02.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

2 января 2021 года - День памяти святого Иоанна Кронштадтского: Чем прославился праведный и кому помогал?

08:50 02.01.2021 Фото: wikimedia.org
0

Раздавая бедным все свои средства, отец Иоанн скоро убедился, что такая благотворительность недостаточна, чтобы удовлетворить всех нуждающихся.

% name% title
Святой праведный Иоанн Кронштадтский родился в 1829 году
Сюжет: Православные обряды
% name% title

Главные молитвы святому праведному Иоанну Кронштадтскому в день памяти 2 декабря 2021 года2 января 2021 года - День памяти святого Иоанна Кронштадтского: Чем прославился праведный и кому помогал?Ещё 574 новостей

Святой праведный Иоанн Кронштадтский родился в 1829 году в семье бедного причетника Илии Михайловича и Феодоры Власьевны Сергиевых, в селе Сура Пинежского уезда Архангельской губернии. Дед и другие предки в роду его отца были священниками на протяжении 350 лет. Мальчик был слаб здоровьем, часто болел. Мать подолгу молилась о сыне, и Ваня, видя молящуюся мать, сам учился глубокой проникновенной молитве.

Отец с раннего детства постоянно брал его в церковь и воспитал в нем особенную любовь к богослужению. Школьные дела у Иоанна шли плохо. Он много молился о даровании ему разума к постижению учения, и Господь услышал его молитву. После приходского училища он окончил Архангельскую духовную семинарию первым по успеваемости и Петербургскую духовную академию. Женился на дочери протоиерея Константина Несвитского - Елизавете. Супруги приняли на себя подвиг девства.

Молодой священник был назначен ключарем Андреевского собора города Кронштадта. В то время правительство ссылало в Кронштадт убийц, воров и прочих уголовных преступников. На этих отвергнутых всеми людей и обратил внимание молодой кронштадтский священник. Ежедневно он приходил в их землянки и подвалы не на 10—15 минут, чтобы исполнить какую-либо требу и уйти; он шел к живой бесценной душе, к братьям и сестрам, оставался там часами, беседовал, увещевал, утешал, ухаживал за больными, плакал и радовался вместе с ними.

Он сам отправлялся в лавочку за продуктами, в аптеку за лекарством, за доктором, отдавал беднякам все свои деньги, одежду и обувь. Уходил он оттуда радостный, надеясь, что Господь пошлет средства для дальнейших благодеяний. Кронштадтские жители видели, как он возвращается домой босой и без рясы и приносили матушке обувь, говоря: «Твой отдал свою кому-то, придет босым».

Раздавая бедным все свои средства, отец Иоанн скоро убедился, что такая благотворительность недостаточна, чтобы удовлетворить всех нуждающихся. Он призывал жителей Кронштадта помочь бесприютным беднякам. Люди деятельно откликнулись на просьбу пастыря. Стараниями отца Иоанна в Кронштадте был устроен Дом трудолюбия с мастерскими, школой, детским садом, приютом, столовой, библиотекой, бесплатной лечебницей, ночлежным и странноприимным домом. Благотворительная деятельность отца Иоанна исчислялась миллионами рублей в год.

10 декабря (по новому стилю - 23 декабря) 1908 года отец Иоанн совершил последнюю Литургию, а утром 20 декабря (2 января по новому стилю) тихо предал свой дух Богу. Похоронен в нижнем храме основанного им в декабре 1902 года Иоанновского женского монастыря на реке Карповке в Петербурге.

Прославлен святой праведный Иоанн Кронштадтский Собором 1990 года.

Источник: calend.ru

2 января 2021 День памяти святого Иоанна Кронштадтского история праздник
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Знаете такого святого?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Проверить билет Русское лото тираж 1369 - кто стал миллиардером в "Новогодний миллиард" 1 января 2021 года
10:59 02-01-2021
Проверить билет Русское лото тираж 1369 - кто стал миллиардером в
Прогноз на 2021 год сделал знаменитый Вассерман: готовимся к худшему
10:55 02-01-2021
Прогноз на 2021 год сделал знаменитый Вассерман: готовимся к худшему
Все церковные праздники и посты в 2021 году
10:50 02-01-2021
Все церковные праздники и посты в 2021 году
Ударил ногой по голове муж актрису Анну Хилькевич в новогоднюю ночь
10:44 02-01-2021
Ударил ногой по голове муж актрису Анну Хилькевич в новогоднюю ночь
За что обиделась на Россию Грузия, рассказала Бурджанадзе
10:34 02-01-2021
За что обиделась на Россию Грузия, рассказала Бурджанадзе
Погибла при катании на "ватрушке" 9-летняя девочка в Новосибирске
10:13 02-01-2021
Погибла при катании на
Новым налогом обложили россиян с 1 января 2021 года
10:04 02-01-2021
Новым налогом обложили россиян с 1 января 2021 года
Главные молитвы святому праведному Иоанну Кронштадтскому в день памяти 2 декабря 2021 года
09:50 02-01-2021
Главные молитвы святому праведному Иоанну Кронштадтскому в день памяти 2 декабря 2021 года
Мертвой нашли дипломата в ее квартире. Накануне у нее был гость
09:47 02-01-2021
Мертвой нашли дипломата в ее квартире. Накануне у нее был гость
Какой сегодня церковный праздник? Что обязательно нужно сделать 2 января 2021 года
09:20 02-01-2021
Какой сегодня церковный праздник? Что обязательно нужно сделать 2 января 2021 года