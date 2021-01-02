Все церковные праздники и посты в 2021 году

Всем верующим нужно заранее знать о грядущих православных праздниках и постах, чтобы успеть к ним подготовиться. Календарь постов и праздников на 2021 год поможет всегда быть в курсе важных событий.
Каждый верующий должен знать обо всех постах и двунадесятых праздниках. Это самые важные события в году, которые зачастую начинаются с особой духовной подготовки и связаны с другими праздниками.
Главные церковные праздники в 2021 году
7 января — Рождество Христово. Первый большой праздник этого года — рождение Спасителя нашего Иисуса Христа. Это один из самых главных православных праздников.
14 января — Обрезание Господне. На восьмой день после Рождества Спаситель принял обрезание, являющееся древнейшей традицией для всех младенцев мужского пола. После этого младенца нарекли именем Иисус.
19 января — Крещение. Второй двунадесятый праздник 2021 года. Большое событие для всех верующих. Утром в день праздника набирается святая вода.
15 февраля — Сретение Господне. Сретение — «встреча». В этот день вспоминаются события 40-го дня после рождения младенца Христа, когда Дева Мария принесла его в храм для обряда посвящения в веру.
7 апреля — Благовещение. Один из двенадцати величайших праздников. В этот день Архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о том, что она скоро родит дитя от Святого Духа.
25 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье). Торжественное появление Христа в окружении учеников в городе Иерусалиме. Люди бросали ему под ноги пальмовые ветви в знак уважения. В северных широтах ветки пальм заменены вербой.
2 мая — Пасха. Самый большой и светлый праздник для всех православных христиан — день Воскресения Господа нашего, Иисуса Христа.
10 июня — Вознесение Господне. Сороковой день после смерти Христа на кресте. Это день, в который он ушел на Небеса, дав благословение и наставления своим апостолам.
20 июня — день Святой Троицы. Празднование сошествия Святого Духа на апостолов в пятидесятый день после Пасхи. Второе название данного праздника — Пятидесятница.
7 июля — рождество Иоанна Предтечи. День рождения святого Иоанна, прозванного Крестителем за то, что он крестил Христа в реке Иордан. Это один из самых почитаемых праотцов в православии.
12 июля — день святых апостолов Петра и Павла. Праздник, установленный в честь мученической смерти апостолов Петра и Павла.
19 августа — Преображение Господне. В этот день верующие вспоминают восхождение на гору Фавор Христа и трех апостолов и их последующую встречу со Святым Духом и пророками Илией и Моисеем.
28 августа — Успение Пресвятой Богородицы. Двунадесятый праздник, посвященный окончанию жизненного пути Девы Марии и чудесной встрече святых апостолов.
11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи. Воспоминания о мученической смерти Иоанна Крестителя. Великий праздник.
21 сентября — Рождество Богородицы. Двунадесятый праздник, посвященный памяти чудесного зачатия Анны — матери Девы Марии — и появления на свет Богородицы.
27 сентября — Воздвижение Креста Господня. Двунадесятый праздник, посвященный обретению Животворящего Креста, на котором был распят Иисус.
14 октября — Покров Пресвятой Богородицы. Великий праздник, посвященный чудесному явлению Богородицы молящимся во храме Константинополя в 10 веке.
4 декабря — Введение во Храм Пресвятой Богородицы. Родители Девы Марии — Иоаким и Анна — заключили договор с Господом. Он даровал им дочку, а они обязаны были отдать ее на служение Богу в храм в возрасте трех лет. Праздник посвящен данному событию.
Главные посты 2021 года
Великий пост — с 15 марта по 1 мая. Самый длительный, важный и сложный пост в году, предшествующий празднику Пасхи.
Петров пост — с 28 июня по 11 июля. Второй пост в 2021 году, посвященный апостолам Петру и Павлу. Второе название — Апостольский пост.
Успенский пост — с 14 августа по 27 августа. Посвящен Богородице, ее предсмертному посту и вознесению на Небеса. Заканчивается праздником Успения 28 августа.
Рождественский пост — с 28 ноября по 6 января. Последний многодневный пост, посвященный празднику Рождества Христова.
Есть также важнейшие однодневные посты, установленные в Крещенский сочельник, праздник Усекновения Главы Иоанна Предтечи и в праздник Воздвижения Креста Господня. Это дни строгого поста.
Помимо перечисленных выше есть и другие важные церковные события — например, родительские субботы, являющиеся поминальными днями. Список родительских суббот на 2021 год вы также можете найти на нашем сайте.
Источник: dailyhoro.ru