Лунный календарь на январь 2021: дата Новолуния и Полнолуния, растущая, убывающая луна

Лунный календарь на январь 2021 года

Луна – ближайший к Земле космический объект, спутник нашей планеты и светило ночного неба. Ее связывают с женским началом и стихией воды. И как подтверждение этому случаются приливы и отливы. Но не только океан состоит из воды. Все живые существа на Земле в первую очередь состоят из воды, в том числе и человек. И даже поэтому уже ясно, что лунные ритмы имеют влияние на все живое на нашей планете.

Подробный и точный лунный календарь на январь месяц 2021 года поможет вам жить в гармонии с собой и с окружающим миром, поможет узнать когда будет новолуние и полнолуние, полная луна (дата, какого числа, точное время) начало новолуния и полнолуния, какие лунные дни (лунные сутки) в январе.

А также поможет правильно и точно определить фазы луны, когда будет растущая, молодая или убывающая, уходящая, старая луна, молодой месяц, какой лунный день, когда будут благоприятные дни в январе или неблагоприятные дни.

Лунный цикл или лунный месяц имеет 4 лунные фазы и состоит из 30 дней – лунных дней! Лунный день отличается от обычного. Он длится с восхода до следующего восхода Луны. Данные эти можно найти в нашем лунном календаре.

Причем нужно обратить внимание, что восход Луны может быть в любое время суток, и именно с этого момента начинается следующий лунный день. А их может быть 29-30. 30-й лунный день бывает не каждый раз. Если он не случается, то есть в лунном месяце оказывается 29 дней, месяц считается менее благоприятным.

Благоприятные дни в январе 2021 года:

• с 1 по 12 января - убывающая Луна (старая, нисходящая, ущербная)

• с 14 по 27 января - растущая Луна (новая, молодая, нарастающая, восходящая луна, новый молодой месяц)

• с 29 по 31 января - убывающая Луна

Это дни растущей луны, после новолуния и дни убывающей луны, после полнолуния.

В дни растущей новой Луны наступает благоприятное время для начинания новых дел. Рекомендуется строить планы на будущее и можно принимать важные решения. Это время благоприятно для того, чтобы начинать похудение при помощи диеты, а также начинать бороться с вредными привычками. Читайте также лунный календарь удачи и как заставить Луну работать на себя .

Неблагоприятные дни в январе 2021 г, дата, число:

• 13 января - Новолуние

• 28 января - Полнолуние

Это дни полнолуния, новолуния, 1 четверть и 4 четверть. Будьте внимательны и очень осторожны!

Это неблагоприятные стрессовые дни. Не рекомендуется в эти дни начинать новые важные дела. Также в эти дни нужно обращать особое внимание на состояние своего здоровья. Читайте подробнее что можно и нельзя делать во время новолуния и полнолуния.

Когда начинается 1 лунный день и сколько длится

1/2 лунный день. Что это значит? Когда точно начинается 1 и 2 лунный день, сколько длится 1 лунный день, продолжительность по времени.

1 лунный день (лунные сутки) начинается во время начала Новолуния. 2 лунный день начинается во время восхода Луны (время указано в таблице). Таким образом, 1 лунный день длится с начала Новолуния до времени восхода Луны - до начала 2 лунного дня.

Лунный календарь на январь 01. 2021 года

В лунном календаре указывается московское время. Обязательно учитывайте часовой пояс для определения местного времени. Началом лунного месяца является новолуние - 1 лунный день.

Лунный день (лунные сутки) начинается с времени восхода Луны в этот день. В лунном календаре также указан транзит Луны в знаке зодиака и точное время входа в этот знак зодиака.

Фазы луны: дата, число, точное время на январь месяц (01.) 2021 года

• 13 января - Новолуние в 07:59

• 28 января - Полнолуние в 22:17

Источник: nicelady.ru