Крещение-2021: когда можно набрать воды - 18 или 19 января?

До настоящего времени остается дискуссионным вопрос о том, когда набирать воду на Крещение 2021 года, 18 или 19 января, и какая освященная вода имеет большую целительную силу.

К 18 января любая вода начинает менять свои свойства

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В возрасте 30 лет Иисус пришел на место паломничества первых христиан на берегу реки Иордан. Здесь в это время находился пророк Иоанн Предтеча (Креститель), который проповедовал, крестил тех, кто решил принять новую веру.

В знак того, что посвящение было совершено, Иоанн трижды окунал новопосвященных в воды Иордана. Иисус попросил пророка крестить его по обряду. На что Иоанн ответил, что это он должен крестить пророка, но Иисус возразил: все должно произойти по обряду. В момент крещения Сына Божьего произошло чудо, как сказано в писании: «Отверзлось небо, и Дух Святой на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоговение».

Перед верующими явилась Святая Троица: Святой Дух — в виде голубя; Бог как Голос с небес; Сын Божий, как вновь посвященный в веру на земле. Произошло событие 19 января по новому стилю.

НАУЧНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ УЧЕНЫХ И КОГДА НАБИРАТЬ ВОДУ НА КРЕЩЕНИЕ

Исследователи разных стран неоднократно проводили анализ Крещенской воды. Делали заборы воды из различных источников, в том числе водопроводной, в канун религиозного праздника, после него. Все лабораторные исследования подтвердили, что к 18 января любая вода начинает менять свои свойства, она становится структурированной.

Происходит следующее:

с 17 января по 19 включительно вода становится биологически активной;

меняется ее биополе, кислотно-щелочной баланс, водородный потенциал, электропроводность;

растет количество ион-радикалов;

увеличивается рН;

повышается кислотность;

вода становится мягче.

Магнитное излучение воды в этот период схоже с излучением органов человека. Это объясняет целебную силу крещенской воды.

С астрологической точки зрения в период с 18 по 19 января включительно планеты выстраиваются таким образом, что частично меняется магнитное поле Земли. Соответственно изменяется магнитное излучение.

Пик всех изменений зафиксирован вечером 18 января (в Сочельник), именно в это время в церкви идет первая литургия в честь праздника Богоявления, затем происходит освящение воды.

В описанный период проходил религиозный обряд Крещения Иисуса Христа. Так, события, описанные в библейских книгах, совпадают с исследованиями ученых. Крещенская вода сохраняет свои свойства в течение года, она не портится.

После 20 января вода постепенно теряет описанные свойства.

Итоги

На вопрос о том, когда набирать воду на Крещение 2021 года: 18 или 19 января, можно ответить следующим образом. Пик целительной силы воды приходится на вечер 18 января, когда служат первую литургию, освещают воду, поэтому лучше набрать ее в это время.

Но с вечера 18 числа и весь следующий день вода сохраняет свои свойства. 19 января, в религиозный праздник Крещение, происходит вторая литургия. На поверхности водоемов делают прорубь в виде креста (Иордань), освящают воду.

Воду можно набирать 18 и 19 января, но максимум целительных сил она приобретает вечером 18-го.

Источник: kleo