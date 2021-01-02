Новые правила пользования маломерными судами ввели в России с 1 января 2021 - что изменилось?

Как указано в правилах, нельзя управлять судном в пьяном виде и передавать его тому, у кого нет права управления, а также заходить под мотором или парусом и маневрировать возле пляжей и других мест массового пребывания людей.

Жилет теперь необходим даже на малом судне

С 1 января этого года в России вступили в силу новые правила пользования маломерными судами, запрещающие выводить их на воду без спасательных жилетов на каждого пассажира.

«Запрещается эксплуатация маломерных судов при наличии одной из следующих неисправностей:… отсутствие индивидуальных спасательных средств по количеству лиц, находящихся на борту, или их неисправность», — говорится в приказ МЧС «Об утверждении правил пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации».

Как указано в правилах, нельзя управлять судном в пьяном виде и передавать его тому, у кого нет права управления, а также заходить под мотором или парусом и маневрировать возле пляжей и других мест массового пребывания людей.

Также, согласно документу, запрещено перевозить детей до 7 лет без взрослых и пересаживать людей с одного судна на другое во время движения. Кроме этого, нельзя выбрасывать за борт мусор и загрязнять водоем продуктами нефти.

Источник: ПГ