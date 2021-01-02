Главные молитвы святому праведному Иоанну Кронштадтскому в день памяти 2 декабря 2021 года

Чудеса, совершенные Богом по молитвам св. Иоанна Кронштадтского, изливались прежде и изливаются ныне нескончаемой рекой на Русскую Землю.

Молитвы святому праведному Иоанну Кронштадтскому

Молитва первая

О великий угодниче Христов, святый праведный отче Иоанне Кронштадтский, пастырю дивный, скорый помощниче и милостивый предстателю!

Вознося славословие Триединому Богу, ты молитвенно взывал еси:

Имя Тебе — Любовь: не отвергни мене заблуждающагося.

Имя Тебе — Сила: укрепи мене изнемогающаго и падающаго.

Имя Тебе — Свет: просвети душу мою, омраченную житейскими страстьми.

Имя Тебе — Мир: умири мятущуюся душу мою.

Имя Тебе — Милость: не престай миловати мя.

Ныне благодарная твоему предстательству всероссийская паства молится тебе:

Христоименитый и праведный угодниче Божий!

Любовию твоею озари нас, грешных и немощных, сподоби нас принести достойныя плоды покаяния и неосужденно причащатися Святых Христовых Таин. Силою твоею веру в нас укрепи, в молитве поддержи, недуги и болезни исцели, от напастей, врагов видимых и невидимых избави.

Светом лика твоего служителей и предстоятелей алтаря Христова на святыя подвиги пастырскаго делания подвигни, младенцем воспитание даруй, юность настави, старость поддержи, святыни храмов и святыя обители озари!

Умири, чудотворче и провидче преизряднейший, народы страны нашея, благодатию и даром Святаго Духа избави от междоусобныя брани, расточенныя собери, прельщенныя обрати и совокупи Святей Соборней и Апостольстей Церкви.

Милостию твоею супружества в мире и единомыслии соблюди, монашествующим в делех благих преспеяние и благословение даруй, малодушныя утеши, страждущих от духов нечистых свободи, в нуждах и обстояниих сущих помилуй и всех нас на путь спасения настави.

Во Христе живый, отче наш Иоанне, приведи нас к Невечернему Свету жизни вечныя, да сподобимся с тобою вечнаго блаженства, хваляще и превозносяще Бога во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

О великий чудотворче и предивный угодниче Божий, богоносне отче Иоанне! Призри на нас и внемли благосердно молению нашему, яко великих дарований сподоби тя Господь, да ходатаем и присным молитвенником за нас будеши. Се бо страстьми греховными обуреваеми и злобою снедаеми, заповеди Божия пренебрегохом, покаяния сердечнаго и слез воздыхания не принесохом, сего ради многим скорбем и печалем достойни явихомся.

Ты же, отче праведне, велие дерзновение ко Господу и сострадание к ближним своим имея, умоли Всещедраго Владыку мира, да пробавит милость Свою на нас и потерпит неправдам нашим, не погубит нас грех ради наших, но время на покаяние милостивно нам дарует.

О святче Божий, помози нам веру православную непорочно соблюсти и заповеди Божий благочестно сохранити, да не обладает нами всякое беззаконие, ниже посрамится Правда Божия в неправдах наших, но да сподобимся достигнути кончины христианския, безболезненныя, непостыдныя, мирныя и Тайн Божиих причастныя.

Еще молим тя, отче праведне, о еже Церкви нашей Святей до скончания века утвержденней быти, отечеству же нашему мир и процветание в Правде Божией испроси и от всех зол сохрани, да тако народи наши, Богом храними, в единомыслии веры и во всяком благочестии и чистоте, в лепоте духовнаго братства, трезвении и согласии свидетельствуют: яко с нами Бог! В Немже живем, и движемся, и есмы, и пребудем во веки. Аминь.

Молитва третья

О, святый праведный отче Иоанне, Всероссийский светильниче и предивный чудотворче! Ты от младенческих лет Богом избран был еси и, духом пламенея, яко истинный пастырь, житием, словом, любовию, верою, чистотою людем послужил еси. Сего ради молим тя, праведный отче: моли Человеколюбца Бога Церковь святую миром и тишиною оградити, землю Российскую во благоденствии сохранити, пастыри благодати и истины преизобильно исполнити, власти умудрити, православное воинство укрепити, немощныя исцелити, развращенныя исправити, юныя воспитати, старцы и вдовицы утешити и нам всем во Царствии Небеснем сподобитися со всеми святыми прославляти Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 1

Православныя веры поборниче, земли Российския печальниче, пастырем правило и образе верным, покаяния и жизни во Христе проповедниче, Божественных Таин благоговейный служителю и дерзновенный о людех молитвенниче, отче праведный Иоанне, целителю и предивный чудотворче, граду Кронштадту похвало и Церкве нашея украшение, моли Всеблагаго Бога умирити мир и спасти души наша.

Кондак, глас 3

Днесь пастырь Кронштадтский предстоит Престолу Божию и усердно молит о верных Христа Пастыреначальника, обетование давшаго: созижду Церковь Мою, и врата адова не одолеют ей.

Величание

Величаем тя, святый праведный отче наш Иоанне, и чтим святую память твою, ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.

Источник: imonspb.ru