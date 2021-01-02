01.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Гороскопы / Общество

Точный гороскоп на 2 день 2021 года для каждого знака зодиака

00:20 02.01.2021 Фото: pxhere.com
0

Вероятность неудач в сфере профессиональной деятельности, финансовых потерь или разрыва дипломатических отношений с партнером очень велика у львов 2 января.

% name% title
Гороскоп на 2 января 2021 года

КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII–20.I)
Тяжелый и опасный день. Вероятны интриги недоброжелателей, ссоры, нежелательные встречи, которые будут иметь тяжелые последствия. Внезапные и непредвиденные расходы скажутся на семейном бюджете. Добрый знак — цветы, плохой знак — порез или кровь.

ВОДОЛЕЙ (Aquarius, 21.I–19.II)

День отмечен переоценкой ценностей, хорош для анализа событий и явлений. Посвятите этот день детальному рассмотрению своих жизненных успехов и неудач. Не исключено, что любые активные действия приведут к конфронтации с окружающими. Постарайтесь ограничить общение. Ваши возросшая чувствительность и интерес ко всему новому и неизведанному могут привести к опасному риску. Со временем трудности и препятствия, стоящие на вашем пути, будут преодолены.

РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III)
Сегодня избегайте нововведений. Действуйте старыми, проверенными способами. Необходимо хорошо ориентироваться в возникшей ситуации, придерживаясь естественного хода событий. Нужно набраться терпения, проявить сдержанность и мудрость. Опасайтесь обманов эгоистичных и недобросовестных людей. Во второй половине дня ваше обаяние должно значительно возрасти. Вы можете быть любимы и уважаемы всеми, кто вас окружает.

ОВЕН (Aries, 21.III–20.IV)
Тяжелый и опасный день. Сегодня ваша внутренняя сущность отражается на окружающем мире. Следите за приметами и правильно их анализируйте. Возможно, что у вас появятся новые планы на ближайшее будущее, однако рассказывать о своих замыслах не следует, так как это может привлечь к вам внимание недоброжелателей.

ТЕЛЕЦ (Taurus, 21.IV–21.V)
Благоприятный день. Венера благосклонна к вам. Ее покровительство принесет вам некоторую пользу, но может появиться желание пойти на поводу своих страстей по принципу «сколько той жизни». Поэтому не теряйте голову. Постарайтесь задуматься над последствиями опрометчивых поступков.

БЛИЗНЕЦЫ (Gemini, 22.V–21.VI)

Критический день, связанный с обманом, болезнью и обидой. Неблагоприятный день для любых дел. Вероятно, целый день вам придется разрываться между домом и работой, пытаясь уладить семейные дела и профессиональные проблемы. Сегодняшнее перенапряжение может отрицательно сказаться на вашем самочувствии.

РАК (Cancer, 22.VI–22.VII)
Благоприятный день, но к вечеру вы останетесь не довольны собой. Возможно, эта хандра принесет вам некоторую пользу, заставив задуматься над вечными вопросами. Но постарайтесь избежать эгоизма. Близкие вам люди будут страдать, если вы замкнетесь в себе. В этот день нежелательно расставаться с любимым человеком.

ЛЕВ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Сатанинский день. Вероятность неудач в сфере профессиональной деятельности, финансовых потерь или разрыва дипломатических отношений с партнером очень велика. Необходимы ответственность, противостояние соблазнам и искушениям, воздержание. Сегодня ваша внутренняя сущность отражается на окружающем мире. Следите за приметами и правильно их анализируйте.

ДЕВА (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Тяжелый и опасный день. Сегодня не следует жизненные проблемы принимать близко к сердцу, нервная система не вынесет перегрузок, что приведет к сложным заболеваниям.

ВЕСЫ (Libra, 24.IX–23.X)

Ваш интеллектуальный уровень, творческий подъем, личное обаяние и желание поразить окружающих послужат успеху в делах и отношениях с любимым человеком. Вы можете воплотить в реальность самые необычные и сокровенные желания. День удачный для крупных покупок и приобретений.

СКОРПИОН (Scorpius, 24.X–22.XI)
Тяжелый день кармического воздаяния. Усилия, приложенные на работе, могут оказаться тщетными. Этот день проверит вас на бойцовские качества, мудрость и самообладание. Просчеты могут стоить вам недешево. Постарайтесь проявить мудрость и милосердие к окружающим вас людям.

СТРЕЛЕЦ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Критический день, связaнный с обманом, болезнью и обидой, неблагоприятный день для любых дел. У женщин-Стрельцов вероятны проблемы со здоровьем или осложнения с ближним окружением. Любовь к успеху и аплодисментам и недовольство окружением приведут к нервному срыву или к неконтролируемому всплеску эмоций. Вероятно, мужчинам-Стрельцам целый день придется разрываться между служебным долгом и личными делами, пытаясь уладить все проблемы одновременно. Сегодняшнее перенапряжение может отрицательно сказаться на вашем самочувствии.

Источник: supercook.ru

астрология гороскоп гороскоп на субботу знаки зодиака
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как встретили новый год?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Телепрограмма на 2 января 2021 года
00:44 02-01-2021
Телепрограмма на 2 января 2021 года
Счастливый день в январе 2021: каким знакам особенно повезет?
00:30 02-01-2021
Счастливый день в январе 2021: каким знакам особенно повезет?
Расшифрованы последние слова погибшего в авиакрушении телеведущего ток-шоу ДНК Александра Колтового
00:21 02-01-2021
Расшифрованы последние слова погибшего в авиакрушении телеведущего ток-шоу ДНК Александра Колтового
Точный гороскоп на 2 день 2021 года для каждого знака зодиака
00:20 02-01-2021
Точный гороскоп на 2 день 2021 года для каждого знака зодиака
Нет холодной воды на Микрорайоне, отключили после 23-00 1
00:03 02-01-2021
Нет холодной воды на Микрорайоне, отключили после 23-00
Церковные праздники в январе 2021: православный календарь на первый месяц нового года
23:30 01-01-2021
Церковные праздники в январе 2021: православный календарь на первый месяц нового года
Мелодии гимна России исполнилось 77 лет. Конкурс объявлял Иосиф Сталин 1
23:21 01-01-2021
Мелодии гимна России исполнилось 77 лет. Конкурс объявлял Иосиф Сталин
Можно ли и как избавиться от мигрени без таблеток?
23:00 01-01-2021
Можно ли и как избавиться от мигрени без таблеток?
Проверить билет "Новогодний миллиард" тиража1369 - 581 россиянин стал миллионером. Русское лото разыграло более 2 млрд рублей 2
22:41 01-01-2021
Проверить билет
Прожиточный минимум на душу населения за 2020 год выльется в цифру 11 301 рубль
22:30 01-01-2021
Прожиточный минимум на душу населения за 2020 год выльется в цифру 11 301 рубль