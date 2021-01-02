Когда празднуют Рождество Христово в 2021 году: Традиции и обычаи светлого праздника христиан

Рождество Христово - древнейший христианский праздник, установленный уже во времена учеников Иисуса Христа - апостолов

Было время, когда этот праздник считался у нас любимейшим, а были периоды его забвения. А что теперь? Об этом читайте в нашем материале про Рождество Христово 2021 в России.

7 января - день праздника великого, всеторжественного, "матери всех праздников", по словам святого Иоанна Златоуста. Рождество Христово - древнейший христианский праздник, установленный уже во времена учеников Иисуса Христа - апостолов. На день Рождества 25 декабря (7 января - по новому стилю) указывает во II веке святитель Климент Александрийский. Между тем, то, что люди веками празднуют Рождество в один и то же день, вовсе не означает, что Христос именно тогда и родился.

Дело в том, что главный источник христианской истории - Библия - обходит стороной точную дату появления на свет Иисуса. Про события, предшествующие его рождению, есть. Про последующие после рождения - тоже. А вот самой даты нет.

"Ввиду отсутствия в древнем мире общего календаря точная дата Рождества не была известна, - отмечает отец Александр Мень в книге "Сын Человеческий". - Косвенные данные приводят историков к выводу, что Иисус родился ок. 7-6 г. до н.э."

Рождественский пост

Самые ревностные христиане начинают готовиться к празднику задолго до его наступления – строгим постом. Он так и называется - Рождественский. Или Филиппов (потому что начинается с дня памяти апостола Филиппа). Пост - это прежде всего время особой духовной собранности, молитвы, трезвения, обуздания своих дурных склонностей. Ну а что касается пищи, то, если следовать строгому уставу, в дни Рождественского поста (28 ноября – 6 января):

не едят мясо, сливочное масло, молоко, яйца, сыр

в понедельник, среду и пятницу - не едят рыбу, не пьют вина, еда готовится без масла (сухоядение)

во вторник, четверг, субботу и воскресенье — можно готовить пищу с растительным маслом

по субботам, воскресеньям и в великие праздники разрешена рыба.

Накануне Рождества Христово ничего не едят до появления первой звезды.

В ночь с 6-го на 7 января христиане идут на Рождественскую службу. В храмах совершается литургия святого Василия Великого. Поют песнопения Рождества Христова. Тропарь Рождества - основной гимн праздника - мог быть создан уже в IV веке:

Рождество Твое, Христе Боже наш,

возсия мирови свет разума,

в нем бо звездам служащии

звездою учахуся

Тебе кланятися, Солнцу правды,

и Тебе ведети с высоты Востока.

Господи, слава Тебе!

Накануне Рождества готовится специальное блюдо под названием «сочиво» - вареные зерна. От этого названия и произошло слово «сочельник».

А вот гадать на сочельник – это традиция не христианская, а языческая. Пушкин и Жуковский, конечно, красочно описывали святочные гадания, но к настоящей вере такие гадания не имеют никакого отношения.

Зато достаточно безобидной можно считать традицию колядования. В ночь накануне праздника ряженые носили по домам традиционное блюдо – рождественскую кутью, пели рождественские песни, а хозяева домов, в которые они постучались, должны были давать колядующим угощение или деньги.

А еще рождественские дни на Руси (и не только) всегда считались поводом для благотворительности - люди навещали больных и одиноких, раздавали еду и деньги бедным.

Что принято дарить на Рождество Христово?

Дарить подарки на Рождество – давняя традиция. Особенно это касается подарков детишкам: ведь даже традиция подарков от Деда Мороза или Санта Клауса на Новый год берет свои истоки именно с многовековой рождественской традиции, согласно которой подарки детям на Рождество приносил святой Николай-Угодник.

Поэтому можно рассказать детям про этого святого, почитать о его жизни. И подарить красочную книгу об этом святом.

Что же касается подарков в целом, то главное - обойтись без излишней коммерциализации Рождества. Подарки могут быть недорогими, пусть это будет что-то, сделанное своими руками, ведь главное не сам подарок, а внимание.

Источник: kp.ru