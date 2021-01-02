Сегодня именины: 2 января отмечается 5 именин по церковному календарю

Мужчины
|Антон
|от римского родового имени Antonius, происходящее от древнегреческого антао - «встречаться, сталкиваться», «вступать в бой», «состязаться» или антос - «цветок»
|Даниил
|от древнееврейского имени Данийель - «Бог мой судья»
|Иван
|от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
|Игнат
|от римского родового имени Egnatius, происходящее от латинского ignis - «огонь»
|Ян
|польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»