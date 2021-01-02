01.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Гороскопы / Общество

Счастливый день в январе 2021: каким знакам особенно повезет?

00:30 02.01.2021 Фото: Pixabay
0

В январе 2021 года есть особый день для ряда знаков Зодиака, который принесет некоторым счастливцам настоящую удачу. Однако повезет лишь некоторым.

% name% title
Приблизительно с 21 января в жизни многих начнутся положительные изменения

По словам астрологов, четыре знака Зодиака будут настоящими баловнями Фортуны. Приблизительно с 21 января в жизни многих начнутся положительные изменения.

Телец

Этому знаку повезет в плане отношений. Есть вероятность того, что некоторые одинокие Тельцы уже скоро встретят свою судьбу. В целом, январь для Тельцов хорош для занятий спортом, физической активностью или заботой о себе. У Тельцов появится возможность заняться собой.

Весы

Весам выпадет удача в качестве денежной прибыли или неожиданных подарков. Однако звезды советуют Весам в этом месяце все-таки не тратить деньги на серьезные покупки — лучше это отложить на следующий месяц. Весам лучше приберечь деньги и отложить серьезную покупку на следующий месяц.

Скорпион

Скорпионы получат свою удачу в виде выгодного предложения на работе или для открытия собственного дела. Астрологи уверены, что время для бизнеса будет благоприятным. В целом, месяц также удачный для того, чтобы помириться с давними товарищами, если раньше были недопонимания. Скорпионы помирятся с давними знакомыми.

Рыбы

Этот знак будет счастлив от того, что появится возможность получить новые знания или навыки. Также для Рыб будет период, когда появится время для себя, для ухода за внешностью. Январь для Рыб — время пополнить свои запасы сил.

Источник: astro.clutch

гороскоп кому повезет прогноз января 2021
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кто вы по гороскопу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Телепрограмма на 2 января 2021 года
00:44 02-01-2021
Телепрограмма на 2 января 2021 года
Счастливый день в январе 2021: каким знакам особенно повезет?
00:30 02-01-2021
Счастливый день в январе 2021: каким знакам особенно повезет?
Расшифрованы последние слова погибшего в авиакрушении телеведущего ток-шоу ДНК Александра Колтового
00:21 02-01-2021
Расшифрованы последние слова погибшего в авиакрушении телеведущего ток-шоу ДНК Александра Колтового
Точный гороскоп на 2 день 2021 года для каждого знака зодиака
00:20 02-01-2021
Точный гороскоп на 2 день 2021 года для каждого знака зодиака
Нет холодной воды на Микрорайоне, отключили после 23-00 1
00:03 02-01-2021
Нет холодной воды на Микрорайоне, отключили после 23-00
Церковные праздники в январе 2021: православный календарь на первый месяц нового года
23:30 01-01-2021
Церковные праздники в январе 2021: православный календарь на первый месяц нового года
Мелодии гимна России исполнилось 77 лет. Конкурс объявлял Иосиф Сталин 1
23:21 01-01-2021
Мелодии гимна России исполнилось 77 лет. Конкурс объявлял Иосиф Сталин
Можно ли и как избавиться от мигрени без таблеток?
23:00 01-01-2021
Можно ли и как избавиться от мигрени без таблеток?
Проверить билет "Новогодний миллиард" тиража1369 - 581 россиянин стал миллионером. Русское лото разыграло более 2 млрд рублей 2
22:41 01-01-2021
Проверить билет
Прожиточный минимум на душу населения за 2020 год выльется в цифру 11 301 рубль
22:30 01-01-2021
Прожиточный минимум на душу населения за 2020 год выльется в цифру 11 301 рубль