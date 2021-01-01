Фото: 1 января пропал Йоркширский терьер в Северном

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Мария:

01.01.2021 г. в микрорайоне Северный, в районе дома № 1. Потерялась собака Йоркширский терьер! Нашедшему сообщить по тел. +7 913 725 3745 Мария.

Нашедшему сообщить по тел. +7 913 725 3745 Мария.