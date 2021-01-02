Каждый россиянин обращается за первичной медицинской помощью около 10 раз в год

Всего ежегодно таких обращений происходит около 1,4 млрд, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко

Каждый житель России в год в среднем около 10 раз обращается в медицинские учреждения за первичной помощью. Всего ежегодно таких обращений происходит около 1,4 млрд, сообщил в среду министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"В год за медицинской помощью в амбулаторно-поликлинические учреждения, в учреждения первичной медико-санитарной помощи, обращается практически, если усредненно сказать, каждый житель страны в пределах 10 раз, - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24". - Количество визитов в амбулаторно-поликлинические учреждения составляет в пределах 1,4 млрд, в зависимости от года".

Мурашко добавил, что в стационарном звене в год происходит около 30 млн госпитализаций. Однако основной объем медицинской помощи оказывается именно в первичном звене здравоохранения. Именно поэтому было принято решение о модернизации данного звена, которая стартует 1 января 2021 года. "В 2021 году 90 млрд рублей будет направлено непосредственно для модернизации первичного [звена]. И далее общая сумма на пятилетнем промежутке составит в общей сложности 500 млрд рублей за счет федерального бюджета и 50 млн - за счет региональных бюджетов", - сказал глава Минздрава.

В частности, при реализации данной программы предусмотрена закупка порядка 19 тыс. автомобилей, часть из которых уже была приобретена в декабре текущего года. Также будет приобретено более 88 тыс. медицинских изделий, более 13 тыс. медицинских организаций будут отремонтированы или построены. "Это огромные, колоссальные цифры для страны. Это должен почувствовать каждый житель страны", - отметил Мурашко.

"Одним из условий принятия программ [региональных по модернизации], а они были все приняты до 15 декабря, к субъектам РФ было требование обсудить с населением то, что будет реализовано. Люди должны были познакомиться, внести свои предложения", - добавил министр.

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи является одним из ключевых федеральных проектов национального проекта "Здравоохранение". В его рамках планируется улучшить обеспечение оптимальной доступности для населения, в том числе для жителей населенных пунктов в отдаленных местностях, медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также обеспечить охват всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год и оптимизировать работу медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Источник: ТАСС