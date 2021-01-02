Почему христиане крестятся тремя пальцами, а раньше делали это двумя

Скульптура Иисуса Христоса

Многих людей, даже не интересующихся религией, интересует, почему христиане крестились раньше двумя перстами, а сейчас тремя. Прихожане во время посещения и выхода из храма, после молитвы и службы движениями руки воспроизводят символ креста. Для этого соединяются 3 пальца. Такой метод не является единственным. В течение многих веков продолжаются споры о методе правильного крещения.

Люди крестятся двумя или тремя перстами, согласно религиозным догмам

Основным символом христианства является крест. Из-за этого любой ритуал, который связан с крестом, немаловажен для верующих. Есть мнение, что история осенения крестным знамением началась еще со времен Апостолов, после зарождения христианства. У историков нет подтверждения этого предположения.

Изображение большого креста, когда касаются пальцами лба, плеч и живота, возникло уже в XI веке. Тогда, чтобы креститься, использовали 2 пальца, указательный и средний. Все остальные пальцы на руке были согнутыми. Именно так показывалась двойная природа Иисуса Христа. Он был как Человек и как Бог.

Двоеперстие в христианстве изображалось на картинах римских храмов. Обычай креститься двумя пальцами действовал в течение многих веков. Двоеперстие было на Руси после ее крещения. При этом никто не может назвать точно причины и дату появления троеперстия. Есть предположение, что греки крестились 3 пальцами еще в XIII веке. Папа Римский Иннокентий III полагал, что три пальца символизируют Троицу. При этом церковь с середины XVI века прокляла всех, «кто не принимает двоеперстие».

Метод крещения двумя или тремя перстами стал причиной церковного раскола

Споры между сторонниками двоеперстия и троеперстия особенно ожесточились во время реформ православия в России середины XVII века. Патриарх Никон разослал по всей стране указание, где всех крестьян призывал креститься исключительно 3 пальцами. С этим не согласились некоторые представители православного духовенства. Они объясняли, что через казнь прошел только Иисус Христос в своих 2 ипостасях, а никак не Троица.

От себя Никон сообщал, что троеперстие является главным, древним и правильным христианским ритуалом, который со временем был вытеснен из-за иностранного влияния. Реформы Никона получили поддержку от царя. Те, кто не принял крещения 3 пальцами, стали называться старообрядцы. Они признавали исключительно двоеперстие. Есть даже информация о единоперстии, которое использовалось на заре зарождения христианства.

В католической церкви признавались разные варианты, как люди могли креститься. У католиков могут даже креститься 5 пальцами, что является символом 5 ран на теле Иисуса Христа.

Источник: Командир