономная область - 12

Липецкая область - 9

Ненецкий автономный округ - 9

Чукотский автономный округ - 3

За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 580 138.

За последние сутки подтверждено 536 летальных случая:

Санкт-Петербург - 75

Москва - 71

Воронежская область - 30

Красноярский край - 20

Свердловская область - 18

Нижегородская область - 17

Краснодарский край - 16

Ростовская область - 16

Московская область - 15

Вологодская область - 13

Иркутская область - 13

Самарская область - 12

Ленинградская область - 11

Алтайский край - 11

Тульская область - 10

Республика Чувашия - 10

Пермский край - 10

Владимирская область - 9

Республика Крым - 8

Ивановская область - 7

Ставропольский край - 7

Новосибирская область - 7

Омская область - 7

Волгоградская область - 6

Тюменская область - 6

Республика Хакасия - 6

Республика Дагестан - 5

Саратовская область - 5

Республика Алтай - 5

Белгородская область - 4

Смоленская область - 4

Ярославская область - 4

Архангельская область - 4

Калининградская область - 4

Мурманская область - 4

Астраханская область - 4

Республика Татарстан - 4

Челябинская область - 4

Республика Бурятия - 4

Приморский край - 4

Рязанская область - 3

Тамбовская область - 3

Тверская область - 3

Республика Карелия - 3

Республика Коми - 3

Республика Башкортостан - 3

Удмуртская Республика - 3

Пензенская область - 3

Ханты-Мансийский автономный округ - 3

Курская область - 2

Орловская область - 2

Оренбургская область - 2

Ямало-Ненецкий автономный округ - 2

Кемеровская область - 2

Республика Саха (Якутия) - 2

Костромская область - 1

Севастополь - 1

Республика Ингушетия - 1

Чеченская Республика - 1

Республика Марий Эл - 1

Кировская область - 1

Хабаровский край - 1

За весь период по России умерло 57 555 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 91,1 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 474 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 665 тыс. 912 человек.

Источник: https://стопкоронавирус.рф/