Магнитные бури в январе 2021: будут ли мощные удары по метеопатам

В январе 2021 ожидается спокойная геомагнитная обстановка. Месяц в целом будет спокойным, не ожидается магнитных бурь и колебаний.
Прогноз геомагнитных бурь на январь 2021 года, сообщает https://www.meteoprog.ua/
Небольшие магнитные всплески возможны 3, 5, 6, 18 и 21 января. По ранее данному прогнозу - магнитная буря началась 1 января и продлится 9 дней.
Как избежать или уменьшить воздействие солнца во время магнитных бурь:
Проводите меньше времени на солнце.
Сделайте утреннюю тренировку - несколько простых упражнений улучшат кровообращение, избавят от стресса и погодной зависимости.
Выполняйте дыхательные упражнения, например, во время ходьбы.
Принимайте контрастный душ, меняя холодную и горячую воду каждые 10-15 секунд.