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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 2 января 2021 в России и мире

07:40 02.01.2021 Фото: PxHere
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Список праздников России и мира 2 января 2021 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

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День швейцарского сыра - 2 января

• День мягких подушек
• День мотивации и вдохновения (Motivation and Inspiration Day)
• День научной фантастики (Science Fiction Day)

• Праздник Новодворской иконы Божией Матери
• Новый мяу-год у кошек (Happy Mew Year for Cats Day)
• День памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского
• Всемирный день интроверта (World Introvert Day)
• День швейцарского сыра (Swiss Cheese Day)
• День профитролей (National Cream Puff Day) - США
• Куриное Рождество - Черногория
• День шведского стола (National Buffet Day) - США
• День зимнего солнцестояния (Winter Solstice) - Бутан
• День предков (Ancestor`s Day) - Гаити
• Карнавал Капсе-Клопсе - ЮАР
• День святого Бертольда (Berchtoldstag) - Швейцария
• Карнавальный день - Сент-Китс и Невис
• Праздник Такаи (Takai Commission Holiday) - Ниуэ
• День личного тренера (National Personal Trainer Awareness Day) - США
• Именины у Даниила, Игнатия, Ивана, Антона
• Игнатьев день (Гостевик)

Важные даты

1703 Вышла в свет первая русская печатная газета «Ведомости».
1813 В приказе по армии М. Кутузов поздравил войска с изгнанием неприятеля за пределы России.
1839 Луи Дагер произвёл первую фотосъёмку Луны.
1910 В Москве впервые состоялись соревнования летающих авиамоделей.
1916 Основано Русское Ботаническое общество.
1921 Открыты все залы картинной галереи Эрмитажа (Ленинград).

1947 Образована Сахалинская область (выведена из состава Хабаровского края).
1959 Произведен успешный запуск первой автоматической межпланетной станции «Луна-1».
1992 Либерализация цен, начало радикальных экономических реформ в России.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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