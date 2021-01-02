02.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Авто / Общество

Новые правила пользования маломерными судами ввели в России с 1 января 2021 - что изменилось?

22:30 02.01.2021 Фото: www.pixabay.com
0

Как указано в правилах, нельзя управлять судном в пьяном виде и передавать его тому, у кого нет права управления, а также заходить под мотором или парусом и маневрировать возле пляжей и других мест массового пребывания людей.

% name% title
Жилет теперь необходим даже на малом судне

С 1 января этого года в России вступили в силу новые правила пользования маломерными судами, запрещающие выводить их на воду без спасательных жилетов на каждого пассажира. 

«Запрещается эксплуатация маломерных судов при наличии одной из следующих неисправностей:… отсутствие индивидуальных спасательных средств по количеству лиц, находящихся на борту, или их неисправность», — говорится в приказ МЧС «Об утверждении правил пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации».

Как указано в правилах, нельзя управлять судном в пьяном виде и передавать его тому, у кого нет права управления, а также заходить под мотором или парусом и маневрировать возле пляжей и других мест массового пребывания людей.

Также, согласно документу, запрещено перевозить детей до 7 лет без взрослых и пересаживать людей с одного судна на другое во время движения. Кроме этого, нельзя выбрасывать за борт мусор и загрязнять водоем продуктами нефти.

Источник: ПГ

2021 дети жилеты маломерные правила судно
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Разумные требования?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Лунный календарь на январь 2021: дата Новолуния и Полнолуния, растущая, убывающая луна
23:30 02-01-2021
Лунный календарь на январь 2021: дата Новолуния и Полнолуния, растущая, убывающая луна
Ужас: мы мерзнем в центре Бердска на ул.Комсомольской 1
23:05 02-01-2021
Ужас: мы мерзнем в центре Бердска на ул.Комсомольской
Как будут учиться школьники в январе 2021 года: есть новые правила и касаются всех
23:00 02-01-2021
Как будут учиться школьники в январе 2021 года: есть новые правила и касаются всех
Видео полыхающего домика на турбазе "Бердская заимка" выложили в сеть. Дом сгорел
22:56 02-01-2021
Видео полыхающего домика на турбазе
РПЦ: призывает пожилых православных верующих не посещать храмы на Рождество Христово
22:46 02-01-2021
РПЦ: призывает пожилых православных верующих не посещать храмы на Рождество Христово
Сервис по выдаче паспортов вакцинированного от коронавируса заработал на Госуслугах
22:40 02-01-2021
Сервис по выдаче паспортов вакцинированного от коронавируса заработал на Госуслугах
Новые правила пользования маломерными судами ввели в России с 1 января 2021 - что изменилось?
22:30 02-01-2021
Новые правила пользования маломерными судами ввели в России с 1 января 2021 - что изменилось?
Фото: Новогодний гуляка с трудом рассмотрел во мгле городскую горку. Кто ее разместил вдали от горящей ёлки? 2
22:21 02-01-2021
Фото: Новогодний гуляка с трудом рассмотрел во мгле городскую горку. Кто ее разместил вдали от горящей ёлки?
Законы января 2021: как кардинально изменится жизнь россиян
22:00 02-01-2021
Законы января 2021: как кардинально изменится жизнь россиян
Как и где зарегистрироваться для сдачи ЕГЭ в 2021 году
21:30 02-01-2021
Как и где зарегистрироваться для сдачи ЕГЭ в 2021 году