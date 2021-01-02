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Ждать ли аномальные морозы в Бердске в первую субботу 2021 года, 2 января

08:34 02.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Днем температура немного повысится. А к вечеру столбик термометра поползет вниз - к 30-градусной отметке и ниже.

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2021 год начался в Бердске с сильных морозов

По данным западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь, туманы. На дорогах гололедица. Ветер переменный 1-6 м/с.

Температура воздуха ночью -31, -36 °С, местами до -42°С, днём -26, -31°С, местами до -36°С.

Утором в субботу в Бердске было около 36-37 градусов мороза. Днем температура немного повысится - до минус 25. А к вечеру столбик термометра поползет вниз - к 30-градусной отметке. Днем 2 января в Бердске возможен небольшой снег.

В воскресенье, 3 декабря, погода в Бердске мало изменится - морозы около 30 градусов и ниже.

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