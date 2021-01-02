Телепрограмма на 2 января 2021 года.
Первый канал
05:30 Фильм «Финист-Ясный сокол»
06:10 «Финист-Ясный сокол»
07:00 Фильм «Старик Хоттабыч»
08:30 «Ледниковый период: Континентальный дрейф»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:10 Фильм «Морозко»
11:45 Комедия «Один дома»
13:40 Комедия «Один дома 2»
15:10 «Один дома 2»
16:10 Премьера. Кира Найтли и Хелен Миррен в новогодней сказке «Щелкунчик и четыре королевства»
18:00 «Точь-в-точь». Новогодний выпуск
21:00 «Время»
21:20 Премьера. Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон»
00:20 «Анна и король». В главной роли Джоди Фостер, Чоу Юн-Фат.
02:45 «Давай сделаем это легально». В главной роли Мэрилин Монро.
Россия 1
05:00 Доярка из Хацапетовки. худ. фильм
08:10 Свадьбы не будет. худ. фильм
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:15 Развода не будет
13:05 Песня года. Часть 2
17:40 Юмор года. Выпуск 2
20:00 Вести в 20:00
21:05 Вести. Местное время
21:20 Анна Каренина. худ. фильм
00:50 Ликвидация. Сериал.
03:15 Одесса-мама. Сериал.
Матч ТВ
04:30 Дартс. Чемпионат мира. 1/4 финала. Трансляция из Великобритании
06:00 Художественная гимнастика. "Шоу олимпийских чемпионов". Трансляция из Москвы
07:15 "Аленький цветочек". Ледовое шоу Татьяны Навки
08:55 Снежные дорожки
09:05 Шайбу! Шайбу!
09:25 Матч-реванш
09:45 Победы-2020
10:45 Александра Трусова. В четыре оборота!
12:15 Путь дракона
14:20 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Швейцарии
15:15 Интервью с Александром Легковым
15:35 Специальный репортаж. Биатлон во время чумы
16:05 Большой хоккей
16:35 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Швейцарии
17:30 Футбол. Чемпионат Германии. Прямая трансляция. "Айнтрахт" - "Байер"
22:00 Новости
22:10 Все на Матч!
22:40 Специальный репортаж. Голые кулаки. В тренде и крови
23:30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. 1/4 финала. Прямая трансляция из Канады
02:00 Ярушин Хоккей шоу. Вадим Шипачёв и Сергей Гореликов
02:30 Ярушин Хоккей шоу. Екатерина Ананьина и Андрей Гайдулян
03:00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. 1/4 финала. Прямая трансляция из Канады
ТНТ
04:20 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 64-я серия
05:10 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 65-я серия
06:00 ТНТ. Best. 18-я серия
06:30 ТНТ. Best. 19-я серия
07:00 ТНТ. gold. 23-я серия
07:30 ТНТ. gold. 24-я серия
08:00 Любовь в большом городе 2
10:30 Сашатаня. Сезон 5. 182-я серия
11:00 Сашатаня. Сезон 5. 183-я серия
11:30 Сашатаня. Сезон 5. 184-я серия
12:00 Сашатаня. Сезон 5. 185-я серия
12:30 Сашатаня. Сезон 5. 186-я серия
13:00 Сашатаня. Сезон 5. 187-я серия
13:30 Сашатаня. Сезон 5. 188-я серия
14:30 Сашатаня. Сезон 5. 190-я серия
15:00 Сашатаня. Сезон 5. 191-я серия
15:30 Сашатаня. Сезон 5. 192-я серия
16:00 Сашатаня. Сезон 5. 193-я серия
16:30 Сашатаня. Сезон 5. 194-я серия
17:00 Сашатаня. Сезон 5. 195-я серия
17:30 Сашатаня. Сезон 5. 196-я серия
18:30 Сашатаня. Сезон 5. 198-я серия
19:00 Сашатаня. Сезон 5. 199-я серия
19:30 Сашатаня. Сезон 5. 200-я серия
20:00 СашаТаня. Сезон 6. 201-я серия
20:30 СашаТаня. Сезон 6. 202-я серия
21:00 "Проект "Анна Николаевна". 1-я серия
22:05 Однажды в России. Новогодний выпуск. 40-я серия
00:05 Ночная смена
02:00 Stand Up. 100-я серия
02:55 Stand Up. 101-я серия
03:45 Stand Up. 102-я серия
04:35 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 66-я серия
НТВ
04:15 Все звезды в Новый год
08:00 Сегодня
08:20 Паутина 11. "Змея и камень", 1-я - 4-я серии
10:00 Сегодня
10:20 Паутина 11. "Змея и камень", 1-я - 4-я серии
12:40 Пёс-5. 1-я - 4-я серии. "Старый друг" ("Пёс-2"). "Миссис Х" ("Пёс-2"). "На дне" ("Пёс-2"). "Толкование сновидений" ("Пёс-3"). "Пугало" ("Пёс-3")
16:00 Сегодня
16:20 Пёс-5. 1-я - 4-я серии. "Старый друг" ("Пёс-2"). "Миссис Х" ("Пёс-2"). "На дне" ("Пёс-2"). "Толкование сновидений" ("Пёс-3"). "Пугало" ("Пёс-3")
19:25 Пёс-5. 1-я - 4-я серии. "Старый друг" ("Пёс-2"). "Миссис Х" ("Пёс-2"). "На дне" ("Пёс-2"). "Толкование сновидений" ("Пёс-3"). "Пугало" ("Пёс-3")
23:00 Маска
01:35 Гаражный папа
03:10 Пёс-5. 1-я - 4-я серии. "Старый друг" ("Пёс-2"). "Миссис Х" ("Пёс-2"). "На дне" ("Пёс-2"). "Толкование сновидений" ("Пёс-3"). "Пугало" ("Пёс-3")
04:45 Заходи - не бойся, выходи - не плачь...
ТВ Центр
04:50 Михаил Задорнов. Когда смешно, тогда не страшно
07:35 Актёры советской Прибалтики. Чарующий акцент
08:25 Дедушка
10:35 Слушай, Ленинград, я тебе спою...
11:40 Агата и правда об убийстве
13:35 Мой герой. Татьяна Доронина
14:30 События
14:45 Особенности женского юмора
16:54 Женская логика. 2-я серия
17:55 Когда-нибудь наступит завтра. 1-я серия
18:51 Когда-нибудь наступит завтра. 2-я серия
19:45 Когда-нибудь наступит завтра. 3-я серия
20:36 Когда-нибудь наступит завтра. 4-я серия
21:30 Девушка с косой
23:15 "Лион Измайлов. "Курам на смех"
01:10 Приключения советских донжуанов
01:50 Юрий Григорович. Великий деспот
02:35 Агата и правда об убийстве
04:05 Мост Ватерлоо
ТВ-3
22:30 Лучшие песни нашего кино
06:00 Мультфильмы
10:30 Слепая. 599-я серия - "Неудачный день"
11:00 Слепая. 600-я серия - "Папа в командировке"
11:30 Слепая. 601-я серия - "На моде"
12:00 Слепая. 602-я серия - "Ночной гость"
12:30 Слепая. 603-я серия - "Суженый"
13:00 Слепая. 604-я серия - "Почти получилось"
13:30 Слепая. 605-я серия - "Живой подарок"
14:30 Слепая. 607-я серия - "Привычка"
15:00 Слепая. 608-я серия - "Полуночница"
15:30 Слепая. 609-я серия - "Защитник по неволе"
16:00 Слепая. 333-я серия - "Мороженое"
16:30 Слепая. 334-я серия - "Никогда не прощай"
17:00 Слепая. 335-я серия - "Любовь как лекарство"
17:30 Слепая. 336-я серия - "Драка"
18:30 Слепая. 338-я серия - "Деловая встреча"
19:00 Слепая. 339-я серия - "Я не лишний"
19:30 Слепая. 340-я серия - "Это не я"
20:00 Слепая. 786-я серия - "Завтра"
20:30 Слепая. 787-я серия - "Любовник моей мамы"
21:00 Слепая. 788-я серия - "Доктор"
21:30 Слепая. 789-я серия - "Ветер в лицо"
22:30 Слепая. 791-я серия - "Полынь"
23:00 Куклы колдуна. 1-я серия
00:00 Куклы колдуна. 2-я серия
01:00 Колдуны мира. Сезон 1. 8-я серия - "Татарские сихерче"
02:00 Новогодние чудеса. 1-я серия - "Новогодние гадания"
02:45 Новогодние чудеса. 2-я серия - "Еда со смыслом"
03:30 13 знаков зодиака. 4-я серия - "Рак"
РЕН-ТВ
05:00 "Апельсины цвета беж". Концерт Михаила Задорнова
05:15 "Мы все учились понемногу". Концерт Михаила Задорнова
07:00 Алеша Попович и Тугарин Змей
08:25 Добрыня Никитич и Змей Горыныч
09:45 Илья Муромец и Соловей Разбойник
11:15 Три богатыря и Шамаханская царица
14:05 Три богатыря: Ход конем
15:35 Три богатыря и Морской царь
17:05 Три богатыря и принцесса Египта
18:25 Три богатыря и наследница престола
20:05 Иван Царевич и Серый Волк
21:50 Иван Царевич и Серый Волк-2
23:20 Иван Царевич и Серый волк-3
02:20 "Русский для коекакеров". Концерт Михаила Задорнова
СТС
05:00 Мультфильмы
05:40 Чебурашка идет в школу
05:50 Ералаш. Сезон 1. 240-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 241-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 243-я серия
06:20 Мисс Новый год
06:30 Мультфильмы
06:45 Варежка
07:00 Три кота
07:05 Три кота. Дорожные знаки
07:10 Три кота. Мусор в парке
07:15 Три кота. Урчащие животы
07:25 Три кота. Снежная битва
07:30 Царевны. Рыцарь ордена заколки
07:40 Царевны. Птица поюн
07:45 Царевны. Волшебная мастерская
07:50 Царевны. Сапоги-скороходы
08:00 Детки-предки. Сезон 2. 2-я серия
09:00 Уральские пельмени. Мятое января
12:45 Снежная королева-3. Огонь и лёд
14:25 Гринч
16:05 Шрэк навсегда
17:55 Гарри Поттер и Философский камень
21:00 Гарри Поттер и Тайная комната
00:15 Русские не смеются
01:10 Здравствуй, папа, Новый год! 2
04:05 6 кадров
04:25 Мультфильмы
04:40 Непослушный котенок
04:50 Как Маша поссорилась с подушкой
Звезда
05:00 Фронтовые истории любимых актеров. Анатолий Папанов и Иннокентий Смоктуновский
05:35 Сделано в СССР
07:20 К Черному морю
08:00 Новости дня
08:15 К Черному морю
09:00 Загадки века с Сергеем Медведевым. Тонька-пулемётчица
09:45 Загадки века с Сергеем Медведевым. Финляндия. Злой, добрый сосед
10:30 Загадки века с Сергеем Медведевым. Операция "Златоуст" и Лев Термен"
11:15 Загадки века с Сергеем Медведевым. Русская Атлантида
12:50 Загадки века с Сергеем Медведевым. Секретные бункеры Сталина
13:00 Новости дня
13:15 Загадки века с Сергеем Медведевым. Секретные бункеры Сталина
13:55 Загадки века с Сергеем Медведевым. Яков Свердлов. Тайна смерти
14:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Оружие возмездия. Вторая жизнь
15:35 Загадки века с Сергеем Медведевым. Берлинский сюрприз Сталина
16:20 Загадки века с Сергеем Медведевым. Цена ошибки. Смерть Чаушеску
18:00 Новости дня
18:15 Загадки века с Сергеем Медведевым. Тайны "чёрного ордена"
19:05 Загадки века с Сергеем Медведевым. Репатриация. Из России с любовью
19:55 Загадки века с Сергеем Медведевым. Охота на палачей Хатыни
20:50 Покровские ворота
23:30 Опасно для жизни!
01:20 Джокеръ
04:40 Фронтовые истории любимых актеров. Юрий Никулин и Владимир Этуш
Пятый канал
05:00 Детективы. Два билета на футбол
05:25 Детективы. Холодное блюдо
05:50 Детективы. Веер мести
06:15 Детективы. Травма
06:45 Детективы. Любовь к живописи
08:00 Детективы. Фабрика обманок
08:35 Детективы. Пропавшая
09:15 Детективы. А что было вчера
10:00 След. Божий одуванчик
10:50 След. Кто же Крыса?
11:45 След. Андрюша
12:35 След. Месть елок
14:20 След. Елочка
15:10 След. Девушка Мороз
16:00 След. Шантаж
16:45 След. Длинный новогодний рубль
17:40 След. Осторожно, снегурки!
18:25 След. Дед отморозко
19:30 След. Неверная ставка
21:05 След. Семейка "А"
21:50 След. Венера атакует
22:40 Парфюмерша. 1-я серия
23:40 Парфюмерша. 2-я серия
00:30 Парфюмерша. 3-я серия
01:20 Парфюмерша. 4-я серия
02:10 Парфюмерша. 5-я серия
03:35 Парфюмерша. 7-я серия
04:20 Парфюмерша. 8-я серия
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 "Праздник новогодней елки". "Заколдованный мальчик"
08:30 Мнимый больной
10:30 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым. Выпуск от 26.05.2018
12:30 Большой Барьерный риф - живое сокровище. 1-я серия
13:25 Под звуки нестареющего вальса
14:05 Розыгрыш
15:45 Большие и маленькие. Избранное
16:45 Пешком... Москва узорчатая
17:15 "Сказочная ночь". Гала-концерт Берлинского филармонического оркестра в Вальдбюне. Туган Сохиев и Марианна Кребасса. 2019 год
18:55 Шерлок Холмс. 1-я и 2-я серии
22:20 Сисси
00:00 Большой Барьерный риф - живое сокровище. 1-я серия
00:50 "Сказочная ночь". Гала-концерт Берлинского филармонического оркестра в Вальдбюне. Туган Сохиев и Марианна Кребасса. 2019 год
02:30 "Очень синяя борода". "Великолепный Гоша"
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Орёл и решка. Америка. Сезон 16. 8-я серия - "Орландо. США"
06:55 Орёл и решка. Америка. Сезон 16. 10-я серия - "Новый Орлеан. США"
07:55 Орёл и решка. Америка. Сезон 16. 11-я серия - "Доминикана"
09:00 Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков. Сезон 23. 7-я серия - "Хорватия"
10:00 Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков. Сезон 23. 8-я серия - "Тоскана. Италия"
10:50 Семь миров, одна планета. Сезон 1. 1-я серия
11:55 Голубая планета-2. Сезон 2. 7-я серия - "Наша голубая планета"
13:00 Животные в движении. Сезон 1. 4-я серия
14:50 Мир наизнанку. Сезон 5. 11-я серия
15:50 Мир наизнанку. Сезон 5. 13-я серия
16:50 Мир наизнанку. Сезон 5. 15-я серия
17:45 Мир наизнанку. Сезон 5. 19-я серия
18:30 Мир наизнанку. Сезон 2. 12-я серия - "Мотопутешествие"
19:15 Мир наизнанку. Сезон 2. 4-я серия - "Амритсар"
20:15 Мир наизнанку. Сезон 2. 9-я серия - "Мумбаи"
22:00 Крысиные бега
00:05 Четыре комнаты
02:00 Земля из космоса. 1-я серия
03:05 Орел и решка. Рай и ад. Сезон 15. 3-я серия - "Сплит. Хорватия"
03:50 Орел и решка. Рай и ад. Сезон 13. 15-я серия - "Квинсленд. Австралия"
04:40 Орел и решка. Тревел гид. Сезон 27. 3-я серия - "Таиланд"
Че!
02:40 Улетное видео
06:00 Каламбур
06:45 Тот, кто читает мысли (Менталист)
00:00 Рюкзак
01:00 Экстрасенсы-детективы
02:00 Фейк такси
02:45 Улетное видео
Ю
02:40 МастерШеф
05:30 Папа попал
07:15 Жизнь после славы
08:00 Madonna. Богиня хайпа
09:00 Рано ушедшие звезды: Кто виноват?
10:00 Страх и ненависть в шоубизе
10:55 Музыкальный фастфуд
11:55 Время тиктокает
14:00 От фанатки до жены. Инструкция по применению
15:05 Смертельная тайна: почему гаснут звёзды?
16:05 Шоу-бизнес. Перезагрузка
17:00 Ради всего спиртного. Звёзды-самоупийцы
17:55 Ничего личного: Только бизнес
18:55 Время тиктокает
19:55 Модные 90-е
22:05 Шоу-бизнес на карантине
23:00 Жизнь после славы
00:00 Мыслить как преступник
02:30 МастерШеф
04:40 Папа попал
Домашний
04:55 Наш Новый год. Душевные семидесятые
06:30 Пять ужинов
07:05 Предсказания: 2021. 2-я серия
08:05 Гордость и предубеждение. 1-я - 6-я серии
14:55 Ты только мой. 1-я - 4-я серии
19:00 Любовь против судьбы. 113-я - 116-я серии
22:55 Зимний сон
01:10 Предсказания: 2021. 3-я серия
03:50 Наш Новый год. Золотые восьмидесятые
ТНТ-4
05:00 Comedy Woman Classic
06:00 Comedy Woman Classic
07:00 Comedy Woman Classic
08:00 Comedy Woman Classic
09:00 Comedy Club Classic
11:00 Comedy Club Classic
12:00 Comedy Club Classic
13:00 Comedy Club. Поздравь по-братски
14:00 Comedy Club. Поздравь по-братски
15:00 Comedy Club. Поздравь по-братски
16:00 Comedy Club. Поздравь по-братски
17:00 Comedy Club. Поздравь по-братски
19:00 Comedy Club. Поздравь по-братски
19:30 Comedy Club. Поздравь по-братски
20:00 Comedy Club. Поздравь по-братски
21:00 Comedy Club. Поздравь по-братски
22:00 Comedy Club. Поздравь по-братски
23:00 Comedy Club. Поздравь по-братски
00:00 Comedy Club. Поздравь по-братски
01:30 Наша Russia
02:00 Наша Russia
02:30 Наша Russia
03:00 Comedy Баттл
04:00 Comedy Баттл
Disney
05:00 Музыка на Канале Disney
05:40 Русалочка
06:05 Чудеса на виражах
06:25 101 далматинец
06:50 Тимон и Пумба
07:25 Аладдин
07:50 Новогоднее караоке
08:00 Доброе утро с Микки
12:40 Спасатели в Австралии
14:25 Рапунцель: Новая история
15:25 Гравити Фолз
16:15 Леди Баг и Супер-Кот
18:00 Совсем другая магия
20:00 Трамплин надежды
22:00 Волшебники из Вэйверли Плэйс
01:40 Спасатели
02:55 Спасатели в Австралии
04:10 Тимон и Пумба
Источник: tamby.info