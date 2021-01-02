Надоел начальник: На удалёнку можно перейти и по собственному желанию

Трудовая неделя дистанционных работников длится 40 часов, а за сверхурочный труд полагается платить дополнительно

Отправить подчинённых на удалёнку можно будет только с их согласия, за исключением случаев чрезвычайной ситуации, пандемии или стихийного бедствия, когда пребывание в офисе угрожает сотрудникам здоровью. При этом работодатель обязан сохранить зарплату и не имеет права беспокоить подчинённых в нерабочее время. Трудовая неделя дистанционных работников длится 40 часов, а за сверхурочный труд полагается платить дополнительно. Уволить могут, только если работающий на удалёнке два дня не отвечает на звонки руководства.

Кого могут отправить работать удалённо?

В Трудовом кодексе закрепили три вида дистанционной работы. Такой режим может быть изначально предусмотрен при приёме сотрудника в штат. Работника могут отправить на удалёнку временно по каким-либо обстоятельствам, по желанию руководства или по желанию самого сотрудника по договорённости с работодателем. При этом всегда необходимо согласие сотрудника. Исключение составляют случаи, когда такие меры вызваны чрезвычайной ситуацией и принято соответствующее решение органов государственной власти и местного самоуправления.

Дистанционная работа не предполагает стационарного рабочего места. По сути, человек может трудиться из любой точки, где есть Интернет. Но если он не выходит на связь с работодателем больше двух дней, его могут уволить. Также поводом для увольнения может стать переезд сотрудника на новое место жительства, откуда ему сложно будет выполнять свои обязанности.

Зарплата останется прежней

При переводе коллектива на удалёнку руководство не имеет права снижать людям зарплату. Оно также обязано предоставить необходимое для работы оборудование. Если же человек не может трудиться из дома — для этого нет технических возможностей, то временное прекращение работы расценивается как простой по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, и оплачивается как две трети от ставки. Как пояснил один из авторов закона, первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, коллективным договором или локальным нормативным актом может быть предусмотрена более высокая оплата.

Кроме того, дистанционным работникам оплатят сверхурочный труд. Их рабочая неделя длится 40 часов, то есть 8 часов в день. За первые два часа переработки специалисту будут платить в полуторном размере от ставки, за последующие — в двойном.

Когда нужно отвечать на звонки босса?

В статье 3123 Трудового кодекса говорится о режиме работы и правилах взаимодействия с руководством. «Появилось требование об установлении порядка взаимодействия работодателя и работника в связи с выполнением работы дистанционно, передачей результатов работы и отчётов по запросам работодателя, — сказал ранее Андрей Исаев. — Этот порядок будет устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором или дополнительным соглашением к нему». Если график работы этими документами не предусмотрен, то дистанционный работник может выполнять задания тогда, когда ему удобно.

В статью 3124 ТК «Особенности режима рабочего времени и времени отдыха дистанционного работника» включили норму о праве сотрудников на офлайн — это принципиальная позиция авторов инициативы. «Совместно с профсоюзами, работодателями и юристами найдены формулировки, которые позволят защитить граждан от переработок», — сказал Исаев. В нерабочее время на удалёнке можно не отвечать на звонки и СМС работодателя.

Куда пожаловаться?

Со следующего года руководители и работники обязаны соблюдать новые нормы Трудового кодекса. Если руководство нарушает их, то сотрудники могут обратиться с заявлением в прокуратуру, а также в Трудовую инспекцию: по телефону или составив жалобу онлайн. Через сайт онлайнинспекция.рф можно также записаться на приём в государственную инспекцию труда в своём регионе.

Как пояснил «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по труду и соцполитике, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, если человек, например, не согласен на сверхурочную работу, он имеет право не выходить на связь с начальником. «Его права в данном случае защищены, и работодатель не может принять по отношению к нему какие-либо санкции, — сказал депутат. — Если же руководство злоупотребляет, то для этого есть Трудовая инспекция и органы прокуратуры, куда сотрудники могут обращаться за защитой своих прав».

Источник: ПГ