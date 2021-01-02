Как изменился порядок оплаты за коммуналку в 2021 году

Порядок оплаты за коммунальные услуги в 2020 году изменялся в сторону послабления из-за эпидемии коронавируса. Запрещение на начисление пени за долги в 2021 году снимается. Кроме этого, изменятся правила оформления жилищной субсидии и вырастут тарифы на коммунальные услуги.



Мораторий на взыскание пени и штрафов по платежам за ЖКУ в 2021 году отменяется, а также будет проведена индексация тарифов в рамках коэффициента инфляции

Порядок оплаты за коммунальные услуги в 2020 году изменялся в сторону послабления из-за эпидемии коронавируса. Запрещение на начисление пени за долги в 2021 году снимается. Кроме этого, изменятся правила оформления жилищной субсидии и вырастут тарифы на коммунальные услуги.

В квитанциях на оплату ЖКХ появятся штрафы и пени

Мораторий на взыскание пени и штрафов по платежам за ЖКУ в 2021 году отменяется, а также будет проведена индексация тарифов в рамках коэффициента инфляции.

Порядок взыскания пени будет такой:

пени не будут взыскиваться по долгам за период с апреля по декабрь 2020 года;

начисляться пени будут за долги, которые образовались до 6 апреля 2020 года;

за долги в период моратория пени будут начислять через 31 день после дня просрочки.

В России у трети населения есть на сегодня непогашенные долги по коммунальным платежам. При требовании долгов через суд в 2021 году истец (управляющая или ресурсоснабжающая организация) будет указывать в заявлении личные данные должника, которые можно получить у органов власти.

Владельцам жилья нужно провести поверку счетчиков

В 2020 году с апреля по конец декабря можно было не проводить поверку приборов учета. В 2021 году порядок поверки будет следующим:

в период с января по апрель плата за услуги будет рассчитываться по средним показателям счетчиков за последние 6 месяцев;

если жильцы не произвели поверку до 1 апреля 2021 года, то в дальнейшем плата будет начисляться по нормативу с коэффициентом 1,5.

Когда повысятся тарифы на услуги ЖКХ

В 2021 году плата за коммунальные услуги вырастет с 1 июля. Рост тарифов будет в каждом регионе различным, но везде в пределах показателя годовой инфляции.

Повсеместно вырастет плата на капитальный ремонт, на пользование квартирами государственного фонда, на содержание жилого помещения и на ресурсы – воду, газ, электроэнергию.

Как будет оформляться жилищная субсидия в 2021 году

По новым правилам с 1 января 2021 года россияне, которые имеют право на льготы по оплате коммунальных услуг или на компенсацию этих затрат не должны предоставлять в социальные органы справку об отсутствии долгов по коммунальным платежам. Органы соцзащиты самостоятельно запросят все необходимые данные через централизованные информационные ресурсы. Если есть задолженность, граждане теряют право на жилищную субсидию.

Льготы на коммунальные платежи имеют семьи с большим количеством детей, люди с инвалидностью и ветераны. Жилищная субсидия положена в том случае, когда доля коммунальных затрат составляет более 22% всех доходов семьи. Рассматривается вопрос о снижении этого порога до 10%. В некоторых регионах России местные власти уже приняли такое решение.

Источник: https://www.1rre.ru/