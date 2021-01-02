На какой канал переедет шоу «Дом-2» после закрытия?

Шоу когда-то открыло стране Ольгу Бузову

В Сети появилась информация о том, на какой канал переезжает шоу «Дом-2». Ранее руководство канала ТНТ объявило о закрытии скандального проекта, отметив, что у них низкие рейтинги.

История с закрытием шоу “Дом-2”

Информация о закрытии скандально известного проекта под названием “Дом-2” была как гром среди ясного неба. В 2020 году произошло множество странных и ужасных событий, пандемия, катастрофы, пожары, взрывы, многие компании закрывались, другие же объявляли себя банкротами. Однако никто не ожидал, что шоу, которое выходило в эфир на протяжении более чем 14 лет неожиданно закроется. О закрытии “Дом-2” сообщило руководство телеканала ТНТ, это произошло в конце декабря 2020 года.

Представители телеканала ТНТ опубликовали сообщение, в котором написали, что шоу “Дом-2” закрывается, а его дальнейшая судьба остается неизвестной. Также в сообщении было сказано, что руководство может сменить вектор развития и больше времени уделять комедийным передачам и сериалам, которые покоряют вершины рейтинга на ТНТ. Сразу же после новостей о закрытии на них отреагировали ведущие проекта — Ксения Бородина и Ольга Бузова. Если музыкальная исполнительница Ольга Бузова не нашла слов для того, чтобы описать все происходящее и показала фото с шоу, то Ксения Бородина посвятила этому событию отдельный и большой пост.

Для ведущих это действительно большая потеря. Известно, что Ксения и Ольга хорошо зарабатывали в качестве ведущих скандального проекта. Их заработная плата за месяц превышала несколько миллионов долларов.

На какой канал переезжает “Дом-2”

Сразу после закрытия скандального проекта в Сети начали обсуждать информацию о том, что же будет с шоу. Ходили слухи, что разработчики меняют название и запустят шоу на другом канале. Также были слухи о том, что шоу будет выходить в другом формате с юмористическим уклоном. На данный момент нет точной информации о канале, который «примет» популярный проект, но есть предположения, которые были слиты в Сеть. По словам анонимного источника, шоу могут транслировать на телеканале СТС.

Известно, что на некоторых каналах работают бывшие сотрудники телеканала ТНТ, например, на МТС ТВ можно увидеть бывшего генерального директора ТНТ Игоря Мишина. Источник также утверждает, что на время простоя участники шоу сохранят заработную плату. Появилась и другая информация, где сказано, что “Дом-2” может сохранить свой прежний формат и обойтись без ребрендинга, но все это лишь на уровне слухов, официального подтверждения и комментариев со стороны руководства ТНТ не было.

В “Газпром-Медиа” прокомментировали закрытие “Дом-2”

Представители холдинга «Газпром-Медиа» прокомментировали информацию о закрытии скандально известного шоу. По их словам, на создание эпизодов для шоу уходило слишком много денежных средств, тогда как рейтинги проекта оставляли желать лучшего. Это и сыграло ключевую роль в закрытии шоу. Также в холдинге рассказали о том, что будет дальше с этим проектом. По словам одного из представителей холдинга, проект может сменить вектор развития и больше уделять внимание комедийной составляющей. Например, вместо «Дом-2» зрители будут смотреть что-то более комедийное и насыщенное юмором.

В холдинге подчеркнули, что все это лишь «наброски», пока нет четкого представления о том, что конкретно собираются изменить в проекте. Создатели проекта понимают, что рейтинги падают, тогда как на ТНТ популярностью сейчас пользуются юмористические передачи, например, Stand-Up и сериалы. Именно поэтому нужно двигаться в этом направлении, чтобы привлечь зрителей.

Ранее в Сети появился еще один слух, связанный со скандальным проектом. Сообщалось, что шоу могут запустить уже в феврале 2021 года, а в январе якобы должен начаться кастинг. У зрителей все еще есть возможность попрощаться с шоу, для этого достаточно включить телеканал ТНТ 31 декабря 2020 года и посмотреть последний выпуск легендарного проекта, который за все время своего существования приобрел статус культового. Выпуск появится на телеканале ближе к вечеру, руководство канала настоятельно рекомендует его посмотреть.

Источник: 1rre.ru