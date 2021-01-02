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Нет холодной воды на Микрорайоне, отключили после 23-00

00:03 02.01.2021
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Нет холодной воды на микрорайоне, отключили после 23-00.

В рубрику "Сообщи свои новости" написал  Владимир: 
Микрорайон 42, 72
Нет холодной воды на микрорайоне, отключили после 23-00

отключили воду холодную
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От редакции

У вас отключили?

Аноним, 02 января 2021 00:13
Отключили в 42 доме, 2 подъезд.

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