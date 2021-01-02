Телепрограмма на 2 января 2021 года

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Худ. фильм «Финист – Ясный сокол» [0+]
06.00 Новости [16+]
07.00 Худ. фильм «Старик Хоттабыч» [0+]
08.30 Мультфильм «Ледниковый период: Континентальный дрейф» [0+]
10.00 Новости [16+]
10.10 Худ. фильм «Морозко» [0+]
11.45 Комедия «Один дома» [0+]
13.40 Комедия «Один дома – 2» [0+]
15.00 Новости [16+]
16.10 Худ. фильм «Щелкунчик и четыре королевства» [6+]
18.00 «Точь-в-точь». Новогодний выпуск [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 «Золотой граммофон» [16+]
00.20 Худ. фильм «Анна и король» [0+]
02.45 Комедия «Давай сделаем это легально» [16+]
04.00 Новогодний музыкальный фильм «Первый Скорый» [16+]
РОССИЯ 1
05.00 Худ. фильм «Доярка из Хацапетовки» [12+]
08.10 Худ. фильм «Свадьбы не будет» [12+]
10.10 «Сто к одному» [16+]
11.00 Вести [16+]
11.15 Худ. фильм «Развода не будет» [12+]
13.05 «Песня года» [16+]
15.30 Худ. фильм «Последний богатырь» [12+]
20.00 Вести [16+]
21.05 Вести. Местное время [16+]
21.20 Телесериал «Анна Каренина» [12+]
00.50 Телесериал «Ликвидация» [16+]
03.15 Телесериал «Одесса-мама» [16+]
ТВ ЦЕНТР (ТВЦ)
05.35 Худ. фильм «Артистка» [12+]
08.25 Худ. фильм «Дедушка» [12+]
10.35 Док. фильм «Слушай, Ленинград, я тебе спою...» [12+]
11.40 Худ. фильм «Агата и правда об убийстве» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.30 События [16+]
14.45 «Особенности женского юмора» [12+]
15.50 Телесериал «Женская логика» [12+]
21.30 Худ. фильм «Девушка с косой» [16+]
23.15 «Лион Измайлов. Курам на смех» [12+]
00.20 Док. фильм «Актёрские драмы. Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична» [12+]
01.10 Док. фильм «Приключения советских донжуанов» [12+]
01.50 Док. фильм «Юрий Григорович. Великий деспот» [12+]
02.35 Худ. фильм «Агата и правда об убийстве» [12+]
04.05 Худ. фильм «Мост Ватерлоо» [16+]
НТВ
06.05 Худ. фильм «Гаражный папа» [12+]
08.00 Сегодня [16+]
08.20 Худ. фильм «Паутина» [16+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Худ. фильм «Паутина» [16+]
12.40 Телесериал «Пёс» [16+]
16.00 Сегодня [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.25 Телесериал «Пёс» [16+]
23.00 «Маска» [12+]
01.35 Комедия «Гаражный папа» [12+]
03.10 Телесериал «Пёс» [16+]
04.45 Худ. фильм «Заходи – не бойся, выходи – не плачь...» [12+]
КУЛЬТУРА
06.30 «Песня не прощается... 1974» [6+]
07.25 Худ. фильм «Здравствуйте, я ваша тетя!» [12+]
09.05 Мультфильм «Двенадцать месяцев» [6+]
10.05 Худ. фильм «Тайна Снежной королевы (Сказка про сказку)» [6+]
12.20 Док. фильм «Путешествие к спасительным берегам Мексики» [12+]
13.15 Новогодний концерт Венского филармонического оркестра – 2021 г. Дирижер Риккардо Мути. Прямая трансляция из Вены [12+]
15.50 «Красивая планета. Греция. Монастыри Метеоры» [6+]
16.05 Док. фильм «Человек в шляпе» [12+]
18.50 «Песня не прощается...». Избранные страницы «Песни года» [6+]
20.45 Худ. фильм «Приятель Джои» [12+]
22.30 Балет Александра Экмана «Эскапист» [12+]
00.00 Чучо Вальдес. Концерт на Мальте [12+]
01.00 Док. фильм «Путешествие к спасительным берегам Мексики» [12+]
01.55 «Песня не прощается... 1974» [12+]
02.45 Мультфильм «Жил-был пёс» [12+]
КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильм «Праздник новогодней елки». «Заколдованный мальчик» [6+]
08.30 Худ. фильм «Мнимый больной» [12+]
10.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» [6+]
11.00 Худ. фильм «Маленькая принцесса» [6+]
12.30 Док. фильм «Большой Барьерный риф – живое сокровище» 1 серия [12+]
13.25 Док. фильм «Под звуки нестареющего вальса» [12+]
14.05 Худ. фильм «Розыгрыш» [12+]
16.45 «Пешком...». Москва узорчатая [12+]
17.15 «Сказочная ночь». Гала-концерт Берлинского филармонического оркестра в Вальдбюне. Туган Сохиев и Марианна Кребасса. 2019 г. [12+]
18.55 Телесериал «Шерлок Холмс» 1, 2 серия [12+]
21.50 Док. фильм «Наука Шерлока Холмса» 1 серия [12+]
22.20 Худ. фильм «Сисси» [12+]
00.00 Док. фильм «Большой Барьерный риф – живое сокровище» 1 серия [12+]
00.50 «Сказочная ночь». Гала-концерт Берлинского филармонического оркестра в Вальдбюне. Туган Сохиев и Марианна Кребасса. 2019 г. [12+]
МАТЧ ТВ
06.00 Шоу олимпийских чемпионов «Лёд и Пламень» [0+]
07.15 «Аленький цветочек». Ледовое шоу Татьяны Навки [0+]
08.55 Мультфильм «Снежные дорожки» [0+]
09.05 Мультфильм «Шайбу! Шайбу!» [0+]
09.25 Мультфильм «Матч-реванш» [0+]
09.45 «Победы 2020 г.» [0+]
11.15 «Бокс и ММА». Итоги 2020 г. [16+]
12.15 Худ. фильм «Путь дракона» [16+]
14.20 «Лыжный спорт. Тур де Ски». Масс-старт. Женщины [16+]
15.15 Интервью с Александром Легковым [12+]
15.35 «Биатлон во время чумы» [12+]
16.05 «Большой хоккей» [12+]
16.35 «Лыжный спорт. Тур де Ски». Масс-старт. Мужчины [16+]
19.30 «Профессиональный бокс». Лига Ставок Кубок Матч! Боец [16+]
22.00 Новости [16+]
22.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты [16+]
22.40 «Голые кулаки. В тренде и крови» [16+]
23.30 «Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные». 1/4 финала [16+]
02.00 «Ярушин Хоккей Шоу». Вадим Шипачёв и Сергей Гореликов [12+]
02.30 «Ярушин Хоккей Шоу». Екатерина Ананьина и Андрей Гайдулян [12+]
05.30 «10 историй о спорте» [12+]
ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов» [16+]
07.05 Док. фильм «Предсказания: 2021» [16+]
08.05 Худ. фильм «Гордость и предубеждение» [16+]
14.55 Худ. фильм «Ты только мой» [16+]
22.55 Худ. фильм «Зимний сон» [16+]
01.10 Док. фильм «Предсказания: 2021» [16+]
02.10 Худ. фильм «Великолепная Анжелика» [16+]
03.50 Док. фильм «Наш Новый год. Золотые восьмидесятые» [16+]
05.00 Док. фильм «Наш Новый год. Лихие девяностые» [16+]
РЕН-ТВ
05.00 Концерт «Апельсины цвета беж» [16+]
05.20 Концерт «Мы все учились понемногу» [16+]
08.30 Анимационный фильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (Россия) [0+]
09.45 Анимационный фильм «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (Россия) [6+]
11.20 Анимационный фильм «Три богатыря и Шамаханская царица» (Россия) [12+]
12.50 Анимационный фильм «Три богатыря на дальних берегах» (Россия) [0+]
14.10 Анимационный фильм «Три богатыря: Ход конем» (Россия) [6+]
15.40 Анимационный фильм «Три богатыря и Морской царь» (Россия) [6+]
17.10 Анимационный фильм «Три богатыря и принцесса Египта» (Россия) [6+]
20.10 Анимационный фильм «Иван Царевич и Серый Волк» (Россия) [0+]
21.55 Анимационный фильм «Иван Царевич и Серый Волк – 2» (Россия) [0+]
23.20 Анимационный фильм «Иван Царевич и Серый Волк – 3» (Россия) [6+]
00.50 Анимационный фильм «Иван Царевич и Серый Волк – 4» (Россия) [6+]
02.20 Концерт «Русский для коекакеров» [16+]
СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 Мультфильм «Снеговик-почтовик» [0+]
06.45 Мультфильм «Варежка» [0+]
07.00 Мультсериал «Три кота» [0+]
07.30 Мультсериал «Царевны» [0+]
08.00 «Детки-предки». Семейная викторина Ведущая – Елена Летучая [12+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». Мятое января» [16+]
10.40 «Снежная королева – 2. Перезаморозка». Полнометражный анимационный фильм. Россия, 2014 г. [0+]
13.55 «Хроники Нарнии. Покоритель зари». Фэнтези. США, 2010 г. [12+]
16.05 «Шрэк навсегда». Полнометражный анимационный фильм. США, 2010 г. [12+]
17.55 «Гарри Поттер и Философский камень». Фэнтези. Великобритания – США, 2001 г. [12+]
21.00 «Гарри Поттер и Тайная комната». Фэнтези. Великобритания – США – Германия, 2002 г. [12+]
00.15 «Русские не смеются». Ведущие – Сергей Светлаков, Михаил Галустян, Александр Незлобин [16+]
01.10 «Здравствуй, папа, Новый год! – 2». Комедия. США, 2001 г. [12+]
02.55 Худ. фильм «Величайший шоумен» [12+]
04.45 Мультфильм «Как Маша поссорилась с подушкой» [0+]
04.55 Мультфильм «Маша больше не лентяйка» [0+]
05.05 Мультфильм «Маша и волшебное варенье» [0+]
05.15 Мультфильм «Мышонок Пик» [0+]
05.30 Мультфильм «Мальчик с пальчик» [0+]
05.50 «Ералаш»
ТВ-3
06.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Скрипт-реалити «Слепая. Красивая баночка» [16+]
10.30 Скрипт-реалити «Слепая. Неудачный день» [16+]
11.00 Скрипт-реалити «Слепая. Папа в командировке» [16+]
11.30 Скрипт-реалити «Слепая. На моде» [16+]
12.00 Скрипт-реалити «Слепая. Ночной гость» [16+]
12.30 Скрипт-реалити «Слепая. Суженый» [16+]
13.00 Скрипт-реалити «Слепая. Почти получилось» [16+]
14.00 Скрипт-реалити «Слепая. Попытка номер три» [16+]
14.30 Скрипт-реалити «Слепая. Привычка» [16+]
15.00 Скрипт-реалити «Слепая. Полуночница» [16+]
15.30 Скрипт-реалити «Слепая. Защитник по неволе» [16+]
16.00 Скрипт-реалити «Слепая. Мороженое» [16+]
16.30 Скрипт-реалити «Слепая. Никогда не прощай» [16+]
17.00 Скрипт-реалити «Слепая. Любовь как лекарство» [16+]
18.00 Скрипт-реалити «Слепая. Так и будет» [16+]
18.30 Скрипт-реалити «Слепая. Деловая встреча» [16+]
19.00 Скрипт-реалити «Слепая. Я не лишний» [16+]
19.30 Скрипт-реалити «Слепая. Это не я» [16+]
20.00 Скрипт-реалити «Слепая. Завтра» [16+]
20.30 Скрипт-реалити «Слепая. Любовник моей мамы» [16+]
21.00 Скрипт-реалити «Слепая. Доктор» [16+]
22.00 Скрипт-реалити «Слепая. Не клянись» [16+]
22.30 Скрипт-реалити «Слепая. Полынь» [16+]
23.00 Сериал «Куклы колдуна» [16+]
01.00 Программа «Колдуны мира. Татарские сихерче» [16+]
02.00 Программа «Новогодние чудеса. Новогодние гадания» [12+]
02.45 Программа «Новогодние чудеса. Еда со смыслом» [12+]
03.30 Программа «13 знаков Зодиака. Рак» [12+]
05.15 Программа «13 знаков Зодиака. Дева» [12+]
ЗВЕЗДА
07.20 «К Черному морю». Художественный фильм («Мосфильм», 1957) [12+]
08.00 Новости дня [16+]
08.15 «К Черному морю». Художественный фильм («Мосфильм», 1957) [12+]
09.00 «Загадки века». Документальный сериал. «Тонька-пулемётчица» [12+]
09.45 «Загадки века». Документальный сериал. «Финляндия. Злой, добрый сосед» [12+]
11.15 «Загадки века». Документальный сериал. «Русская Атлантида» [12+]
12.00 «Загадки века». Документальный сериал. «Поджог Рейхстага» [12+]
12.50 «Загадки века». Документальный сериал. «Секретные бункеры Сталина» [12+]
13.00 Новости дня [16+]
13.15 «Загадки века». Документальный сериал. «Секретные бункеры Сталина» [12+]
13.55 «Загадки века». Документальный сериал. «Яков Свердлов. Тайна смерти» [12+]
14.40 «Загадки века». Документальный сериал. «Оружие возмездия. Вторая жизнь» [12+]
16.20 «Загадки века». Документальный сериал. «Цена ошибки. Смерть Чаушеску» [12+]
17.10 «Загадки века». Документальный сериал. «Обмен дипломатами» [12+]
18.00 Новости дня [16+]
18.15 «Загадки века». Документальный сериал. «Тайны «чёрного ордена» [12+]
19.05 «Загадки века». Документальный сериал. «Репатриация. Из России с любовью» [12+]
19.55 «Загадки века». Документальный сериал. «Охота на палачей Хатыни» [12+]
20.50 «Покровские ворота». Художественный фильм («Мосфильм», 1982) [0+]
01.20 «Джокеръ». Художественный фильм (Россия, 2002) [12+]
03.10 «Сегодня – новый аттракцион». Художественный фильм («Ленфильм», 1965) [0+]
04.40 «Фронтовые истории любимых актеров. Юрий Никулин и Владимир Этуш». Документальный фильм [6+]
05.20 «Опекун». Художественный фильм («Мосфильм», 1970) [12+]
ТНТ
06.00 «ТНТ. Best». Программа [16+]
07.00 «ТНТ. Gold» [16+]
10.00 Телесериал «СашаТаня» [16+]
21.00 «Проект «Анна Николаевна». Комедия 1 серия [16+]
22.05 «Однажды в России» – «Новогодний выпуск» [16+]
23.05 «Однажды в России» – «Новогодний выпуск» [16+]
00.05 «Ночная смена». Комедия, Россия, 2018 г. [18+]
02.00 «Stand Up». Комедийная программа [16+]
04.35 «Открытый микрофон» – «Дайджест» [16+]
ЧЕ (ПЕРЕЦ)
06.00 «Каламбур» [16+]
06.45 «Тот, кто читает мысли». Детектив, Драма, Россия, Украина, Великобритания, 2016 [16+]
00.00 «Рюкзак» [16+]
01.00 «Экстрасенсы-детективы» [16+]
02.00 «Фейк такси» [18+]
02.45 «Улетное видео» [16+]
TV1000
05:00 «Смурфики – 2» США, мультфильм, фэнтези, комедия, семейный, 2013 [6+]
07:15 «Правила виноделов» США, драма, 1999 [16+]
09:45 «Робин Гуд: Начало» США, боевик, триллер, приключения, 2018 [16+]
11:45 «Пятый элемент» Франция, США, фантастика, боевик, триллер, комедия, 1997 [16+]
13:55 «Люди в черном» США, фантастическая комедия, 1997 [12+]
15:35 «Люди в чёрном – 2» США, фантастическая комедия, 2002 [16+]
17:05 «Люди в чёрном – 3» США, боевик, комедия, 2012 [12+]
19:00 «Парк Юрского периода» США, приключения, фантастика, семейный, 1993 [16+]
23:30 «Парк Юрского периода – 3» США, приключения, фантастика, семейный, 2001 [12+]
01:05 «День сурка» США, романтическая комедия, 1993 [12+]
02:55 «Робин Гуд: Начало» США, боевик, триллер, приключения, 2018 [16+]
Общественное Телевидение России ОТР
07.30 Мультипликационный фильм «Бременские музыканты» [0+]
07.55 «Календарь» [12+]
09.00 «Среда обитания» [12+]
10.45 Звёзды «Дорожного радио». Гала-концерт с участием Николая Баскова, Валерия Меладзе, Наташи Королёвой, Игоря Николаева и др [12+]
11.50 Художественный фильм «Ах, водевиль, водевиль?» [0+]
13.00 Новости [16+]
13.05 Художественный фильм «Шарада» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.05 «Календарь» [12+]
16.10 «Среда обитания» [12+]
17.00 «Большая страна» [12+]
17.20 Многосерийный фильм «Три мушкетера». 1, 2 серии [12+]
19.00 Новости [16+]
19.15 Художественный фильм «Унесенные ветром» [12+]
23.00 «Фестиваль». Выступление Новосибирского академического симфонического оркестра [6+]
00.35 Художественный фильм «Шарада» [16+]
02.30 Художественный фильм «Папаши» [12+]
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Детективы. Два билета на футбол». Сериал (Россия) [16+]
05.25 «Детективы. Холодное блюдо». Сериал (Россия) [16+]
05.50 «Детективы. Веер мести». Сериал (Россия) [16+]
06.15 «Детективы. Травма». Сериал (Россия) [16+]
06.45 «Детективы. Любовь к живописи». Сериал (Россия) [16+]
07.20 «Детективы. НЛО». Сериал (Россия) [16+]
08.35 «Детективы. Пропавшая». Сериал (Россия) [16+]
09.15 «Детективы. А что было вчера». Сериал (Россия) [16+]
10.00 «След. Божий одуванчик». Сериал (Россия) [16+]
10.50 «След. Кто же Крыса?». Сериал (Россия) [16+]
11.45 «След. Андрюша». Сериал (Россия) [16+]
12.35 «След. Месть елок». Сериал (Россия) [16+]
13.30 «След. Летчик». Сериал (Россия) [16+]
15.10 «След. Девушка Мороз». Сериал (Россия) [16+]
16.00 «След. Шантаж». Сериал (Россия) [16+]
16.45 «След. Длинный новогодний рубль». Сериал (Россия) [16+]
17.40 «След. Осторожно, снегурки!». Сериал (Россия) [16+]
18.25 «След. Дед Отморозко». Сериал (Россия) [16+]
19.30 «След. Неверная ставка». Сериал (Россия) [16+]
20.10 «След. Алекс». Сериал (Россия) [16+]
21.50 «След. Венера атакует». Сериал (Россия) [16+]
22.40 «Парфюмерша». 1–8 серии. Мелодрама (Россия, 2013) [12+]
Телеканал Ю
05:30 Реалити-шоу «Папа попал» [12+]
07:15 Премьера! Док. фильм «Жизнь после славы» [16+]
08:00 Премьера! Док. фильм «Мадонна: Богиня хайпа» [16+]
09:55 Премьера! Док. фильм «Страх и ненависть в шоубизе» [16+]
10:55 Премьера! Док. фильм «Музыкальный фастфуд» [16+]
11:55 Премьера! Док. фильм «Время тиктокает» [16+]
12:55 Премьера! Док. фильм «Модные 90-е» [16+]
14:00 Премьера! Док. фильм «От фанатки до жены. Инструкция по применению» [16+]
15:05 Премьера! Док. фильм «Смертельная тайна: почему гаснут звёзды?» [16+]
16:05 Премьера! Док. фильм «Шоу-бизнес. Перезагрузка» [16+]
17:55 Премьера! Док. фильм «Ничего личного, только бизнес» [16+]
18:55 Док. фильм «Время тиктокает» [16+]
19:55 Док. фильм «Модные 90-е» [16+]
21:00 Док. фильм «От фанатки до жены. Инструкция по применению» [16+]
22:05 Премьера! Док. фильм «Шоу-бизнес на карантине: Выживут ли Звёзды?» [16+]
23:00 Док. фильм «Жизнь после славы» [16+]
00:00 «Мыслить как преступник» [16+]
04:40 Реалити-шоу «Папа попал» [12+]
ПЯТНИЦА!
05.00 «Орел и решка. Америка» [16+]
09.10 «Орел и Решка. Ивлеева VS Бедняков» [16+]
11.00 «Животные в движении». Сериал. Великобритания. 2020 [16+]
12.05 «Голубая планета – 2». Сериал. Англия. 2017 [16+]
13.10 «Семь миров, одна планета». Сериал. Великобритания, Германия, Китай, США, Франция. 2019 [16+]
15.50 «Мир наизнанку. Вьетнам» [16+]
18.15 «Мир наизнанку. Индонезия» [16+]
22.00 «Крысиные бега». Фильм. США. 2001 [16+]
00.00 «Четыре комнаты». Фильм. США. 1995 [18+]
01.55 «Земля из космоса». Сериал. Англия. 2019 [16+]
02.50 «Орел и решка. Рай и Ад – 2» [16+]
DISNEY CHANNEL
05.00 Музыка на Канале Disney [6+]
05.15 «Легенда о Тарзане». Мультсериал [6+]
05.40 «Русалочка». Мультсериал [6+]
06.05 «Чудеса на виражах» Мультсериал [0+]
06.25 «101 далматинец». Мультсериал [6+]
06.50 «Тимон и Пумба». Мультсериал [6+]
07.25 «Аладдин». Мультсериал [0+]
07.50 «Новогоднее караоке». Музыкальная программа [0+]
11.00 «Спасатели». Мультфильм [6+]
12.40 «Спасатели в Австралии». Мультфильм [0+]
14.25 «Рапунцель: Новая история». Мультсериал [6+]
15.25 «Гравити Фолз». мультсериал [12+]
16.15 «Леди Баг и Супер-Кот». Мультсериал [6+]
18.00 «Совсем другая магия». Фильм [6+]
20.00 «Трамплин надежды». Фильм [6+]
00.00 «Джесси». Сериал [6+]
01.40 «Спасатели». Мультфильм [6+]
02.55 «Спасатели в Австралии». Мультфильм [0+]
04.10 «Тимон и Пумба». Мультсериал [6+]
ТНТ 4
06:00 «Comedy Woman Classic»: 1 сезон 26 серия. Юмористическое шоу [16+]
06:50 «Comedy Woman. Лучшее»: 1 сезон 172 серия [16+]
07:50 «Comedy Woman. Лучшее»: 1 сезон 27 серия [16+]
08:00 «Comedy Woman Classic»: 1 сезон 27 серия. Юмористическое шоу [16+]
08:50 «Comedy Woman. Лучшее»: 1 сезон 91 серия [16+]
09:00 «Комеди Клаб. Лучшее (Дайджест, без гостей)»: 12 сезон 21, 22 серии [16+]
10:59 Погода на ТНТ [0+]
11:00 «Комеди Клаб. Лучшее (Дайджест, без гостей)»: 12 сезон 23, 24 серии [16+]
13:00 Погода на ТНТ [0+]
15:00 «Поздравь по-братски»: 1 сезон 29, 9, 25 серии [16+]
18:00 «Поздравь по-братски»: 1 сезон 10, 11 серии [16+]
19:59 Погода на ТНТ [0+]
20:00 «Поздравь по-братски»: 1 сезон 26, 12 серии [16+]
22:00 «Поздравь по-братски»: 1 сезон 27, 13, 14 серии [16+]
00:59 Погода на ТНТ [0+]
01:00 «Наша Russia. Дайджест»: 1 сезон 36, 38 серии. Скетчком [16+]
03:00 «Comedy Баттл. Последний сезон»: 1 сезон 24, 25 серии [16+]
04:50 «Comedy Woman. Лучшее»: 1 сезон 69 серия [16+]
05:00 «Comedy Woman Classic»: 7 сезон 20 серия [16+]
05:50 «Comedy Woman. Лучшее»: 1 сезон 48 серия [16+]
Источник: teleprograms.ru