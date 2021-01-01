В рубрику "Сообщи свои новости" написала Мария:
01.01.2021 г. в микрорайоне Северный, в районе дома № 1. Потерялась собака Йоркширский терьер! Нашедшему сообщить по тел. +7 913 725 3745 Мария.
Фото: 1 января пропал Йоркширский терьер в Северном
17:35 01.01.2021
Нашедшему сообщить по тел. +7 913 725 3745 Мария.
В рубрику "Сообщи свои новости" написала Мария:
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От редакции
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Фото: 1 января пропал Йоркширский терьер в Северном
17:35 01-01-2021