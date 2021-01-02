Какой сегодня церковный праздник? Что обязательно нужно сделать 2 января 2021 года

По народным приметам, человек, родившийся в Игнатьев день, будет всю жизнь привязан к дому и семье.

Этот день посвящался родному дому

Дата по старому стилю: 20 декабря.

В этот день Русская Православная церковь чтит память Игнатия Богоносца – так называли Игнатия Антиохийского, жившего в 1-2 веках и бывшего учеником Иоанна Богослова. Существуют две версии происхождения его прозвища: по одной из них, Иисус брал Игнатия-ребенка на руки; по другой, оно значит, что Игнатий является носителем божественного духа.

На Руси этот день посвящался дому, где человек родился, вырос и получил благословение на самостоятельную жизнь. Люди служили молебны Игнатию Богоносцу, чтобы уберечь свое жилище от всякой напасти. Кроме того, обязательно нужно было поклониться дому и обойти вокруг села крестным ходом с иконой.

Также эта дата считалась «яблочным днем»: полагалось очищать яблони от инея и снега, чтобы урожай был богатым. Считалось, что погода в этот день предсказывает погоду августа — месяца, когда созревают яблоки.

По народным приметам, человек, родившийся в Игнатьев день, будет всю жизнь привязан к дому и семье. Впрочем, пообщаться с родственниками в этот день считается хорошим делом для всех.

Именины в этот день

Антон, Даниил, Иван, Игнатий

Источник: calend.ru