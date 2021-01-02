Счастливый день в январе 2021: каким знакам особенно повезет?

В январе 2021 года есть особый день для ряда знаков Зодиака, который принесет некоторым счастливцам настоящую удачу. Однако повезет лишь некоторым.

Приблизительно с 21 января в жизни многих начнутся положительные изменения

По словам астрологов, четыре знака Зодиака будут настоящими баловнями Фортуны. Приблизительно с 21 января в жизни многих начнутся положительные изменения.

Телец

Этому знаку повезет в плане отношений. Есть вероятность того, что некоторые одинокие Тельцы уже скоро встретят свою судьбу. В целом, январь для Тельцов хорош для занятий спортом, физической активностью или заботой о себе. У Тельцов появится возможность заняться собой.

Весы

Весам выпадет удача в качестве денежной прибыли или неожиданных подарков. Однако звезды советуют Весам в этом месяце все-таки не тратить деньги на серьезные покупки — лучше это отложить на следующий месяц. Весам лучше приберечь деньги и отложить серьезную покупку на следующий месяц.

Скорпион

Скорпионы получат свою удачу в виде выгодного предложения на работе или для открытия собственного дела. Астрологи уверены, что время для бизнеса будет благоприятным. В целом, месяц также удачный для того, чтобы помириться с давними товарищами, если раньше были недопонимания. Скорпионы помирятся с давними знакомыми.

Рыбы

Этот знак будет счастлив от того, что появится возможность получить новые знания или навыки. Также для Рыб будет период, когда появится время для себя, для ухода за внешностью. Январь для Рыб — время пополнить свои запасы сил.

Источник: astro.clutch