Мурзик обидится: Брать на пляж животных запретили с 1 января 2021 в России

Отдыхающим нельзя играть в спортивные игры в непредназначенных для этого местах и подбрасывать купающихся. Согласно документу, запрещается купаться при подъеме на пляже красного или черного флагов и заплывать за буйки, а также срывать и топить их.

Собаки на пляже скоро станут редким явлением

С 1 января этого года россиянам нельзя брать с собой на пляж животных, исключение — собаки-поводыри, говорится в единых требованиях по безопасности отдыхающих на пляжах в России.

«Посетителям пляжей запрещается: приводить с собой на пляж животных, за исключением собак-поводырей», — говорится в документе.

Отдыхающим нельзя играть в спортивные игры в непредназначенных для этого местах и подбрасывать купающихся. Согласно документу, запрещается купаться при подъеме на пляже красного или черного флагов и заплывать за буйки, а также срывать и топить их.

Приказ устанавливает обязательные требования и к владельцам пляжей. С 1 июля 2021 года их обяжут проводить обследование дна пляжа в границах заплыва. Они должны будут обеспечивать создание и работу спасательных постов на весь период эксплуатации пляжей и сообщать в экстренные службы о чрезвычайных ситуациях.

С 2021 года в зонах купания не должно быть маломерных судов, за исключением спасательных. На пляжах детских лагерей во время купания детей лодка со спасателем должна находиться не далее 2 метров от внешней стороны границы зоны купания.

Ранее сообщалось, что глава МЧС Евгений Зиничев утвердил единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих на российских пляжах, которые вступают в силу 1 января 2021 года. Гражданам, в частности, будет запрещено брать с собой к водоёму животных, кроме собак-поводырей, а также играть в спортивные игры в неположенных местах.

Источник: ПГ