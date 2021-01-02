"Наш будущий президент": Виторган показал подросшего сына от Собчак у новогодней елки

В соцсети актер опубликовал видео, на котором показал, как сын читает стихотворение.

Российский актер и режиссер Максим Виторган воспитывает 4-летнего сына от известной телеведущей Ксении Собчак. В канун Нового года знаменитость запечатлел Платона у елки. Соответствующее видео бывший муж журналистки опубликовал на своей странице в Instagram.

Так, на видеокадрах четырехлетний мальчик был запечатлен в джемпере и брюках. Также Платон возле новогодней красавицы прочитал стихотворение: «Мчатся сани ледяные, колокольчики звенят, и в мешке везет подарки Дед Мороз для всех ребят».

Примечательно, что в конце малыш всех поздравил и помахал ручками.

«Предвкушений, чтобы аж дух перехватывало! Нетерпеливых, аж до срывающегося голоса, ожиданий! И не обманывающих их свершений, и воплощений! С Новым годом!», - написал под видео Максим Виторган.

«У Пацана речь чистая. А речь, высшая психическая функция. Вот он, наш будущий и дорогой президент», «Какой у вас все-таки мальчик с Ксенией родился замечательный! Красавчик, очень милый С наступающим вас!», «Какой харизматичный и симпатичный парень!», «Прекрасный малыш! С наступающим», «Какой сладкий с Новым годом, ура!!!», «Какая прелесть», «Самый чудесный ребёнок», - прокомментировали пользователи Сети.