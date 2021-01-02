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Сегодня именины: 2 января отмечается 5 именин по церковному календарю

07:10 02.01.2021 Фото: Pixabay
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По святцам 2 января отмечается 5 мужских именин.

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Поздравляем с именинами!

Мужчины

Антон от римского родового имени Antonius, происходящее от древнегреческого антао - «встречаться, сталкиваться», «вступать в бой», «состязаться» или антос - «цветок»
Даниил от древнееврейского имени Данийель - «Бог мой судья»
Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
Игнат от римского родового имени Egnatius, происходящее от латинского ignis - «огонь»
Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»
день ангела именинники именины
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