Программа передач на 2 января 2021 года

Телепрограмма на 2 января 2021 года.

Первый канал

05:30 Фильм «Финист-Ясный сокол»



06:00 Новости06:10 «Финист-Ясный сокол»07:00 Фильм «Старик Хоттабыч»08:30 «Ледниковый период: Континентальный дрейф»10:00 Новости (с субтитрами)10:10 Фильм «Морозко»11:45 Комедия «Один дома»13:40 Комедия «Один дома 2»15:00 Новости (с субтитрами)15:10 «Один дома 2»16:10 Премьера. Кира Найтли и Хелен Миррен в новогодней сказке «Щелкунчик и четыре королевства»18:00 «Точь-в-точь». Новогодний выпуск21:00 «Время»21:20 Премьера. Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон»00:20 «Анна и король». В главной роли Джоди Фостер, Чоу Юн-Фат.02:45 «Давай сделаем это легально». В главной роли Мэрилин Монро.04:00 «Первый скорый»

Россия 1

05:00 Доярка из Хацапетовки. худ. фильм

08:10 Свадьбы не будет. худ. фильм

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:15 Развода не будет

13:05 Песня года. Часть 2



15:30 Последний богатырь. худ. фильм17:40 Юмор года. Выпуск 220:00 Вести в 20:0021:05 Вести. Местное время21:20 Анна Каренина. худ. фильм00:50 Ликвидация. Сериал.03:15 Одесса-мама. Сериал.

Матч ТВ

04:30 Дартс. Чемпионат мира. 1/4 финала. Трансляция из Великобритании

06:00 Художественная гимнастика. "Шоу олимпийских чемпионов". Трансляция из Москвы

07:15 "Аленький цветочек". Ледовое шоу Татьяны Навки

08:55 Снежные дорожки

09:05 Шайбу! Шайбу!

09:25 Матч-реванш

09:45 Победы-2020

10:45 Александра Трусова. В четыре оборота!



11:15 Бокс и ММА. Итоги 202012:15 Путь дракона14:20 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Швейцарии15:15 Интервью с Александром Легковым15:35 Специальный репортаж. Биатлон во время чумы16:05 Большой хоккей16:35 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Швейцарии17:30 Футбол. Чемпионат Германии. Прямая трансляция. "Айнтрахт" - "Байер"19:30 Профессиональный бокс. Лига Ставок. Кубок Матч! Боец. Прямая трансляция из Сочи22:00 Новости22:10 Все на Матч!22:40 Специальный репортаж. Голые кулаки. В тренде и крови23:30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. 1/4 финала. Прямая трансляция из Канады02:00 Ярушин Хоккей шоу. Вадим Шипачёв и Сергей Гореликов02:30 Ярушин Хоккей шоу. Екатерина Ананьина и Андрей Гайдулян03:00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. 1/4 финала. Прямая трансляция из Канады

ТНТ

04:20 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 64-я серия

05:10 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 65-я серия

06:00 ТНТ. Best. 18-я серия

06:30 ТНТ. Best. 19-я серия

07:00 ТНТ. gold. 23-я серия

07:30 ТНТ. gold. 24-я серия

08:00 Любовь в большом городе 2



10:00 Сашатаня. Сезон 5. 181-я серия10:30 Сашатаня. Сезон 5. 182-я серия11:00 Сашатаня. Сезон 5. 183-я серия11:30 Сашатаня. Сезон 5. 184-я серия12:00 Сашатаня. Сезон 5. 185-я серия12:30 Сашатаня. Сезон 5. 186-я серия13:00 Сашатаня. Сезон 5. 187-я серия13:30 Сашатаня. Сезон 5. 188-я серия14:00 Сашатаня. Сезон 5. 189-я серия14:30 Сашатаня. Сезон 5. 190-я серия15:00 Сашатаня. Сезон 5. 191-я серия15:30 Сашатаня. Сезон 5. 192-я серия16:00 Сашатаня. Сезон 5. 193-я серия16:30 Сашатаня. Сезон 5. 194-я серия17:00 Сашатаня. Сезон 5. 195-я серия17:30 Сашатаня. Сезон 5. 196-я серия18:00 Сашатаня. Сезон 5. 197-я серия18:30 Сашатаня. Сезон 5. 198-я серия19:00 Сашатаня. Сезон 5. 199-я серия19:30 Сашатаня. Сезон 5. 200-я серия20:00 СашаТаня. Сезон 6. 201-я серия20:30 СашаТаня. Сезон 6. 202-я серия21:00 "Проект "Анна Николаевна". 1-я серия22:05 Однажды в России. Новогодний выпуск. 40-я серия23:05 Однажды в России. Новогодний выпуск. 73-я серия00:05 Ночная смена02:00 Stand Up. 100-я серия02:55 Stand Up. 101-я серия03:45 Stand Up. 102-я серия04:35 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 66-я серия

НТВ

04:15 Все звезды в Новый год



06:05 Гаражный папа08:00 Сегодня08:20 Паутина 11. "Змея и камень", 1-я - 4-я серии10:00 Сегодня10:20 Паутина 11. "Змея и камень", 1-я - 4-я серии12:40 Пёс-5. 1-я - 4-я серии. "Старый друг" ("Пёс-2"). "Миссис Х" ("Пёс-2"). "На дне" ("Пёс-2"). "Толкование сновидений" ("Пёс-3"). "Пугало" ("Пёс-3")16:00 Сегодня16:20 Пёс-5. 1-я - 4-я серии. "Старый друг" ("Пёс-2"). "Миссис Х" ("Пёс-2"). "На дне" ("Пёс-2"). "Толкование сновидений" ("Пёс-3"). "Пугало" ("Пёс-3")19:00 Сегодня19:25 Пёс-5. 1-я - 4-я серии. "Старый друг" ("Пёс-2"). "Миссис Х" ("Пёс-2"). "На дне" ("Пёс-2"). "Толкование сновидений" ("Пёс-3"). "Пугало" ("Пёс-3")23:00 Маска01:35 Гаражный папа03:10 Пёс-5. 1-я - 4-я серии. "Старый друг" ("Пёс-2"). "Миссис Х" ("Пёс-2"). "На дне" ("Пёс-2"). "Толкование сновидений" ("Пёс-3"). "Пугало" ("Пёс-3")04:45 Заходи - не бойся, выходи - не плачь...

ТВ Центр

04:50 Михаил Задорнов. Когда смешно, тогда не страшно



05:35 Артистка07:35 Актёры советской Прибалтики. Чарующий акцент08:25 Дедушка10:35 Слушай, Ленинград, я тебе спою...11:40 Агата и правда об убийстве13:35 Мой герой. Татьяна Доронина14:30 События14:45 Особенности женского юмора15:50 Женская логика. 1-я серия16:54 Женская логика. 2-я серия17:55 Когда-нибудь наступит завтра. 1-я серия18:51 Когда-нибудь наступит завтра. 2-я серия19:45 Когда-нибудь наступит завтра. 3-я серия20:36 Когда-нибудь наступит завтра. 4-я серия21:30 Девушка с косой23:15 "Лион Измайлов. "Курам на смех"00:20 Актёрские драмы. Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична01:10 Приключения советских донжуанов01:50 Юрий Григорович. Великий деспот02:35 Агата и правда об убийстве04:05 Мост Ватерлоо

ТВ-3

22:30 Лучшие песни нашего кино

06:00 Мультфильмы



10:00 Слепая. 598-я серия - "Красивая баночка"10:30 Слепая. 599-я серия - "Неудачный день"11:00 Слепая. 600-я серия - "Папа в командировке"11:30 Слепая. 601-я серия - "На моде"12:00 Слепая. 602-я серия - "Ночной гость"12:30 Слепая. 603-я серия - "Суженый"13:00 Слепая. 604-я серия - "Почти получилось"13:30 Слепая. 605-я серия - "Живой подарок"14:00 Слепая. 606-я серия - "Попытка номер три"14:30 Слепая. 607-я серия - "Привычка"15:00 Слепая. 608-я серия - "Полуночница"15:30 Слепая. 609-я серия - "Защитник по неволе"16:00 Слепая. 333-я серия - "Мороженое"16:30 Слепая. 334-я серия - "Никогда не прощай"17:00 Слепая. 335-я серия - "Любовь как лекарство"17:30 Слепая. 336-я серия - "Драка"18:00 Слепая. 337-я серия - "Так и будет"18:30 Слепая. 338-я серия - "Деловая встреча"19:00 Слепая. 339-я серия - "Я не лишний"19:30 Слепая. 340-я серия - "Это не я"20:00 Слепая. 786-я серия - "Завтра"20:30 Слепая. 787-я серия - "Любовник моей мамы"21:00 Слепая. 788-я серия - "Доктор"21:30 Слепая. 789-я серия - "Ветер в лицо"22:00 Слепая. 790-я серия - "Не клянись"22:30 Слепая. 791-я серия - "Полынь"23:00 Куклы колдуна. 1-я серия00:00 Куклы колдуна. 2-я серия01:00 Колдуны мира. Сезон 1. 8-я серия - "Татарские сихерче"02:00 Новогодние чудеса. 1-я серия - "Новогодние гадания"02:45 Новогодние чудеса. 2-я серия - "Еда со смыслом"03:30 13 знаков зодиака. 4-я серия - "Рак"04:15 13 знаков зодиака. 5-я серия - "Лев"

РЕН-ТВ

05:00 "Апельсины цвета беж". Концерт Михаила Задорнова

05:15 "Мы все учились понемногу". Концерт Михаила Задорнова

07:00 Алеша Попович и Тугарин Змей

08:25 Добрыня Никитич и Змей Горыныч

09:45 Илья Муромец и Соловей Разбойник

11:15 Три богатыря и Шамаханская царица



12:40 Три богатыря на дальних берегах14:05 Три богатыря: Ход конем15:35 Три богатыря и Морской царь17:05 Три богатыря и принцесса Египта18:25 Три богатыря и наследница престола20:05 Иван Царевич и Серый Волк21:50 Иван Царевич и Серый Волк-223:20 Иван Царевич и Серый волк-300:45 Иван Царевич и Серый Волк-402:20 "Русский для коекакеров". Концерт Михаила Задорнова

СТС

05:00 Мультфильмы

05:40 Чебурашка идет в школу

05:50 Ералаш. Сезон 1. 240-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 241-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 243-я серия



06:10 Ералаш. Сезон 1. 244-я серия06:20 Мисс Новый год06:30 Мультфильмы06:45 Варежка07:00 Три кота07:05 Три кота. Дорожные знаки07:10 Три кота. Мусор в парке07:15 Три кота. Урчащие животы07:20 Три кота. Успешные гастроли07:25 Три кота. Снежная битва07:30 Царевны. Рыцарь ордена заколки07:40 Царевны. Птица поюн07:45 Царевны. Волшебная мастерская07:50 Царевны. Сапоги-скороходы08:00 Детки-предки. Сезон 2. 2-я серия09:00 Уральские пельмени. Мятое января11:10 Снежная королева-2. Перезаморозка12:45 Снежная королева-3. Огонь и лёд14:25 Гринч16:05 Шрэк навсегда17:55 Гарри Поттер и Философский камень21:00 Гарри Поттер и Тайная комната00:15 Русские не смеются01:10 Здравствуй, папа, Новый год! 202:55 Снежная королева-2. Перезаморозка04:05 6 кадров04:25 Мультфильмы04:40 Непослушный котенок04:50 Как Маша поссорилась с подушкой

Звезда

05:00 Фронтовые истории любимых актеров. Анатолий Папанов и Иннокентий Смоктуновский

05:35 Сделано в СССР



05:50 Зайчик07:20 К Черному морю08:00 Новости дня08:15 К Черному морю09:00 Загадки века с Сергеем Медведевым. Тонька-пулемётчица09:45 Загадки века с Сергеем Медведевым. Финляндия. Злой, добрый сосед10:30 Загадки века с Сергеем Медведевым. Операция "Златоуст" и Лев Термен"11:15 Загадки века с Сергеем Медведевым. Русская Атлантида12:00 Загадки века с Сергеем Медведевым. Поджог Рейхстага12:50 Загадки века с Сергеем Медведевым. Секретные бункеры Сталина13:00 Новости дня13:15 Загадки века с Сергеем Медведевым. Секретные бункеры Сталина13:55 Загадки века с Сергеем Медведевым. Яков Свердлов. Тайна смерти14:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Оружие возмездия. Вторая жизнь15:35 Загадки века с Сергеем Медведевым. Берлинский сюрприз Сталина16:20 Загадки века с Сергеем Медведевым. Цена ошибки. Смерть Чаушеску17:10 Загадки века с Сергеем Медведевым. Обмен дипломатами18:00 Новости дня18:15 Загадки века с Сергеем Медведевым. Тайны "чёрного ордена"19:05 Загадки века с Сергеем Медведевым. Репатриация. Из России с любовью19:55 Загадки века с Сергеем Медведевым. Охота на палачей Хатыни20:50 Покровские ворота23:30 Опасно для жизни!01:20 Джокеръ03:10 Сегодня - новый аттракцион04:40 Фронтовые истории любимых актеров. Юрий Никулин и Владимир Этуш

Пятый канал

05:00 Детективы. Два билета на футбол

05:25 Детективы. Холодное блюдо

05:50 Детективы. Веер мести

06:15 Детективы. Травма

06:45 Детективы. Любовь к живописи



07:20 Детективы. НЛО08:00 Детективы. Фабрика обманок08:35 Детективы. Пропавшая09:15 Детективы. А что было вчера10:00 След. Божий одуванчик10:50 След. Кто же Крыса?11:45 След. Андрюша12:35 След. Месть елок13:30 След. Летчик14:20 След. Елочка15:10 След. Девушка Мороз16:00 След. Шантаж16:45 След. Длинный новогодний рубль17:40 След. Осторожно, снегурки!18:25 След. Дед отморозко19:30 След. Неверная ставка20:10 След. Алекс21:05 След. Семейка "А"21:50 След. Венера атакует22:40 Парфюмерша. 1-я серия23:40 Парфюмерша. 2-я серия00:30 Парфюмерша. 3-я серия01:20 Парфюмерша. 4-я серия02:10 Парфюмерша. 5-я серия02:55 Парфюмерша. 6-я серия03:35 Парфюмерша. 7-я серия04:20 Парфюмерша. 8-я серия

Культура

03:00 Перерыв в вещании

06:30 "Праздник новогодней елки". "Заколдованный мальчик"

08:30 Мнимый больной

10:30 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым. Выпуск от 26.05.2018



11:00 Маленькая принцесса12:30 Большой Барьерный риф - живое сокровище. 1-я серия13:25 Под звуки нестареющего вальса14:05 Розыгрыш15:45 Большие и маленькие. Избранное16:45 Пешком... Москва узорчатая17:15 "Сказочная ночь". Гала-концерт Берлинского филармонического оркестра в Вальдбюне. Туган Сохиев и Марианна Кребасса. 2019 год18:55 Шерлок Холмс. 1-я и 2-я серии21:50 Наука Шерлока Холмса. 1-я серия22:20 Сисси00:00 Большой Барьерный риф - живое сокровище. 1-я серия00:50 "Сказочная ночь". Гала-концерт Берлинского филармонического оркестра в Вальдбюне. Туган Сохиев и Марианна Кребасса. 2019 год02:30 "Очень синяя борода". "Великолепный Гоша"03:00 Перерыв в вещании

Пятница

05:00 Орёл и решка. Америка. Сезон 16. 8-я серия - "Орландо. США"



05:50 Орёл и решка. Америка. Сезон 16. 9-я серия - "Даллас. США"06:55 Орёл и решка. Америка. Сезон 16. 10-я серия - "Новый Орлеан. США"07:55 Орёл и решка. Америка. Сезон 16. 11-я серия - "Доминикана"09:00 Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков. Сезон 23. 7-я серия - "Хорватия"10:00 Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков. Сезон 23. 8-я серия - "Тоскана. Италия"10:50 Семь миров, одна планета. Сезон 1. 1-я серия11:55 Голубая планета-2. Сезон 2. 7-я серия - "Наша голубая планета"13:00 Животные в движении. Сезон 1. 4-я серия14:15 Мир наизнанку. Сезон 5. 5-я серия14:50 Мир наизнанку. Сезон 5. 11-я серия15:50 Мир наизнанку. Сезон 5. 13-я серия16:50 Мир наизнанку. Сезон 5. 15-я серия17:45 Мир наизнанку. Сезон 5. 19-я серия18:30 Мир наизнанку. Сезон 2. 12-я серия - "Мотопутешествие"19:15 Мир наизнанку. Сезон 2. 4-я серия - "Амритсар"20:15 Мир наизнанку. Сезон 2. 9-я серия - "Мумбаи"21:00 Мир наизнанку. Сезон 2. 11-я серия - "Южная экспедиция"22:00 Крысиные бега00:05 Четыре комнаты02:00 Земля из космоса. 1-я серия03:05 Орел и решка. Рай и ад. Сезон 15. 3-я серия - "Сплит. Хорватия"03:50 Орел и решка. Рай и ад. Сезон 13. 15-я серия - "Квинсленд. Австралия"04:40 Орел и решка. Тревел гид. Сезон 27. 3-я серия - "Таиланд"

Че!

02:40 Улетное видео

06:00 Каламбур

06:45 Тот, кто читает мысли (Менталист)

00:00 Рюкзак

01:00 Экстрасенсы-детективы

02:00 Фейк такси

02:45 Улетное видео

Ю

02:40 МастерШеф

05:30 Папа попал

07:15 Жизнь после славы

08:00 Madonna. Богиня хайпа

09:00 Рано ушедшие звезды: Кто виноват?

10:00 Страх и ненависть в шоубизе

10:55 Музыкальный фастфуд

11:55 Время тиктокает



12:55 Модные 90-е14:00 От фанатки до жены. Инструкция по применению15:05 Смертельная тайна: почему гаснут звёзды?16:05 Шоу-бизнес. Перезагрузка17:00 Ради всего спиртного. Звёзды-самоупийцы17:55 Ничего личного: Только бизнес18:55 Время тиктокает19:55 Модные 90-е21:00 От фанатки до жены. Инструкция по применению22:05 Шоу-бизнес на карантине23:00 Жизнь после славы00:00 Мыслить как преступник02:30 МастерШеф04:40 Папа попал

Домашний

04:55 Наш Новый год. Душевные семидесятые



06:10 6 кадров06:30 Пять ужинов07:05 Предсказания: 2021. 2-я серия08:05 Гордость и предубеждение. 1-я - 6-я серии14:55 Ты только мой. 1-я - 4-я серии19:00 Любовь против судьбы. 113-я - 116-я серии22:55 Зимний сон01:10 Предсказания: 2021. 3-я серия02:10 Великолепная Анжелика03:50 Наш Новый год. Золотые восьмидесятые

ТНТ-4

05:00 Comedy Woman Classic

06:00 Comedy Woman Classic

07:00 Comedy Woman Classic

08:00 Comedy Woman Classic

09:00 Comedy Club Classic



10:00 Comedy Club Classic11:00 Comedy Club Classic12:00 Comedy Club Classic13:00 Comedy Club. Поздравь по-братски14:00 Comedy Club. Поздравь по-братски15:00 Comedy Club. Поздравь по-братски16:00 Comedy Club. Поздравь по-братски17:00 Comedy Club. Поздравь по-братски18:00 Comedy Club. Поздравь по-братски19:00 Comedy Club. Поздравь по-братски19:30 Comedy Club. Поздравь по-братски20:00 Comedy Club. Поздравь по-братски21:00 Comedy Club. Поздравь по-братски22:00 Comedy Club. Поздравь по-братски23:00 Comedy Club. Поздравь по-братски00:00 Comedy Club. Поздравь по-братски01:00 Наша Russia01:30 Наша Russia02:00 Наша Russia02:30 Наша Russia03:00 Comedy Баттл04:00 Comedy Баттл

Disney

05:00 Музыка на Канале Disney



05:15 Легенда о Тарзане05:40 Русалочка06:05 Чудеса на виражах06:25 101 далматинец06:50 Тимон и Пумба07:25 Аладдин07:50 Новогоднее караоке08:00 Доброе утро с Микки11:00 Спасатели12:40 Спасатели в Австралии14:25 Рапунцель: Новая история15:25 Гравити Фолз16:15 Леди Баг и Супер-Кот18:00 Совсем другая магия20:00 Трамплин надежды22:00 Волшебники из Вэйверли Плэйс00:00 Джесси01:40 Спасатели02:55 Спасатели в Австралии04:10 Тимон и Пумба

Источник: tamby.info