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Магнитные бури в январе 2021: будут ли мощные удары по метеопатам

21:00 02.01.2021 Фото: pixabay
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Считается, что магнитные бури воздействуют как на сосуды, так и на психику человека. И чем дольше такое воздействие, тем более вымотанным и раздраженным становится человек. От магнитной активности страдают как метеозависимые, так и здоровые люди.

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По ранее данному прогнозу - магнитная буря началась 1 января и продлится 9 дней

В январе 2021 ожидается спокойная геомагнитная обстановка. Месяц в целом будет спокойным, не ожидается магнитных бурь и колебаний.

Прогноз геомагнитных бурь на январь 2021 года, сообщает https://www.meteoprog.ua/

Небольшие магнитные всплески возможны 3, 5, 6, 18 и 21 января. По ранее данному прогнозу - магнитная буря началась 1 января и продлится 9 дней.

Считается, что магнитные бури воздействуют как на сосуды, так и на психику человека. И чем дольше такое воздействие, тем более вымотанным и раздраженным становится человек. От магнитной активности страдают как метеозависимые, так и здоровые люди.

Как избежать или уменьшить воздействие солнца во время магнитных бурь:

Проводите меньше времени на солнце.
Сделайте утреннюю тренировку - несколько простых упражнений улучшат кровообращение, избавят от стресса и погодной зависимости.
Выполняйте дыхательные упражнения, например, во время ходьбы.
Принимайте контрастный душ, меняя холодную и горячую воду каждые 10-15 секунд.

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