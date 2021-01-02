Денежный лунный календарь на январь 2021: В какие дни брать и давать в долг, тратить деньги

Нельзя отдавать долги в январе 2021: 17, 18, 22 января.

Прислушиваясь к советам лунного денежного календаря на январь 2021 года, вы обезопасите себя от невыгодных сделок, ненужных покупок, мошенничества и обмана

Лунный денежный календарь на январь 2021 расскажет наверняка, когда стоит, а когда нет давать деньги в долг, пересчитывать свои накопления, делать серьезные покупки и откладывать сбережения на "черный день". Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Январь — месяц, требующий денежных вложений, ведь праздничных дней так много, что были бы силы и финансы! Чтобы деньги приумножались, кошелек "не худел", а траты оправдывали себя — прислушайтесь к советам лунного денежного календаря на январь 2021 год.

Прислушиваясь к советам лунного денежного календаря на январь 2021 года, вы обезопасите себя от невыгодных сделок, ненужных покупок, мошенничества и обмана. Советы астролога на каждый день помогут найти наиболее удачное время для оформления кредита, обмена валюты, крупных покупок.

Можно давать в долг в январе 2021: 3, 4, 7, 10 января

Можно возвращать долги в январе 2021: 15, 21, 25, 26 января

Нельзя давать долг в январе 2021: 1, 5, 6, 12, 13, 14, января

Когда пересчитывать деньги в январе 2021: 16, 19, 20, 24, 27, января

Можно брать кредиты и деньги в долг в январе 2021: 2, 8, 9, 11 января

Нельзя отдавать долги в январе 2021: 17, 18, 22 января

Купите кошелек в январе 2021: 28, 29, 31 января

Нельзя брать в долг в январе 2021: 23, 30 января



Покупайте подарки в январе 2021: 1, 3, 7, 12 января

Давайте разберемся детальнее в лунном денежном календаре на январь 2021.

1 января 2021 года (19 лунный день c 18:22, убывающая Луна в знаке Лев.)

Любые расходы обернутся большими потерями. Стоит отказаться от инвестиций и кредитования.

2 января 2021 года (20 лунный день c 18:22, убывающая Луна в знаке Лев.)

Крайне не желательно заключать сделки и подписывать договора.

3 января 2021 года (21 лунный день c 21:10, убывающая Луна в знаке Дева.)

Удачный день для отложенных дел с деньгами и инвестиций. Приветствуются крупные и мелкие покупки.

4 января 2021 года (22 лунный день c 22:36, убывающая Луна в знаке Дева.)

Можно проводить любые операции с деньгами, одалживать, но не оформлять кредиты.

5 января 2021 года (продолжается 22 лунный день, убывающая Луна в знаке Весы.)

Неблагоприятные дни для любых денежных операций в январе 2021 года.

6 января 2021 года (23 лунный день c 00:01, третья четверть, Луна в знаке Весы.)

Неудачное время для покупок. Дорогостоящий товар окажется с браком.

7 января 2021 года (24 лунный день c 01:28, убывающая Луна в знаке Скорпион.)

Удача будет на стороне людей, которые трезво мыслят и не ввязываются в рискованные сделки. Удачные дни для покупок и проверенных инвестиций в январе 2021 года.

8 января 2021 года (25 лунный день c 02:57, убывающая Луна в знаке Скорпион.)

Удачный день для всего, что связано с деньгами.

9 января 2021 года (26 лунный день c 04:28, убывающая Луна в знаке Скорпион.)

Выразите благодарность Вселенной за свою жизнь! Нельзя завидовать, ведь можно быть счастливыми, сидя в пещере без копейки денег, а можно тосковать, глядя на личный особняк

10 января 2021 года (27 лунный день c 05:58, убывающая Луна в знаке Стрелец.)

Благоприятный день для совершения долгожданных покупок.

11 января 2021 года ( 28 лунный день c 07:24, убывающая Луна в знаке Стрелец.)

Хороший день, чтобы погасить долги как материального характера, так и кармического.

12 января 2021 года (29 лунный день c 08:36, убывающая Луна в знаке Козерог.)

Следует начать режим экономии. Даже мелкие, но непредвиденные покупки скажутся на семейном бюджете.

13 января 2021 года (1 лунный день c 09:29, Новолуние в Козероге.)

Новолуние. Плохое время для инвестиций и вкладов. Высок риск невозврата вложенных средств.

14 января 2021 года (2 лунный день c 10:06, растущая Луна в знаке Водолей.)

Сделки, связанные с недвижимостью или предметами для дома, будут неудачными.

15 января 2020 года (3 лунный день c 10:31, растущая Луна в знаке Водолей.)

Хороший день, чтобы оформить кредит. Можно одалживать средства, но только близким родственникам, велика вероятность невозврата. Удача повернется лицом к тем, кто решит сыграть в лотерею.



лунный денежный календарь январь 2021

16 января 2021 года (4 лунный день c 10:49, растущая Луна в знаке Рыбы.)

Низкая концентрация не позволит разобраться в финансовых делах. Нельзя одалживать средства.

17 января 2021 года (5 лунный день c 11:03, растущая Луна в знаке Рыбы.)

Сегодня стоит заняться формированием своих планов и желаний, но тратить деньги не рекомендуется.

18 января 2021 года (6 лунный день c 11:14, растущая Луна в знаке Овен.)

Полезно помечтать, полюбоваться на результаты своего труда, и провести сутки без суеты и ненужной спешки.

19 января 2021 года (7 лунный день c 11:24, растущая Луна в знаке Овен.)

Плохой день для крупных покупок, одалживания и оформления кредита.

20 января 2021 года (8 лунный день c 11:34, растущая Луна в знаке Овен.)

Покупки, инвестиции и кредиты смогут навредить материальному положению.

21 января 2021 года (9 лунный день c 11:45, первая четверть, Луна в знаке Телец.)

Благоприятное время для проведения отложенных транзакций.

22 января 2021 года (10 лунный день c 11:45, растущая Луна в знаке Телец.)

Любые начинания могут привести к удивительным результатам.

23 января 2021 года (11 лунный день c 12:14, растущая Луна в знаке Близнецы.)

Любое действие приводит к результату, а вот хорошим или неудачным будет итог, зависит только от нас.

24 января 2021 года (12 лунный день c 12:36, растущая Луна в знаке Близнецы.)

Будьте открыты для всего нового, не не растрачивайтесь по пустякам.

25 января 2021 года (13 лунный день c 13:07, растущая Луна в знаке Близнецы.)

Самый благоприятный день для финансовых операций по лунному денежному календарю на январь 2021 года, кроме покупок.

26 января 2021 года (14 лунный день c 13:51, растущая Луна в знаке Рак.)

Удача улыбнется тем, кто решит вложить небольшую сумму под выгодный процент. Рисковать можно только свободными деньгами, которые не ослабят семейный бюджет. Звезды рекомендуют покупать вещи для обустройства дома и путевки заграницу.

27 января 2021 года (15 лунный день c 14:50, растущая Луна в знаке Рак.)

Остерегайтесь завистливых и злобных людей, которые захламляют ваше пространство и отравляют душу.

28 января 2021 года (16 лунный день c 16:04, полнолуние во Льве.)

Полнолуние. Нельзя рисковать средствами. Такие сделки будут неудачными и приведут к большим финансовым потерям.

29 января 2021 года (17 лунный день c 17:26, убывающая Луна в знаке Лев.)

Следует избегать крупных транзакций и операций с большими суммами.

30 января 2021 года (18 лунный день c 18:53, убывающая Луна в знаке Дева.)

Сегодня пересчитайте деньги, наведите порядок в кошельке.

31 января 2021 года (19 лунный день c 20:21, убывающая Луна в знаке Дева.)

Сегодня Вселенная захочет узнать: а заслуживаем ли мы дары, которыми нас осыпали в предыдущие лунные дни. Ведите себя достойно!

Источник: hochu.ua