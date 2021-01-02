Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 2 января 2021 в России и мире

• День мягких подушек
• День мотивации и вдохновения (Motivation and Inspiration Day)
• День научной фантастики (Science Fiction Day)
• Новый мяу-год у кошек (Happy Mew Year for Cats Day)
• День памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского
• Всемирный день интроверта (World Introvert Day)
• День швейцарского сыра (Swiss Cheese Day)
• День профитролей (National Cream Puff Day) - США
• Куриное Рождество - Черногория
• День шведского стола (National Buffet Day) - США
• День предков (Ancestor`s Day) - Гаити
• Карнавал Капсе-Клопсе - ЮАР
• День святого Бертольда (Berchtoldstag) - Швейцария
• Карнавальный день - Сент-Китс и Невис
• Праздник Такаи (Takai Commission Holiday) - Ниуэ
• День личного тренера (National Personal Trainer Awareness Day) - США
• Именины у Даниила, Игнатия, Ивана, Антона
Важные даты
1703 Вышла в свет первая русская печатная газета «Ведомости».
1813 В приказе по армии М. Кутузов поздравил войска с изгнанием неприятеля за пределы России.
1839 Луи Дагер произвёл первую фотосъёмку Луны.
1910 В Москве впервые состоялись соревнования летающих авиамоделей.
1916 Основано Русское Ботаническое общество.
1921 Открыты все залы картинной галереи Эрмитажа (Ленинград).
1959 Произведен успешный запуск первой автоматической межпланетной станции «Луна-1».
1992 Либерализация цен, начало радикальных экономических реформ в России.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend