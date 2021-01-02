01.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

"Наш будущий президент": Виторган показал подросшего сына от Собчак у новогодней елки

04:00 02.01.2021 Фото: instagram.com/mvitorgan
0

Пользователи сети очень любят всякие видео, где звезды показывают достижения и успехи своих прекрасных детей. Сегодня наслаждаемся парой "отец-сын" у Максима Виторгана.

% name% title
"Наш будущий президент": Виторган показал подросшего сына от Собчак у новогодней елки
В соцсети актер опубликовал видео, на котором показал, как сын читает стихотворение.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)

Российский актер и режиссер Максим Виторган воспитывает 4-летнего сына от известной телеведущей Ксении Собчак. В канун Нового года знаменитость запечатлел Платона у елки. Соответствующее видео бывший муж журналистки опубликовал на своей странице в Instagram.

Так, на видеокадрах четырехлетний мальчик был запечатлен в джемпере и брюках. Также Платон возле новогодней красавицы прочитал стихотворение: «Мчатся сани ледяные, колокольчики звенят, и в мешке везет подарки Дед Мороз для всех ребят».

Примечательно, что в конце малыш всех поздравил и помахал ручками.

«Предвкушений, чтобы аж дух перехватывало! Нетерпеливых, аж до срывающегося голоса, ожиданий! И не обманывающих их свершений, и воплощений! С Новым годом!», - написал под видео Максим Виторган.

«У Пацана речь чистая. А речь, высшая психическая функция. Вот он, наш будущий и дорогой президент», «Какой у вас все-таки мальчик с Ксенией родился замечательный! Красавчик, очень милый С наступающим вас!», «Какой харизматичный и симпатичный парень!», «Прекрасный малыш! С наступающим», «Какой сладкий с Новым годом, ура!!!», «Какая прелесть», «Самый чудесный ребёнок», - прокомментировали пользователи Сети.

Источник: clutch

елка звездный ребенок стихотворение Максим Виторган Платон Виторган Ксения Собчак
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

На кого похож Платон?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Каждый россиянин обращается за первичной медицинской помощью около 10 раз в год
05:00 02-01-2021
Каждый россиянин обращается за первичной медицинской помощью около 10 раз в год
"Наш будущий президент": Виторган показал подросшего сына от Собчак у новогодней елки
04:00 02-01-2021
Существует ли Змееносец?
03:00 02-01-2021
Существует ли Змееносец?
Почему христиане крестятся тремя пальцами, а раньше делали это двумя
02:00 02-01-2021
Почему христиане крестятся тремя пальцами, а раньше делали это двумя
Крещение-2021: когда можно набрать воды - 18 или 19 января?
01:00 02-01-2021
Крещение-2021: когда можно набрать воды - 18 или 19 января?
Телепрограмма на 2 января 2021 года
00:44 02-01-2021
Телепрограмма на 2 января 2021 года
Счастливый день в январе 2021: каким знакам особенно повезет?
00:30 02-01-2021
Счастливый день в январе 2021: каким знакам особенно повезет?
Расшифрованы последние слова погибшего в авиакрушении телеведущего ток-шоу ДНК Александра Колтового
00:21 02-01-2021
Расшифрованы последние слова погибшего в авиакрушении телеведущего ток-шоу ДНК Александра Колтового
Точный гороскоп на 2 день 2021 года для каждого знака зодиака
00:20 02-01-2021
Точный гороскоп на 2 день 2021 года для каждого знака зодиака
Нет холодной воды на Микрорайоне, отключили после 23-00 1
00:03 02-01-2021
Нет холодной воды на Микрорайоне, отключили после 23-00