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Какой сегодня церковный праздник? Что обязательно нужно сделать 2 января 2021 года

09:20 02.01.2021 Фото: pxhere.com
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По народным приметам, человек, родившийся в Игнатьев день, будет всю жизнь привязан к дому и семье.

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Этот день посвящался родному дому

Дата по старому стилю: 20 декабря.
В этот день Русская Православная церковь чтит память Игнатия Богоносца – так называли Игнатия Антиохийского, жившего в 1-2 веках и бывшего учеником Иоанна Богослова. Существуют две версии происхождения его прозвища: по одной из них, Иисус брал Игнатия-ребенка на руки; по другой, оно значит, что Игнатий является носителем божественного духа.

На Руси этот день посвящался дому, где человек родился, вырос и получил благословение на самостоятельную жизнь. Люди служили молебны Игнатию Богоносцу, чтобы уберечь свое жилище от всякой напасти. Кроме того, обязательно нужно было поклониться дому и обойти вокруг села крестным ходом с иконой.

Также эта дата считалась «яблочным днем»: полагалось очищать яблони от инея и снега, чтобы урожай был богатым. Считалось, что погода в этот день предсказывает погоду августа — месяца, когда созревают яблоки.

По народным приметам, человек, родившийся в Игнатьев день, будет всю жизнь привязан к дому и семье. Впрочем, пообщаться с родственниками в этот день считается хорошим делом для всех.

Именины в этот день
Антон, Даниил, Иван, Игнатий

Источник: calend.ru

2 января 2021 Игнатьев день именины история праздник
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