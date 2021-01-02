С роста числа зараженных коронавирусом начался 2021 год в Бердске. Сколько их за сутки на 2 января, назвал оперштаб

Выздоровело уде более 1000 бердчан, но их все равно меньше, чем заболевших коронавирусной инфекцией.

За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 319 520.

По данным оперативного штаба, на 2 января 2021 года в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 327 жителей города. Из них 82 ребенка.

Выздоровел и выписан за все врем пандемии 1001 пациент. За последние сутки анализы на коронавирусную инфекцию не брали.

На субботу, 2 января, выявили 6 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 1069 случаев заболевания коронавирусом.

Как показывает статистика, за последнюю неделю в Бердске заразились коронавирусной инфекцией 49 человек. Неделей раньше - 57.