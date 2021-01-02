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Расшифрованы последние слова погибшего в авиакрушении телеведущего ток-шоу ДНК Александра Колтового

00:21 02.01.2021 Фото: https://www.instagram.com/koltovoy/?hl=ru
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Колтовой разбился на частном легкомоторном спортивном самолете Piper Sport 7 ноября. Он летел из Подмосковья в Рыбинск.

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Александр Колтовой погиб 7 ноября 2020

Новые подробности крушения самолета журналиста НТВ Александра Колтового сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).

Специалисты МАК установили, что Колтовой хотел посадить самолет на МКАД в районе Тарлу, но не смог это сделать, так как на дороге было много машин. В отчете комитета также приведены последние слова журналиста, пишет ФАН.

«Пока тяну. Пытаюсь… Сейчас, может быть, уйду куда-нибудь в сторону, потому что МКАД занят. Отхожу… Пока тянет мотор. Дым просто в салоне», — сказал он.

Напомним, Колтовой разбился на частном легкомоторном спортивном самолете Piper Sport 7 ноября. Он летел из Подмосковья в Рыбинск. После вылета у самолета отказал и загорелся двигатель. Тогда ведущий НТВ подал аварийный сигнал и совершил жесткую посадку в поле. После этого воздушное судно полностью объяло пламя.

Журналист и его пассажирка погибли. По версии СК РФ, главной причиной крушения стала техническая неисправность. Расследование дела по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» продолжается.

авиакрушение телеведущий ток-шоу ДНК Александр Колтовой
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