В рубрику "Сообщи свои новости" написал Владимир:
Микрорайон 42, 72
Нет холодной воды на микрорайоне, отключили после 23-00
Нет холодной воды на Микрорайоне, отключили после 23-00
Нет холодной воды на микрорайоне, отключили после 23-00.
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Владимир:
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У вас отключили?
Аноним, 02 января 2021 00:13
Отключили в 42 доме, 2 подъезд.
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