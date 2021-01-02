Денежный лунный календарь на январь 2021: В какие дни брать и давать в долг, тратить деньги

Лунный денежный календарь на январь 2021 расскажет наверняка, когда стоит, а когда нет давать деньги в долг, пересчитывать свои накопления, делать серьезные покупки и откладывать сбережения на "черный день". Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Январь — месяц, требующий денежных вложений, ведь праздничных дней так много, что были бы силы и финансы! Чтобы деньги приумножались, кошелек "не худел", а траты оправдывали себя — прислушайтесь к советам лунного денежного календаря на январь 2021 год.
Прислушиваясь к советам лунного денежного календаря на январь 2021 года, вы обезопасите себя от невыгодных сделок, ненужных покупок, мошенничества и обмана. Советы астролога на каждый день помогут найти наиболее удачное время для оформления кредита, обмена валюты, крупных покупок.
Можно давать в долг в январе 2021: 3, 4, 7, 10 января
Можно возвращать долги в январе 2021: 15, 21, 25, 26 января
Нельзя давать долг в январе 2021: 1, 5, 6, 12, 13, 14, января
Когда пересчитывать деньги в январе 2021: 16, 19, 20, 24, 27, января
Можно брать кредиты и деньги в долг в январе 2021: 2, 8, 9, 11 января
Нельзя отдавать долги в январе 2021: 17, 18, 22 января
Купите кошелек в январе 2021: 28, 29, 31 января
Нельзя брать в долг в январе 2021: 23, 30 января
Давайте разберемся детальнее в лунном денежном календаре на январь 2021.
1 января 2021 года (19 лунный день c 18:22, убывающая Луна в знаке Лев.)
Любые расходы обернутся большими потерями. Стоит отказаться от инвестиций и кредитования.
2 января 2021 года (20 лунный день c 18:22, убывающая Луна в знаке Лев.)
Крайне не желательно заключать сделки и подписывать договора.
3 января 2021 года (21 лунный день c 21:10, убывающая Луна в знаке Дева.)
Удачный день для отложенных дел с деньгами и инвестиций. Приветствуются крупные и мелкие покупки.
4 января 2021 года (22 лунный день c 22:36, убывающая Луна в знаке Дева.)
Можно проводить любые операции с деньгами, одалживать, но не оформлять кредиты.
5 января 2021 года (продолжается 22 лунный день, убывающая Луна в знаке Весы.)
Неблагоприятные дни для любых денежных операций в январе 2021 года.
6 января 2021 года (23 лунный день c 00:01, третья четверть, Луна в знаке Весы.)
Неудачное время для покупок. Дорогостоящий товар окажется с браком.
7 января 2021 года (24 лунный день c 01:28, убывающая Луна в знаке Скорпион.)
Удача будет на стороне людей, которые трезво мыслят и не ввязываются в рискованные сделки. Удачные дни для покупок и проверенных инвестиций в январе 2021 года.
8 января 2021 года (25 лунный день c 02:57, убывающая Луна в знаке Скорпион.)
Удачный день для всего, что связано с деньгами.
9 января 2021 года (26 лунный день c 04:28, убывающая Луна в знаке Скорпион.)
Выразите благодарность Вселенной за свою жизнь! Нельзя завидовать, ведь можно быть счастливыми, сидя в пещере без копейки денег, а можно тосковать, глядя на личный особняк
10 января 2021 года (27 лунный день c 05:58, убывающая Луна в знаке Стрелец.)
Благоприятный день для совершения долгожданных покупок.
11 января 2021 года ( 28 лунный день c 07:24, убывающая Луна в знаке Стрелец.)
Хороший день, чтобы погасить долги как материального характера, так и кармического.
12 января 2021 года (29 лунный день c 08:36, убывающая Луна в знаке Козерог.)
Следует начать режим экономии. Даже мелкие, но непредвиденные покупки скажутся на семейном бюджете.
13 января 2021 года (1 лунный день c 09:29, Новолуние в Козероге.)
Новолуние. Плохое время для инвестиций и вкладов. Высок риск невозврата вложенных средств.
14 января 2021 года (2 лунный день c 10:06, растущая Луна в знаке Водолей.)
Сделки, связанные с недвижимостью или предметами для дома, будут неудачными.
15 января 2020 года (3 лунный день c 10:31, растущая Луна в знаке Водолей.)
Хороший день, чтобы оформить кредит. Можно одалживать средства, но только близким родственникам, велика вероятность невозврата. Удача повернется лицом к тем, кто решит сыграть в лотерею.
16 января 2021 года (4 лунный день c 10:49, растущая Луна в знаке Рыбы.)
Низкая концентрация не позволит разобраться в финансовых делах. Нельзя одалживать средства.
17 января 2021 года (5 лунный день c 11:03, растущая Луна в знаке Рыбы.)
Сегодня стоит заняться формированием своих планов и желаний, но тратить деньги не рекомендуется.
18 января 2021 года (6 лунный день c 11:14, растущая Луна в знаке Овен.)
Полезно помечтать, полюбоваться на результаты своего труда, и провести сутки без суеты и ненужной спешки.
19 января 2021 года (7 лунный день c 11:24, растущая Луна в знаке Овен.)
Плохой день для крупных покупок, одалживания и оформления кредита.
20 января 2021 года (8 лунный день c 11:34, растущая Луна в знаке Овен.)
Покупки, инвестиции и кредиты смогут навредить материальному положению.
21 января 2021 года (9 лунный день c 11:45, первая четверть, Луна в знаке Телец.)
Благоприятное время для проведения отложенных транзакций.
22 января 2021 года (10 лунный день c 11:45, растущая Луна в знаке Телец.)
Любые начинания могут привести к удивительным результатам.
23 января 2021 года (11 лунный день c 12:14, растущая Луна в знаке Близнецы.)
Любое действие приводит к результату, а вот хорошим или неудачным будет итог, зависит только от нас.
24 января 2021 года (12 лунный день c 12:36, растущая Луна в знаке Близнецы.)
Будьте открыты для всего нового, не не растрачивайтесь по пустякам.
25 января 2021 года (13 лунный день c 13:07, растущая Луна в знаке Близнецы.)
Самый благоприятный день для финансовых операций по лунному денежному календарю на январь 2021 года, кроме покупок.
26 января 2021 года (14 лунный день c 13:51, растущая Луна в знаке Рак.)
Удача улыбнется тем, кто решит вложить небольшую сумму под выгодный процент. Рисковать можно только свободными деньгами, которые не ослабят семейный бюджет. Звезды рекомендуют покупать вещи для обустройства дома и путевки заграницу.
27 января 2021 года (15 лунный день c 14:50, растущая Луна в знаке Рак.)
Остерегайтесь завистливых и злобных людей, которые захламляют ваше пространство и отравляют душу.
28 января 2021 года (16 лунный день c 16:04, полнолуние во Льве.)
Полнолуние. Нельзя рисковать средствами. Такие сделки будут неудачными и приведут к большим финансовым потерям.
29 января 2021 года (17 лунный день c 17:26, убывающая Луна в знаке Лев.)
Следует избегать крупных транзакций и операций с большими суммами.
30 января 2021 года (18 лунный день c 18:53, убывающая Луна в знаке Дева.)
Сегодня пересчитайте деньги, наведите порядок в кошельке.
31 января 2021 года (19 лунный день c 20:21, убывающая Луна в знаке Дева.)
Сегодня Вселенная захочет узнать: а заслуживаем ли мы дары, которыми нас осыпали в предыдущие лунные дни. Ведите себя достойно!
Источник: hochu.ua