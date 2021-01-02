Нет холодной воды на Микрорайоне, отключили после 23-00

Нет холодной воды на микрорайоне, отключили после 23-00.

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Владимир:

Микрорайон 42, 72

Нет холодной воды на микрорайоне, отключили после 23-00

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