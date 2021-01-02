Законы января 2021: как кардинально изменится жизнь россиян

В регионах России воссоздадут систему специализированных вытрезвителей, а полицейские смогут доставлять туда людей в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Сейчас правоохранители могут отвезти выпивших граждан лишь в медорганизации. Законы, вступающие в силу в январе. Часть вторая.

2021 приносит с собой новые законы

Права работников, вынужденных перейти на «дистанционку», защитят новые нормы Трудового кодекса, а доходы свыше 5 млн рублей будут облагать НДФЛ по повышенной ставке. «Парламентская газета» продолжает публиковать законы, которые вступят в силу в январе 2021 года.

1 января. «Удалёнку» узаконили

Взаимоотношения работодателей и работников на «дистанционке» будут регулироваться законом. Сверхурочную работу сотрудникам придётся оплатить по двойному тарифу, а в случае простоя «не по вине сторон» — перечислить им 2/3 тарифной ставки.

Бесконтрольно увольнять трудящихся удалённо также больше не получится: делать это разрешат в том случае, если сотрудник без уважительных причин два дня не выходил на связь с начальством.

Дистанционную работу в законодательстве разделили на три категории: постоянная, временная (не более шести месяцев) и комбинированная (то есть часть рабочего времени сотрудник трудится удалённо, а часть — в офисе). Временно перевести сотрудников на дистанционную работу можно будет без их письменного согласия — но только в исключительных случаях, таких как эпидемия или пожар. Наличие чрезвычайных обстоятельств при этом должен подтвердить своим решением орган госвласти или местного самоуправления.

1 января. Доходы свыше 5 млн рублей будут облагать НДФЛ по ставке 15%

Ставка НДФЛ для доходов, превышающих 5 млн рублей в год, повышается с 13% до 15%.

Повышенный налог не будет распространяться на доходы от продажи любого личного имущества граждан (за исключением ценных бумаг) и страховые выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения. Такие доходы будут по-прежнему облагаться по ставке 13%. Деньги от уплаты налога по повышенной ставке будут направлены на лечение детей с тяжёлыми и хроническими заболеваниями, в том числе редкими. Ожидается, что после увеличения ставки в 2021 году в бюджет поступит дополнительно 60 млрд рублей.

Кроме того, НДФЛ 13% с начала года также будет действовать в отношении доходов с банковских вкладов, превышающих 1 млн рублей. Налог придётся уплатить только с полученных процентов.

1 января. Федеральные клиники получат «прямое» финансирование

Медицинскую помощь, оказываемую в клиниках, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, начнут оплачивать напрямую через федеральный Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), минуя страховые медорганизации.

Новые правила сделают медпомощь в федеральных клиниках доступней для пациентов из регионов: впредь субъекты Федерации смогут направлять туда своих жителей, не тратя на это деньги субвенций.

Также новые полномочия получат регионы: территориальные фонды обязательного медицинского страхования будут третьей стороной договора на оплату медпомощи, оказанной по полису ОМС. Прежде договор был двусторонним — только между страховыми медорганизациями и медучреждениями.

Этим же законом уменьшается и размер выплат из территориальных фондов ОМС страховым медицинским организации «на ведение дела». Впредь получать они будут не менее 0,8% и не более 1,1% от суммы, поступившей по дифференцированным подушевым нормативам. В настоящее время им предоставляется от 1% до 2%.

1 января. В Россию возвращаются вытрезвители

В регионах России воссоздадут систему специализированных вытрезвителей, а полицейские смогут доставлять туда людей в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Сейчас правоохранители могут отвезти выпивших граждан лишь в медорганизации.

Какая именно помощь требуется человеку, будут определять врачи «скорой». Если пациент, например, разбил голову, то его отвезут в больницу. А если он агрессивен, то окажется в полицейском участке. Если же помощь медиков перебравшему не нужна, правопорядок он не нарушал, а, к примеру, просто спал на земле или скамейке, его отвезут в вытрезвитель.

Каждый регион сам определит, какое ведомство будет отвечать за вытрезвители. Это могут быть и местный минздрав, и органы соцзащиты, и НКО. Также вытрезвители разрешено открывать на базе государственно-частного партнёрства. При этом правила работы вытрезвителей, включая виды оказываемой помощи, будут утверждать совместно федеральные министерства — Минздрав, Минтруд и МВД.

1 января. «Веселящий газ» исчезнет из свободной продажи

Запрещается производство, изготовление, поставка, хранение, перевозка и пересылка закиси азота не для медицинского, промышленного или технического применения.

Также предусмотрен запрет на пропаганду «веселящего газа» и его потребление физическими лицами не по назначению, а для «изменения состояния организма». Перечень одурманивающих веществ, включающий в том числе закись азота, определит Правительство.

За нарушение требований закона будут привлекать к ответственности, по статье 14.2 КоАП и статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Административная ответственность для физлиц за данное правонарушение — это штраф на сумму 1-2 тыс. рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — 10 -20 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 до 150 тыс. с приостановлением деятельности на срок до 30 суток.

Наказание по УК РФ подразумевает штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы осуждённого за период до двух лет. Альтернативное наказание — обязательные работы на срок до 360 часов, или ограничение свободы на срок до двух лет.

1 января. Цифровая валюта получила отдельный закон

Отношения, возникающие при выпуске, учёте и обращении цифровых финансовых активов и цифровой валюты в России будут регулироваться отдельным законом.

«Цифровые финансовые активы» — это любые цифровые финансовые права, которые фиксируются, выпускаются, обращаются и учитываются в информационной системе. Таким образом могут выпускаться, например, обеспеченные активы — так называемые стэйблкоины.

«Цифровая валюта» — это совокупность электронных данных, цифрового кода или обозначения.

При этом действие закона не распространяется на обращение безналичных денежных средств, электронных денежных средств, а также на выпуск, учёт и обращение бездокументарных ценных бумаг.

1 января. Российские издательства получат налоговую поддержку

Организации, выпускающие периодическую печатную и книжную продукцию, получат дополнительную поддержку.

Согласно Налоговому кодексу, потери в виде стоимости бракованной, утратившей товарный вид и нереализованной книжной продукции или газет, журналов, списываемых налогоплательщиками, относятся к так называемым «прочим расходам» и уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль.

Новый закон увеличивает максимально допустимый объём потерь до 30% от стоимости тиража, тогда как ранее он не мог превышать 10%.

1 января. Лицензирование переходит в электронную форму

В России начинается внедрение так называемой реестровой модели в сфере лицензирования отдельных видов деятельности. Вместо выдачи бумажного документа ИП и юрлицам соответствующая запись будет вноситься в реестр лицензий.

Закрепляется приоритет электронного документооборота в сфере лицензирования, унифицирует все процедуры цифрового взаимодействия субъектов лицензионной деятельности.

Правительство получило полномочия по утверждению порядка формирования и ведения реестра лицензий, а также по утверждению типовой формы выписки из реестра лицензий. Днём предоставления лицензии станет день внесения в реестр лицензий соответствующей записи о её выдаче.

Допускается использование двух моделей лицензирования — традиционной бумажной и реестровой. Вторая будет внедряться параллельно.

Также законом предусмотрена возможность предоставления услуг по лицензированию и приёму документов через МФЦ и региональные порталы.

1 января. Иностранцам выдадут электронные чеки tax free

Магазины будут оформлять покупателям-иностранцам чеки для компенсации НДС, уплаченного в составе стоимости товара, в электронном виде. Также в электронной форме будут обмениваться документами все организации, которые участвуют в процедуре компенсации.

Закон направлен на совершенствование порядка компенсации суммы НДС при продаже товаров физическим лицам-иностранцам, так намазываемой системы tax free.

1 января. Льготники смогут получить больше лекарств

Уточнён порядок предоставления гражданам, имеющим право на льготы, лекарственных препаратов для медицинского применения.

Согласно новым правилам, в списке, на основании которого врачи выдают бесплатные рецепты, медикаментов должно быть не меньше, чем в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Сам этот список должен пересматриваться не реже раза в год.

Этот же закон предусматривает создание федерального регистра льготников, имеющих право на получение лекарств, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания за счёт федерального и региональных бюджетов. С внедрением новых правил станет легче следить за тем, насколько обеспечен лекарствами каждый льготник, вести контроль за остатками препаратов и планировать закупки.

1 января. Долговую нагрузку россиян рассчитают бюро кредитных историй

Расчётом долговой нагрузки граждан займутся квалифицированные бюро кредитных историй (БКИ). Речь идёт об обязательной проверке обязательств россиян по кредитным договорам при выдаче ему нового потребкредита.

Для признания БКИ квалифицированным в нём должны будут содержаться сведения в отношении не менее 30 миллионов субъектов кредитных историй. При этом минимальный размер собственных средств таких бюро должен составлять не менее 100 миллионов рублей.

1 января. Начнут действовать новые противопожарные правила

В частности, предусмотрен новый порядок применения специальных сценических, огневых эффектов и пиротехнических изделий при проведении концертов и массовых спортивных мероприятий. На пикетах и шествиях нельзя будет запускать пиротехнику, относящуюся к l классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза. Исключение составят хлопушки и бенгальские огни. Ведь согласно техрегламенту ТС, это изделия, у которых отсутствуют ударная волна и разлетающиеся за пределы опасной зоны осколки, а радиус опасной зоны составляет не более 0,5 м.

Установлен запрет на использование подвальных и цокольных этажей для организации детских развивающих центров, развлекательных центров, залов для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий, если это не предусмотрено проектной документацией.

Новые требования придётся соблюдать и при установке новогодней ёлки. Она не должна загромождать эвакуационные пути, а ставить её следует на расстоянии одного метра от приборов систем отопления и кондиционирования. При этом дерево нужно размещать на устойчивом основании.

Также 2 января вступают в силу положения закона, согласно которым расширен перечень оснований для внеплановой выездной проверки обеспечения первичных мер пожарной безопасности в населённых пунктах, подверженных угрозе лесных и других ландшафтных пожаров.

На региональные органы госвласти возложены полномочия по организации тушения ландшафтных пожаров силами и средствами РСЧС, расположенными на территории субъекта РФ. Исключение составляют возгорания на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, на особо охраняемых природных территориях. Органы местного самоуправления должны к 1 января 2022 года создать муниципальную пожарную охрану и обеспечить первичные меры пожарной безопасности в границах муниципальных районов.

Кроме того, на Правительство РФ возложены полномочия по утверждению критериев определения населённых пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров.

1 января. Нефтяные компании разработают планы предупреждения разливов нефти

Нефтяные компании до 1 января 2024 года должны будут утвердить планы предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

Документ устанавливает требования в области охраны окружающей среды для предприятий, которые занимаются геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья, переработкой, транспортировкой, хранением и продажей такой продукции. Эти требования полагается применять во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе РФ.

Правительство РФ будет определять требования к составу и оснащению аварийно-спасательных служб или аварийно-спасательных формирований, участвующих в осуществлении мероприятий по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

2 января. Временные управляющие компании смогут быстрее приступить к работе

Договор управления многоквартирным домом между управляющей организацией и собственниками помещений предложено считать заключённым со дня назначения такой временной организации местными властями.

Согласно действующим нормам, если собственники квартир не могут определиться с выбором управляющей организации или конкурс по её отбору признан несостоявшимся, органы местного самоуправления сами назначают жителям такую организацию на срок до одного года. После этого жильцам надо самостоятельно заключить с ней договор.

При этом, если по разным причинам они этого не делают, могут начаться проблемы с содержанием дома или обеспечением людей коммунальными услугами.

Чтобы решить проблему, новые нормы предусматривают, что если собственники квартир не смогли определить управляющую организацию, и выбор был сделан органом местного самоуправления, то в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения жильцов необходимо письменно уведомить о принятии такого решения.

Также их нужно проинформировать об условиях договора управления этим домом и об условиях прекращения договора с управляющей организацией.

Договор управления многоквартирным домом между управляющей организацией и собственниками помещений считается заключённым с того дня, когда её определили местные власти.

2 января. Экс-президенты получат дополнительные гарантии неприкосновенности

Вступает в силу закон, согласно которому президент, прекративший исполнение полномочий, не может быть привлечён к уголовной или административной ответственности, задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу или личному досмотру. Его неприкосновенность распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им автомобили, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, а также на его переписку.

Изменяется процедура лишения экс-президента неприкосновенности. Это сможет сделать Совет Федерации и только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене. Решение Госдумы о выдвижении обвинения и решение Совета Федерации о лишении неприкосновенности должно быть принято двумя третями от общего числа депутатов и сенаторов. Инициаторами процедуры могут выступить не менее одной трети депутатов Госдумы при наличии заключения специальной комиссии, образованной в палате.

2 января. Фонд ЖКХ сможет брать кредиты для поддержки программ переселения

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства получит право привлекать кредитные средства, чтобы помогать регионам при реализации программ переселения.

Если регион досрочно завершит программу расселения, то он сможет подать заявку на предоставление финансовой поддержки в пределах остатка неиспользованного лимита для целей реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года.

Также установлена возможность предоставлять земельные участки, освободившиеся после сноса аварийных многоквартирных домов, в том числе и на цели индивидуального жилищного строительства в населённых пунктах с численностью населения не более 30 тысяч человек.

Кроме того

1 января. Вступил в силу закон о федеральном бюджете на 2021-2023 годы. Его доходы в 2021 году предусмотрены в объёме 18,8 триллиона рублей, расходы — 21,52 триллиона рублей. Также вступили в силу законы о бюджетах фонда, ОМС, Фонда социального страхования и Пенсионного фонда РФ.

1 января. До 1 января 2022 года приостанавливается индексация размера денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии военнослужащим и приравненным к ним лицам. В 2021 году он останется на уровне, установленном с 1 октября 2019 года — 73,68%. На этот же срок приостанавливается ежегодное увеличение фонда оплаты труда помощников сенаторов и депутатов Госдумы и ежегодная индексация окладов денежного содержания по должностям федеральной гражданской службы.

1 января. На период 2021-2023 годов установлены фиксированные размеры страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование для индивидуальных предпринимателей, адвокатов, медиаторов, частных нотариусов, арбитражных управляющих и иных лиц, которые занимаются в установленном российским законодательством порядке частной практикой,. Также в этот список включены главы крестьянских (фермерских) хозяйств.

1 января. В рамках «регуляторной гильотины» Правительству передают полномочия в области государственного регулирования обеспечения единства измерений и установления к ним обязательных метрологических требований.

1 января. Исключается требование о необходимости регистрации ЦБ РФ утверждаемых репозитарием правил внутреннего контроля, внутреннего аудита и управления рисками. Также сокращается перечень документов, которые клиринговая организация и центральный контрагент обязаны зарегистрировать в Банке России.

1 января. Резидентам предоставляется право не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или валюту Российской Федерации при проведении зачёта встречных требований по обязательствам, вытекающим из заключённых между резидентами и нерезидентами внешнеторговых договоров, условиями которых предусмотрено оказание нерезидентам услуг, включённых в перечень, утверждённый Правительством РФ по согласованию с Центральным банком РФ.

1 января. В перечень органов местного самоуправления, осуществляющих первичный воинский учёт на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, включены органы местного самоуправления муниципальных округов.

1 января. Работодатели смогут вернуть излишне уплаченные или взысканные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Исключения составят случаи, когда указанные средства уже учтены по индивидуальной части тарифа страховых взносов на лицевом счёте застрахованного лица, которому на момент представления заявления о возврате страховая пенсия назначена.

1 января. Вводится единая электронная однократная виза для въезда в Российскую Федерацию и краткосрочного (не более 16 суток) пребывания в стране в туристических, деловых, гостевых и гуманитарных целях.

1 января. Вводится запрет на применение ЕНВД и патентной системы налогообложения в отношении розничной торговли лекарствами, обувью, одеждой и меховыми изделиями, которые подлежат обязательной маркировке идентификационными знаками.

1 января. В перечень видов периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, облагаемых по ставке НДС 10% включена электронная книжная продукция.

1 января. Вводится новый единый порядок учёта дорожно-транспортных происшествий на всей территории России. Учёт сведений о ДТП будут вести: органы внутренних дел РФ; владельцы автомобильных дорог; владельцы транспортных средств. Медицинские организации будут заниматься учётом погибших и раненых в авариях, получивших медицинскую помощь в больницах.

1 января. Исчисление транспортного налога будет разрешено прекратить с 1-го числа месяца гибели или уничтожения транспортного средства на основании заявления налогоплательщика.

1 января. Предусматривается возможность пересмотреть сумму земельного налога или налога на имущество физических лиц за предыдущие налоговые периоды, если это связано с уменьшением кадастровой стоимости объекта налогообложения.

1 января. Впредь не будут облагаться НДС: услуги по обеспечению взаимодействия участников финансовой платформы через Интернет; услуги по идентификации участников финансовой платформы; услуги по информационному обеспечению взаимодействия в целях совершения финансовых сделок; услуги по размещению (выкупу) облигаций федерального займа для физических лиц, оказываемых уполномоченными организациями, в том числе с использованием финансовой платформы.

2 января. Военнослужащие могут направляться на должности педагогов военных учебных центров без приостановления службы.