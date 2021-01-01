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Мелодии гимна России исполнилось 77 лет. Конкурс объявлял Иосиф Сталин

23:21 01.01.2021 Фото: https://commons.wikimedia.org/
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Вдекабре 1943 года комиссия выбрала совместный труд композитора, военного дирижера Александра Александрова и авторов слов Сергея Михалкова и Габриэля Эль-Регистана.

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Современный Гимн России был утвержден 30 декабря 2000 года Указом Президента РФ Владимиром Путиным

В ночь на 1 января 1944 года впервые прозвучала музыка и слова гимна СССР. Они сменили международный пролетарский гимн "Интернационал", который с 1918 года исполнялся на всех торжественных мероприятиях, пишет РГ.

Напомним, что решение объявить конкурс по созданию нового национального гимна было принято в мае 1943 года по инициативе Иосифа Сталина. Возглавил конкурсное жюри маршал Климент Ворошилов. Заявки подали более 170 композиторов, представив около 223 вариантов.

Как рассказал историк, сотрудник Музея Победы Александр Михайлов, после отбора в финальный этап в декабре 1943 года попали лишь восемь композиций. И в декабре 1943 года комиссия выбрала совместный труд композитора, военного дирижера Александра Александрова и авторов слов Сергея Михалкова и Габриэля Эль-Регистана. После утверждения национальный гимн прозвучал по радио в новогоднюю ночь на 1 января 1944 года.

Музыка гимна оставалась неизменной вплоть до 1991 года, до распада Советского Союза, текст в 1977 году претерпел некоторые изменения, причем внес их автор первоначального текста. А новые слова для гимна России он написал в 2000 году. Современный Гимн России был утвержден 30 декабря 2000 года Указом Президента РФ Владимиром Путиным. Впервые современный гимн России прозвучал в новогоднем обращении президента в ночь на 1 января 2001 года.

Кстати, в фондах Музея Победы хранится уникальный экземпляр текста гимна СССР с дарственной надписью командующему 8-й Воздушной армии, Герою Советского Союза Тимофею Хрюкину. Памятный подарок был сделан генерал-лейтенанту во время боев за Крым авторами слов гимна - Сергеем Михалковым и Габриэлем Эль-Регистаном.

гимн России
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От редакции

Знаете слова гимна?

Поросёнок Пётр, 02 января 2021 00:35
Случай конечно уникальный, Михалков три раза переписывал гимн в угоду текущей политической ситуации, кто-то это назовёт конформизмом, а кто-то политической проституцией и оба будут правы.

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