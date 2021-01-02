Программа передач на 2 января 2021 года Первый канал, Россия 1, ТВ Центр (ТВЦ), телепрограмма на 02.01.2021 НТВ, Культура, Матч ТВ, Домашний, РЕН-ТВ, СТС, ТНТ, Звезда, Че (Перец), ТВ-3, Пятый канал, ОТР, TV1000, Disney channel, Пятница!, Ю, ТНТ4.

Телепрограмма на 2 января 2021 года

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Худ. фильм «Финист – Ясный сокол» [0+]

06.00 Новости [16+]



06.10 Худ. фильм «Финист – Ясный сокол» [0+]07.00 Худ. фильм «Старик Хоттабыч» [0+]08.30 Мультфильм «Ледниковый период: Континентальный дрейф» [0+]10.00 Новости [16+]10.10 Худ. фильм «Морозко» [0+]11.45 Комедия «Один дома» [0+]13.40 Комедия «Один дома – 2» [0+]15.00 Новости [16+]15.10 «Один дома – 2» [0+]16.10 Худ. фильм «Щелкунчик и четыре королевства» [6+]18.00 «Точь-в-точь». Новогодний выпуск [16+]21.00 «Время» [16+]21.20 «Золотой граммофон» [16+]00.20 Худ. фильм «Анна и король» [0+]02.45 Комедия «Давай сделаем это легально» [16+]04.00 Новогодний музыкальный фильм «Первый Скорый» [16+]

РОССИЯ 1

05.00 Худ. фильм «Доярка из Хацапетовки» [12+]

08.10 Худ. фильм «Свадьбы не будет» [12+]

10.10 «Сто к одному» [16+]

11.00 Вести [16+]

11.15 Худ. фильм «Развода не будет» [12+]

13.05 «Песня года» [16+]

15.30 Худ. фильм «Последний богатырь» [12+]



17.40 «Юмор года» [16+]20.00 Вести [16+]21.05 Вести. Местное время [16+]21.20 Телесериал «Анна Каренина» [12+]00.50 Телесериал «Ликвидация» [16+]03.15 Телесериал «Одесса-мама» [16+]

ТВ ЦЕНТР (ТВЦ)

05.35 Худ. фильм «Артистка» [12+]



07.30 Док. фильм «Чарующий акцент» [12+]08.25 Худ. фильм «Дедушка» [12+]10.35 Док. фильм «Слушай, Ленинград, я тебе спою...» [12+]11.40 Худ. фильм «Агата и правда об убийстве» [12+]13.35 «Мой герой» [12+]14.30 События [16+]14.45 «Особенности женского юмора» [12+]15.50 Телесериал «Женская логика» [12+]17.55 Худ. фильм «Когда-нибудь наступит завтра» [12+]21.30 Худ. фильм «Девушка с косой» [16+]23.15 «Лион Измайлов. Курам на смех» [12+]00.20 Док. фильм «Актёрские драмы. Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична» [12+]01.10 Док. фильм «Приключения советских донжуанов» [12+]01.50 Док. фильм «Юрий Григорович. Великий деспот» [12+]02.35 Худ. фильм «Агата и правда об убийстве» [12+]04.05 Худ. фильм «Мост Ватерлоо» [16+]

НТВ

06.05 Худ. фильм «Гаражный папа» [12+]

08.00 Сегодня [16+]

08.20 Худ. фильм «Паутина» [16+]

10.00 Сегодня [16+]

10.20 Худ. фильм «Паутина» [16+]

12.40 Телесериал «Пёс» [16+]

16.00 Сегодня [16+]



16.20 Телесериал «Пёс» [16+]19.00 Сегодня [16+]19.25 Телесериал «Пёс» [16+]23.00 «Маска» [12+]01.35 Комедия «Гаражный папа» [12+]03.10 Телесериал «Пёс» [16+]04.45 Худ. фильм «Заходи – не бойся, выходи – не плачь...» [12+]

КУЛЬТУРА

06.30 «Песня не прощается... 1974» [6+]

07.25 Худ. фильм «Здравствуйте, я ваша тетя!» [12+]

09.05 Мультфильм «Двенадцать месяцев» [6+]

10.05 Худ. фильм «Тайна Снежной королевы (Сказка про сказку)» [6+]

12.20 Док. фильм «Путешествие к спасительным берегам Мексики» [12+]

13.15 Новогодний концерт Венского филармонического оркестра – 2021 г. Дирижер Риккардо Мути. Прямая трансляция из Вены [12+]

15.50 «Красивая планета. Греция. Монастыри Метеоры» [6+]

16.05 Док. фильм «Человек в шляпе» [12+]



16.50 Международный фестиваль циркового искусства в Монте-Карло [12+]18.50 «Песня не прощается...». Избранные страницы «Песни года» [6+]20.45 Худ. фильм «Приятель Джои» [12+]22.30 Балет Александра Экмана «Эскапист» [12+]00.00 Чучо Вальдес. Концерт на Мальте [12+]01.00 Док. фильм «Путешествие к спасительным берегам Мексики» [12+]01.55 «Песня не прощается... 1974» [12+]02.45 Мультфильм «Жил-был пёс» [12+]

КУЛЬТУРА

06.30 Мультфильм «Праздник новогодней елки». «Заколдованный мальчик» [6+]

08.30 Худ. фильм «Мнимый больной» [12+]

10.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» [6+]

11.00 Худ. фильм «Маленькая принцесса» [6+]

12.30 Док. фильм «Большой Барьерный риф – живое сокровище» 1 серия [12+]

13.25 Док. фильм «Под звуки нестареющего вальса» [12+]

14.05 Худ. фильм «Розыгрыш» [12+]



15.45 Большие и маленькие. Избранное [12+]16.45 «Пешком...». Москва узорчатая [12+]17.15 «Сказочная ночь». Гала-концерт Берлинского филармонического оркестра в Вальдбюне. Туган Сохиев и Марианна Кребасса. 2019 г. [12+]18.55 Телесериал «Шерлок Холмс» 1, 2 серия [12+]21.50 Док. фильм «Наука Шерлока Холмса» 1 серия [12+]22.20 Худ. фильм «Сисси» [12+]00.00 Док. фильм «Большой Барьерный риф – живое сокровище» 1 серия [12+]00.50 «Сказочная ночь». Гала-концерт Берлинского филармонического оркестра в Вальдбюне. Туган Сохиев и Марианна Кребасса. 2019 г. [12+]02.30 Мультфильм «Очень синяя борода». «Великолепный Гоша» [12+]

МАТЧ ТВ

06.00 Шоу олимпийских чемпионов «Лёд и Пламень» [0+]

07.15 «Аленький цветочек». Ледовое шоу Татьяны Навки [0+]

08.55 Мультфильм «Снежные дорожки» [0+]

09.05 Мультфильм «Шайбу! Шайбу!» [0+]

09.25 Мультфильм «Матч-реванш» [0+]

09.45 «Победы 2020 г.» [0+]



10.45 «Александра Трусова. В четыре оборота!» [12+]11.15 «Бокс и ММА». Итоги 2020 г. [16+]12.15 Худ. фильм «Путь дракона» [16+]14.20 «Лыжный спорт. Тур де Ски». Масс-старт. Женщины [16+]15.15 Интервью с Александром Легковым [12+]15.35 «Биатлон во время чумы» [12+]16.05 «Большой хоккей» [12+]16.35 «Лыжный спорт. Тур де Ски». Масс-старт. Мужчины [16+]17.30 «Футбол. Чемпионат Германии». «Айнтрахт» – «Байер» [16+]19.30 «Профессиональный бокс». Лига Ставок Кубок Матч! Боец [16+]22.00 Новости [16+]22.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты [16+]22.40 «Голые кулаки. В тренде и крови» [16+]23.30 «Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные». 1/4 финала [16+]02.00 «Ярушин Хоккей Шоу». Вадим Шипачёв и Сергей Гореликов [12+]02.30 «Ярушин Хоккей Шоу». Екатерина Ананьина и Андрей Гайдулян [12+]03.00 «Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные». 1/4 финала [16+]05.30 «10 историй о спорте» [12+]

ДОМАШНИЙ



06.30 «Пять ужинов» [16+]

07.05 Док. фильм «Предсказания: 2021» [16+]

08.05 Худ. фильм «Гордость и предубеждение» [16+]

14.55 Худ. фильм «Ты только мой» [16+]



22.55 Худ. фильм «Зимний сон» [16+]

01.10 Док. фильм «Предсказания: 2021» [16+]

02.10 Худ. фильм «Великолепная Анжелика» [16+]

03.50 Док. фильм «Наш Новый год. Золотые восьмидесятые» [16+]

05.00 Док. фильм «Наш Новый год. Лихие девяностые» [16+] 06.10 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]06.30 «Пять ужинов» [16+]07.05 Док. фильм «Предсказания: 2021» [16+]08.05 Худ. фильм «Гордость и предубеждение» [16+]14.55 Худ. фильм «Ты только мой» [16+]19.00 Худ. фильм «Любовь против судьбы» [16+]22.55 Худ. фильм «Зимний сон» [16+]01.10 Док. фильм «Предсказания: 2021» [16+]02.10 Худ. фильм «Великолепная Анжелика» [16+]03.50 Док. фильм «Наш Новый год. Золотые восьмидесятые» [16+]05.00 Док. фильм «Наш Новый год. Лихие девяностые» [16+]

РЕН-ТВ

05.00 Концерт «Апельсины цвета беж» [16+]

05.20 Концерт «Мы все учились понемногу» [16+]



07.00 Анимационный фильм «Алёша Попович и Тугарин Змей» (Россия) [12+]08.30 Анимационный фильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (Россия) [0+]09.45 Анимационный фильм «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (Россия) [6+]11.20 Анимационный фильм «Три богатыря и Шамаханская царица» (Россия) [12+]12.50 Анимационный фильм «Три богатыря на дальних берегах» (Россия) [0+]14.10 Анимационный фильм «Три богатыря: Ход конем» (Россия) [6+]15.40 Анимационный фильм «Три богатыря и Морской царь» (Россия) [6+]17.10 Анимационный фильм «Три богатыря и принцесса Египта» (Россия) [6+]18.35 Анимационный фильм «Три богатыря и Наследница престола» (Россия) [6+]20.10 Анимационный фильм «Иван Царевич и Серый Волк» (Россия) [0+]21.55 Анимационный фильм «Иван Царевич и Серый Волк – 2» (Россия) [0+]23.20 Анимационный фильм «Иван Царевич и Серый Волк – 3» (Россия) [6+]00.50 Анимационный фильм «Иван Царевич и Серый Волк – 4» (Россия) [6+]02.20 Концерт «Русский для коекакеров» [16+]

СТС

06.00 «Ералаш»



06.20 Мультфильм «Мисс Новый год» [0+]06.30 Мультфильм «Снеговик-почтовик» [0+]06.45 Мультфильм «Варежка» [0+]07.00 Мультсериал «Три кота» [0+]07.30 Мультсериал «Царевны» [0+]08.00 «Детки-предки». Семейная викторина Ведущая – Елена Летучая [12+]09.00 Шоу «Уральских пельменей». Мятое января» [16+]10.40 «Снежная королева – 2. Перезаморозка». Полнометражный анимационный фильм. Россия, 2014 г. [0+]12.05 «Снежная королева – 3. Огонь и лёд». Полнометражный анимационный фильм. Россия, 2016 г. [6+]13.55 «Хроники Нарнии. Покоритель зари». Фэнтези. США, 2010 г. [12+]16.05 «Шрэк навсегда». Полнометражный анимационный фильм. США, 2010 г. [12+]17.55 «Гарри Поттер и Философский камень». Фэнтези. Великобритания – США, 2001 г. [12+]21.00 «Гарри Поттер и Тайная комната». Фэнтези. Великобритания – США – Германия, 2002 г. [12+]00.15 «Русские не смеются». Ведущие – Сергей Светлаков, Михаил Галустян, Александр Незлобин [16+]01.10 «Здравствуй, папа, Новый год! – 2». Комедия. США, 2001 г. [12+]02.55 Худ. фильм «Величайший шоумен» [12+]04.25 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]04.45 Мультфильм «Как Маша поссорилась с подушкой» [0+]04.55 Мультфильм «Маша больше не лентяйка» [0+]05.05 Мультфильм «Маша и волшебное варенье» [0+]05.15 Мультфильм «Мышонок Пик» [0+]05.30 Мультфильм «Мальчик с пальчик» [0+]05.50 «Ералаш»

ТВ-3

06.00 Мультфильмы [0+]

10.00 Скрипт-реалити «Слепая. Красивая баночка» [16+]

10.30 Скрипт-реалити «Слепая. Неудачный день» [16+]

11.00 Скрипт-реалити «Слепая. Папа в командировке» [16+]

11.30 Скрипт-реалити «Слепая. На моде» [16+]

12.00 Скрипт-реалити «Слепая. Ночной гость» [16+]

12.30 Скрипт-реалити «Слепая. Суженый» [16+]

13.00 Скрипт-реалити «Слепая. Почти получилось» [16+]



13.30 Скрипт-реалити «Слепая. Живой подарок» [16+]14.00 Скрипт-реалити «Слепая. Попытка номер три» [16+]14.30 Скрипт-реалити «Слепая. Привычка» [16+]15.00 Скрипт-реалити «Слепая. Полуночница» [16+]15.30 Скрипт-реалити «Слепая. Защитник по неволе» [16+]16.00 Скрипт-реалити «Слепая. Мороженое» [16+]16.30 Скрипт-реалити «Слепая. Никогда не прощай» [16+]17.00 Скрипт-реалити «Слепая. Любовь как лекарство» [16+]17.30 Скрипт-реалити «Слепая. Драка» [16+]18.00 Скрипт-реалити «Слепая. Так и будет» [16+]18.30 Скрипт-реалити «Слепая. Деловая встреча» [16+]19.00 Скрипт-реалити «Слепая. Я не лишний» [16+]19.30 Скрипт-реалити «Слепая. Это не я» [16+]20.00 Скрипт-реалити «Слепая. Завтра» [16+]20.30 Скрипт-реалити «Слепая. Любовник моей мамы» [16+]21.00 Скрипт-реалити «Слепая. Доктор» [16+]21.30 Скрипт-реалити «Слепая. Ветер в лицо» [16+]22.00 Скрипт-реалити «Слепая. Не клянись» [16+]22.30 Скрипт-реалити «Слепая. Полынь» [16+]23.00 Сериал «Куклы колдуна» [16+]01.00 Программа «Колдуны мира. Татарские сихерче» [16+]02.00 Программа «Новогодние чудеса. Новогодние гадания» [12+]02.45 Программа «Новогодние чудеса. Еда со смыслом» [12+]03.30 Программа «13 знаков Зодиака. Рак» [12+]04.15 Программа «13 знаков Зодиака. Лев» [12+]05.15 Программа «13 знаков Зодиака. Дева» [12+]

ЗВЕЗДА

07.20 «К Черному морю». Художественный фильм («Мосфильм», 1957) [12+]

08.00 Новости дня [16+]

08.15 «К Черному морю». Художественный фильм («Мосфильм», 1957) [12+]

09.00 «Загадки века». Документальный сериал. «Тонька-пулемётчица» [12+]

09.45 «Загадки века». Документальный сериал. «Финляндия. Злой, добрый сосед» [12+]



10.30 «Загадки века». Документальный сериал. «Операция «Златоуст» и Лев Термен» [12+]11.15 «Загадки века». Документальный сериал. «Русская Атлантида» [12+]12.00 «Загадки века». Документальный сериал. «Поджог Рейхстага» [12+]12.50 «Загадки века». Документальный сериал. «Секретные бункеры Сталина» [12+]13.00 Новости дня [16+]13.15 «Загадки века». Документальный сериал. «Секретные бункеры Сталина» [12+]13.55 «Загадки века». Документальный сериал. «Яков Свердлов. Тайна смерти» [12+]14.40 «Загадки века». Документальный сериал. «Оружие возмездия. Вторая жизнь» [12+]15.35 «Загадки века». Документальный сериал. «Берлинский сюрприз Сталина» [12+]16.20 «Загадки века». Документальный сериал. «Цена ошибки. Смерть Чаушеску» [12+]17.10 «Загадки века». Документальный сериал. «Обмен дипломатами» [12+]18.00 Новости дня [16+]18.15 «Загадки века». Документальный сериал. «Тайны «чёрного ордена» [12+]19.05 «Загадки века». Документальный сериал. «Репатриация. Из России с любовью» [12+]19.55 «Загадки века». Документальный сериал. «Охота на палачей Хатыни» [12+]20.50 «Покровские ворота». Художественный фильм («Мосфильм», 1982) [0+]23.30 «Опасно для жизни!» Художественный фильм («Мосфильм», 1985) [12+]01.20 «Джокеръ». Художественный фильм (Россия, 2002) [12+]03.10 «Сегодня – новый аттракцион». Художественный фильм («Ленфильм», 1965) [0+]04.40 «Фронтовые истории любимых актеров. Юрий Никулин и Владимир Этуш». Документальный фильм [6+]05.20 «Опекун». Художественный фильм («Мосфильм», 1970) [12+]

ТНТ

06.00 «ТНТ. Best». Программа [16+]

07.00 «ТНТ. Gold» [16+]



08.00 Худ. фильм «Любовь в большом городе 2» [16+]10.00 Телесериал «СашаТаня» [16+]21.00 «Проект «Анна Николаевна». Комедия 1 серия [16+]22.05 «Однажды в России» – «Новогодний выпуск» [16+]23.05 «Однажды в России» – «Новогодний выпуск» [16+]00.05 «Ночная смена». Комедия, Россия, 2018 г. [18+]02.00 «Stand Up». Комедийная программа [16+]04.35 «Открытый микрофон» – «Дайджест» [16+]

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 «Каламбур» [16+]

06.45 «Тот, кто читает мысли». Детектив, Драма, Россия, Украина, Великобритания, 2016 [16+]

00.00 «Рюкзак» [16+]

01.00 «Экстрасенсы-детективы» [16+]

02.00 «Фейк такси» [18+]

02.45 «Улетное видео» [16+]

TV1000

05:00 «Смурфики – 2» США, мультфильм, фэнтези, комедия, семейный, 2013 [6+]

07:15 «Правила виноделов» США, драма, 1999 [16+]

09:45 «Робин Гуд: Начало» США, боевик, триллер, приключения, 2018 [16+]

11:45 «Пятый элемент» Франция, США, фантастика, боевик, триллер, комедия, 1997 [16+]

13:55 «Люди в черном» США, фантастическая комедия, 1997 [12+]

15:35 «Люди в чёрном – 2» США, фантастическая комедия, 2002 [16+]

17:05 «Люди в чёрном – 3» США, боевик, комедия, 2012 [12+]

19:00 «Парк Юрского периода» США, приключения, фантастика, семейный, 1993 [16+]



21:10 «Парк юрского периода – 2: Затерянный мир» США, фантастика, боевик, приключения, 1997 [12+]23:30 «Парк Юрского периода – 3» США, приключения, фантастика, семейный, 2001 [12+]01:05 «День сурка» США, романтическая комедия, 1993 [12+]02:55 «Робин Гуд: Начало» США, боевик, триллер, приключения, 2018 [16+]

Общественное Телевидение России ОТР

07.30 Мультипликационный фильм «Бременские музыканты» [0+]

07.55 «Календарь» [12+]

09.00 «Среда обитания» [12+]



09.20 Художественный фильм «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил» [0+]10.45 Звёзды «Дорожного радио». Гала-концерт с участием Николая Баскова, Валерия Меладзе, Наташи Королёвой, Игоря Николаева и др [12+]11.50 Художественный фильм «Ах, водевиль, водевиль?» [0+]13.00 Новости [16+]13.05 Художественный фильм «Шарада» [16+]15.00 Новости [16+]15.05 «Календарь» [12+]16.10 «Среда обитания» [12+]16.30 «Врачи» [12+]17.00 «Большая страна» [12+]17.20 Многосерийный фильм «Три мушкетера». 1, 2 серии [12+]19.00 Новости [16+]19.15 Художественный фильм «Унесенные ветром» [12+]23.00 «Фестиваль». Выступление Новосибирского академического симфонического оркестра [6+]00.35 Художественный фильм «Шарада» [16+]02.30 Художественный фильм «Папаши» [12+]04.00 Художественный фильм «Унесенные ветром» [12+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Детективы. Два билета на футбол». Сериал (Россия) [16+]

05.25 «Детективы. Холодное блюдо». Сериал (Россия) [16+]

05.50 «Детективы. Веер мести». Сериал (Россия) [16+]

06.15 «Детективы. Травма». Сериал (Россия) [16+]

06.45 «Детективы. Любовь к живописи». Сериал (Россия) [16+]

07.20 «Детективы. НЛО». Сериал (Россия) [16+]



08.00 «Детективы. Фабрика обманок». Сериал (Россия) [16+]08.35 «Детективы. Пропавшая». Сериал (Россия) [16+]09.15 «Детективы. А что было вчера». Сериал (Россия) [16+]10.00 «След. Божий одуванчик». Сериал (Россия) [16+]10.50 «След. Кто же Крыса?». Сериал (Россия) [16+]11.45 «След. Андрюша». Сериал (Россия) [16+]12.35 «След. Месть елок». Сериал (Россия) [16+]13.30 «След. Летчик». Сериал (Россия) [16+]14.20 «След. Елочка». Сериал (Россия) [16+]15.10 «След. Девушка Мороз». Сериал (Россия) [16+]16.00 «След. Шантаж». Сериал (Россия) [16+]16.45 «След. Длинный новогодний рубль». Сериал (Россия) [16+]17.40 «След. Осторожно, снегурки!». Сериал (Россия) [16+]18.25 «След. Дед Отморозко». Сериал (Россия) [16+]19.30 «След. Неверная ставка». Сериал (Россия) [16+]20.10 «След. Алекс». Сериал (Россия) [16+]21.05 «След. Семейка А». Сериал (Россия) [16+]21.50 «След. Венера атакует». Сериал (Россия) [16+]22.40 «Парфюмерша». 1–8 серии. Мелодрама (Россия, 2013) [12+]

Телеканал Ю



05:30 Реалити-шоу «Папа попал» [12+]

07:15 Премьера! Док. фильм «Жизнь после славы» [16+]

08:00 Премьера! Док. фильм «Мадонна: Богиня хайпа» [16+]



09:00 Премьера! Док. фильм «Рано ушедшие звёзды. Кто виноват?» [12+]09:55 Премьера! Док. фильм «Страх и ненависть в шоубизе» [16+]10:55 Премьера! Док. фильм «Музыкальный фастфуд» [16+]11:55 Премьера! Док. фильм «Время тиктокает» [16+]12:55 Премьера! Док. фильм «Модные 90-е» [16+]14:00 Премьера! Док. фильм «От фанатки до жены. Инструкция по применению» [16+]15:05 Премьера! Док. фильм «Смертельная тайна: почему гаснут звёзды?» [16+]16:05 Премьера! Док. фильм «Шоу-бизнес. Перезагрузка» [16+]17:00 Премьера! Док. фильм «Ради всего спиртного. Звёзды-самоупийцы» [16+]17:55 Премьера! Док. фильм «Ничего личного, только бизнес» [16+]18:55 Док. фильм «Время тиктокает» [16+]19:55 Док. фильм «Модные 90-е» [16+]21:00 Док. фильм «От фанатки до жены. Инструкция по применению» [16+]22:05 Премьера! Док. фильм «Шоу-бизнес на карантине: Выживут ли Звёзды?» [16+]23:00 Док. фильм «Жизнь после славы» [16+]00:00 «Мыслить как преступник» [16+]02:30 Реалити-шоу «МастерШеф с Гордоном Рамзи» [16+]04:40 Реалити-шоу «Папа попал» [12+]

ПЯТНИЦА!

05.00 «Орел и решка. Америка» [16+]

09.10 «Орел и Решка. Ивлеева VS Бедняков» [16+]

11.00 «Животные в движении». Сериал. Великобритания. 2020 [16+]

12.05 «Голубая планета – 2». Сериал. Англия. 2017 [16+]

13.10 «Семь миров, одна планета». Сериал. Великобритания, Германия, Китай, США, Франция. 2019 [16+]



14.10 «Мир наизнанку. Камбоджа» [16+]15.50 «Мир наизнанку. Вьетнам» [16+]18.15 «Мир наизнанку. Индонезия» [16+]22.00 «Крысиные бега». Фильм. США. 2001 [16+]00.00 «Четыре комнаты». Фильм. США. 1995 [18+]01.55 «Земля из космоса». Сериал. Англия. 2019 [16+]02.50 «Орел и решка. Рай и Ад – 2» [16+]

DISNEY CHANNEL

05.00 Музыка на Канале Disney [6+]

05.15 «Легенда о Тарзане». Мультсериал [6+]

05.40 «Русалочка». Мультсериал [6+]

06.05 «Чудеса на виражах» Мультсериал [0+]

06.25 «101 далматинец». Мультсериал [6+]

06.50 «Тимон и Пумба». Мультсериал [6+]

07.25 «Аладдин». Мультсериал [0+]

07.50 «Новогоднее караоке». Музыкальная программа [0+]



08.00 «Доброе утро с Микки». Анимационное шоу [0+]11.00 «Спасатели». Мультфильм [6+]12.40 «Спасатели в Австралии». Мультфильм [0+]14.25 «Рапунцель: Новая история». Мультсериал [6+]15.25 «Гравити Фолз». мультсериал [12+]16.15 «Леди Баг и Супер-Кот». Мультсериал [6+]18.00 «Совсем другая магия». Фильм [6+]20.00 «Трамплин надежды». Фильм [6+]22.00 «Волшебники из Вэйверли Плэйс». Сериал [6+]00.00 «Джесси». Сериал [6+]01.40 «Спасатели». Мультфильм [6+]02.55 «Спасатели в Австралии». Мультфильм [0+]04.10 «Тимон и Пумба». Мультсериал [6+]

ТНТ 4

06:00 «Comedy Woman Classic»: 1 сезон 26 серия. Юмористическое шоу [16+]

06:50 «Comedy Woman. Лучшее»: 1 сезон 172 серия [16+]



07:00 «Comedy Woman Classic»: 2 сезон 1 серия [16+]07:50 «Comedy Woman. Лучшее»: 1 сезон 27 серия [16+]08:00 «Comedy Woman Classic»: 1 сезон 27 серия. Юмористическое шоу [16+]08:50 «Comedy Woman. Лучшее»: 1 сезон 91 серия [16+]09:00 «Комеди Клаб. Лучшее (Дайджест, без гостей)»: 12 сезон 21, 22 серии [16+]10:59 Погода на ТНТ [0+]11:00 «Комеди Клаб. Лучшее (Дайджест, без гостей)»: 12 сезон 23, 24 серии [16+]13:00 Погода на ТНТ [0+]13:01 «Поздравь по-братски»: 1 сезон 28, 7 серии [16+]15:00 «Поздравь по-братски»: 1 сезон 29, 9, 25 серии [16+]18:00 «Поздравь по-братски»: 1 сезон 10, 11 серии [16+]19:59 Погода на ТНТ [0+]20:00 «Поздравь по-братски»: 1 сезон 26, 12 серии [16+]22:00 «Поздравь по-братски»: 1 сезон 27, 13, 14 серии [16+]00:59 Погода на ТНТ [0+]01:00 «Наша Russia. Дайджест»: 1 сезон 36, 38 серии. Скетчком [16+]02:00 «Наша Russia. Дайджест»: 1 сезон 19, 64 серии. Скетчком [16+]03:00 «Comedy Баттл. Последний сезон»: 1 сезон 24, 25 серии [16+]04:50 «Comedy Woman. Лучшее»: 1 сезон 69 серия [16+]05:00 «Comedy Woman Classic»: 7 сезон 20 серия [16+]05:50 «Comedy Woman. Лучшее»: 1 сезон 48 серия [16+]

Источник: teleprograms.ru