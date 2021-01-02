Существует ли Змееносец?

Знак Змееносца считается наиболее проявленным, включенным из всех знаков Высшего Зодиака, его мистерия разворачивается в наши времена наиболее масштабно. Первая его часть относится к последним семи градусам Скорпиона и называется «сожженная дорога» или «сожженный путь».

Змееносец

Так называемый тринадцатый знак Зодиака Змееносец, действительно, существует и относится к Высшему Зодиаку, в котором так же, как и в обычном, есть двенадцать знаков. Согласно зороастрийской астрологической системе, знаки Высшего Зодиака отсчитываются против часовой стрелки и проявляются на границе обычных знаков . Символически к ним относятся последние семь градусов предыдущего знака и первые семь градусов последующего. Таким образом, все, кто родился в соответствующие дни, могут быть потенциальными носителями энергии Высшего Зодиака.

Но не каждый, кто родился в последних или первых градусах знака, может полностью раскрыть в себе эти особые качества. Чтобы определить, проявлен ли в вашем гороскопе Высший Зодиак и насколько, нужно исследовать натальную карту.

Каждый знак Высшего Зодиака имеет особые качества. Представители знака Часов (между Рыбами и Овном) могут работать со временем, включать новые мировые циклы. Знак Крылатого Коня (между Рыбами и Водолеем) дает человеку пророческий дар, умение создавать нечто принципиально совершенно новое. Тотем Сфинкс (между Водолеем и Козерогом) позволяет проникать в любые тайны, искать ответы на самые главные загадки бытия. Рожденные под знаком Дерева (между Козерогом и Стрельцом) связывают прошлое с будущим, опыт предков с сегодняшними решениями. Люди, у которых проявлен Белый Ворон (между Скорпионом и Весами), являются проводниками между мирами, миссионерами. Родившиеся с проявленным знаком Пастыря (между Девой и Весами) должны вести других к духовной цели. Тотем Рыцарь (между Девой и Львом) ведет своих подопечных на борьбу со злом. Знак Колесницы (между Львом и Раком) дает людям возможность познать мир, получить знания во многих областях, это тотем мудрецов. Тем, у кого в гороскопе проявлен Корабль Арго (между Раком и Близнецами), нужно пускаться в дальние странствия, стремиться к высоким целям, побеждать свой страх и иллюзии, не бояться перемен. Этим людям доступно общение со всеми силами природы - животными, растениями, птицами. Рожденным под знаком Охотник (между Близнецами и Тельцом) даны огромные силы и резервы, но этот потенциал необходимо разбудить. Перед ним всегда стоит проблема выбора -- и ему обязательно нужно этот выбор сделать. И, наконец, люди, в гороскопе которых проявлен знак Кита (между Овном и Тельцом), должны заботиться о чистоте мира, гармонии, бороться с хаосом и злом, приводить в порядок планету.

Все эти люди несут гораздо большую ответственность за свои мысли, слова и поступки, чем обычные представители человечества — им больше дано, но и спрос с них гораздо серьезнее.

Знак Змееносца считается наиболее проявленным, включенным из всех знаков Высшего Зодиака, его мистерия разворачивается в наши времена наиболее масштабно. Первая его часть относится к последним семи градусам Скорпиона и называется «сожженная дорога» или «сожженный путь». Если планеты в карте рождения человека попадают в эту зону, то он в своей жизни символически оставляет за собой сожженные мосты. Такому человеку необходимо всегда идти вперед, не оглядываясь, не привязываясь к прошлому, не цепляясь ни за что. Он должен быть готов к тому, что в любой момент у него могут все отнять. В его жизни часто бывают ситуации, когда ему приходится символически «умирать» и вновь возрождаться из пепла.

Вторая часть знака Змееносца приходится на первые семь градусов Стрельца и называется «дорога жизни». Если основное скопление планет находится здесь, то вся жизнь человека превращается в ожидание чуда. Ему нужно удивляться и радоваться каждому мгновению жизни, верить в чудеса и высшие силы, проявлять интерес ко всему новому. Особенно важно сохранять оптимизм и чувство юмора даже в самых тяжелых испытаниях.

Мистерия этого знака — победа над кармой, выход из круга испытаний, освобождение от колеса перерождений. Судьба высшего представителя знака Змееносца превращается в особенный светлый путь, он может в своей жизни воплотить миф о Фениксе, возрождающемся из пепла.

Сейчас идет переломная эпоха, и многие люди с Высшим Зодиаком в гороскопе начинают «просыпаться», проявлять свои особые качества, осознавать стоящие перед ними глобальные задачи.

Источник: www.oracle-today.ru