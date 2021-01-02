Магнитные бури в январе 2021: будут ли мощные удары по метеопатам

Считается, что магнитные бури воздействуют как на сосуды, так и на психику человека. И чем дольше такое воздействие, тем более вымотанным и раздраженным становится человек. От магнитной активности страдают как метеозависимые, так и здоровые люди.

По ранее данному прогнозу - магнитная буря началась 1 января и продлится 9 дней

В январе 2021 ожидается спокойная геомагнитная обстановка. Месяц в целом будет спокойным, не ожидается магнитных бурь и колебаний.

Прогноз геомагнитных бурь на январь 2021 года, сообщает https://www.meteoprog.ua/

Небольшие магнитные всплески возможны 3, 5, 6, 18 и 21 января. По ранее данному прогнозу - магнитная буря началась 1 января и продлится 9 дней.



Считается, что магнитные бури воздействуют как на сосуды, так и на психику человека. И чем дольше такое воздействие, тем более вымотанным и раздраженным становится человек. От магнитной активности страдают как метеозависимые, так и здоровые люди.

Как избежать или уменьшить воздействие солнца во время магнитных бурь:

Проводите меньше времени на солнце.

Сделайте утреннюю тренировку - несколько простых упражнений улучшат кровообращение, избавят от стресса и погодной зависимости.

Выполняйте дыхательные упражнения, например, во время ходьбы.

Принимайте контрастный душ, меняя холодную и горячую воду каждые 10-15 секунд.