Главная молитва святому праведному Иоанну, Кронштадтскому чудотворцу в праздничный день 2 января 2021 года

В годы всеобщего духовного и нравственного оскудения, происходившего в России в предреволюционное смутное время, Иоанн Кронштадтский явился непримиримым обличителем лжи "освободительного движения", стал ярким примером несокрушимой веры в Бога.

Св. праведный Иоанн родился в 1829 году в селе Сура Архангельской губернии, в семье бедного сельского дьячка

Св. праведный Иоанн родился в 1829 году в селе Сура Архангельской губернии, в семье бедного сельского дьячка. С юных лет увидев и пережив материальную нужду, Иоанн стал чуток и сострадателен к чужим страданиям, без колебаний раздавая нуждающимся все, что имел.

В 1855 году Иоанн становится священником Кронштадтского Андреевского собора, женясь на дочери протоиерея этого собора Елизавете Несвитской. Муж и жена всю жизнь прожили как брат с сестрой, храня телесную и душевную чистоту.

Слава Кронштадтского молитвенника еще при жизни была столь велика, что на исповедь в Андреевский собор собирались ежедневно тысячи народа. Толпы людей сопровождали доброго пастыря везде, где бы он ни появлялся.

В годы всеобщего духовного и нравственного оскудения, происходившего в России в предреволюционное смутное время, Иоанн Кронштадтский явился непримиримым обличителем лжи "освободительного движения", стал ярким примером несокрушимой веры в Бога, надежды на Его милость к кающемуся человеку, любви к своему страждущему народу.

Чудеса, совершенные Богом по молитвам св. Иоанна Кронштадтского, изливались прежде и изливаются ныне нескончаемой рекой на Русскую Землю.

Молитва

О великий чудотворче и предивный угодниче Божий, богоносне отче Иоанне! Призри на нас и внемли благосердно молению нашему, яко великих дарований сподоби тя Господь, да ходатаем и присным молитвенником за нас будеши. Се бо страстьми греховными обуреваеми и злобою снедаеми, заповеди Божия пренебрегохом, покаяния сердечного и слез воздыхания не принесохом, сего ради многим скорбем и печалем достойнем явихомся.

Ты же, отче праведный, велие дерзновение ко Господу и сострадание к ближним имея, умоли Всещедрого Владыку мира, да пробавит милость Свою на нас и потерпит неправдам нашим, не погубит нас грех ради наших, но время на покаяние милостивно нам дарует.

О святче Божий, помози нам веру Православную непорочно соблюсти и заповеди Божии благочестно сохранити, да не обладает нами всякое беззаконие, ниже посрамится Правда Божия в неправдах наших, но да сподобимся достигнуть кончины христианския, безболезненныя, непостыдныя, мирныя и Тайн Божиих причастныя.

Еще молим тя, отче праведне, о еже Церкви нашей Святей до скончания века утвержденной быти, Отечеству же нашему мир и пребывание испроси, от всех зол сохрани, да тако народи наши, Богом храними, в единомыслии веры и во всяком благочестии и чистоте, в лепоте духовнаго братства, трезвении и согласии свидетельствуют: яко с нами Бог! В Нем же и движемся и есмы, и пребудем во веки. Аминь.

Источник: molitvoslov.com