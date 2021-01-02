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Как будут учиться школьники в январе 2021 года: есть новые правила и касаются всех

23:00 02.01.2021 Фото: www.pixabay.com
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Сообщается, что со следующего года школьники Российской Федерации будут учиться по новым правилам. Занятия в учебных заведениях начинаются в 8 утра.

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Год привносит немного ясности в то, как будет устроен процесс обучения

Представители Роспотребнадзора рассказали о том, как будут учиться школьники в январе 2021 года. Ранее специалисты говорили о том, что «дистанционка» может затянуться до февраля 2021 года.

Как будут учиться школьники в январе 2021 года

В Роспотребнадзоре предоставили новую информацию о правилах, которые будут действовать со следующего года в российских школах и детских садах. Правила будут действовать уже с 1 января следующего года. Информацию предоставила глава ведомства Анна Попова, также данные продублированы на портале Роспотребнадзора.

Сообщается, что со следующего года школьники Российской Федерации будут учиться по новым правилам. Занятия в учебных заведениях начинаются в 8 утра. Также учителям больше не придется проводить «нулевые уроки», не будет и обучения в трех сменах. Вторая смена заканчивается в 19 часов. Каникулы будут длиться не менее 7 календарных дней. Длительность урока составляет 45 минут, перемены будут длиться менее 10 минут. Если дети пребывают в школе более 4-х часов, администрация учебного учреждения обязана организовать горячее питание.

Известно, что в школах не должно быть инфракрасных обогревателей, необходимо пользоваться только общим отоплением. Подача холодной и горячей воды — это обязательное требование ко всем учебным заведениям. Также необходимо учитывать расстояние школы от дома. Школа или детский сад обязательно должен быть расположен в пределах от 500 до 800 метров от дома в городе и не более 1 километра, если речь идет о небольшом населенном пункте (селе). Если правила не соблюдены, детей будут перевозить на транспортных средствах.

В условиях коронавирусной пандемии школы будут придерживаться новых мер. Сообщается, что работники организаций обязаны как можно чаще проходить медосмотры, у них должна быть медкнижка. Вакцинация также является обязательным правилам. Если говорить о детских садах, то в основном правила касаются игрушек, которые необходимо ежедневно мыть в конце дня, кукольная одежда стирается по мере загрязнения.

Что известно о дистанционном обучении в школах России

Не так давно глава Министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил, что полного перевода школ и вузов на «дистанционку” ждать не стоит, этого не будет. Однако он подчеркнул, что нынешний режим дистанционного обучения является обязательным требованием, которое должны соблюдать все школы. Дело в том, что коронавирусная пандемия не позволяет школьникам и студентам полностью погрузится в очный режим обучения.

В школах и вузах России будет лишь вынужденная “дистанционка”, например, как в случае с коронавирусной пандемией. Никто не собирается принуждать учащихся полностью переходить на домашний режим обучения и учиться с помощью ПК и лэптопа.

Ранее о дистанционном обучении в России высказывался президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, он считает, что “дистанционка” никто не сможет заменить очный формат обучения. На данный момент в стране никто это не обсуждает и не будет обсуждать. Владимир Владимирович отметил, что ученики должны общаться с учителем с глазу на глаз, не иначе.

Российские школы могут продлить дистанционное обучение до 6 февраля 2021 года

В Минобрнауки обсуждают возможность продления «дистанционки» до 6 февраля 2021 года, об этом сообщил глава ведомства. Решение будет принято в ближайшие дни. Сообщается, что такие меры могут быть введены на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в связи с коронавирусной пандемией. К сожалению, на данный момент глава ведомства не может предоставить дополнительной информации.

По словам руководителя Минобрнауки Валерия Фалькова, «дистанционка» намного хуже, чем очное обучение, но в период коронавирусной пандемии это все, что сейчас есть у школьников и студентов.

Источник: www.1rre.ru

2021 дистанционка питание правила расписание уроки учеба школьники Анна Попова Роспотребнадзор Минобрнауки
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