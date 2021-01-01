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Проверить билет "Новогодний миллиард" тиража1369 - 581 россиянин стал миллионером. Русское лото разыграло более 2 млрд рублей

22:41 01.01.2021 Фото: aftermilliard.stoloto.ru
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В прямом эфире программы «Новогодний миллиард» на НТВ были озвучены итоги голосования за распределение главного приза в новогоднем тираже «Русского лото». Выиграл вариант — 1000 призов по миллиону.

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В новогоднем 1369 тираже во втором туре были разыграны первые три миллиона

В прямом эфире телеканала НТВ состоялся грандиозный розыгрыш «Русского лото» — шоу «Новогодний миллиард». В этом году разыграли более 2 млрд рублей.

В первый день 2021 года в России появились сотни новых лотерейных миллионеров — рекордное за всю историю российских государственных лотерей количество миллионеров в одном тираже.

В прямом эфире программы «Новогодний миллиард» на НТВ были озвучены итоги голосования за распределение главного приза в новогоднем тираже «Русского лото». Выиграл вариант — 1000 призов по миллиону.

Итоги Новогоднего миллиарда 

581 - лотерейный миллионер

2 325 358 701 рубль разыграли

11 752 012 билетов выиграли 

В новогоднем 1369 тираже во втором туре были разыграны первые три миллиона. По данным организаторов, билеты были приобретены в Ростовской области, ЯНАО и Санкт-Петербурге. В третьем туре по миллиону выиграли жители Красноярского края и Пермского края, в четвертом — жители Калининградской и Омской областей. Кроме того, обладателем приза стала певица Полина Гагарина. Всего было разыграно 2,325 млрд рублей. Больше всего лотерейных миллионеров появилось в Москве, Петербурге и Башкирии.

Проверить свои билеты можно на сайте лотереи.

https://www.stoloto.ru/check-ticket - ПО ЭТОЙ ссылке сразу проверка билетов Новогоднего миллиарда - тираж 1369

1 млрд рублей Новогодний миллиард Русское лото
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От редакции

Вы выиграли?

Поросёнок Пётр, 01 января 2021 23:04
Я не верю в этот армянский лохотрон.
Аноним, 01 января 2021 23:05
НВР:
да 100 рублей как всегда чистой воды

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