Пророчество Вольфа Мессинга о грядущих событиях в России в 2021 году

Согласно его предсказанию, в 2021 году некое государство всеми силам будет противостоять русскому народу, а причиной для этого станет какая-то территория, находящаяся возле моря в южной части страны. По его словам, мир будет находиться в состоянии подготовки к новому вооружённому конфликту, однако, к счастью, войны не будет.

По мнению предсказателей 2021 не будет простым для России

Вольф Мессинг является противоречивой исторической фигурой, которая сумела завоевать популярность среди любителей чтения всевозможных пророчеств. Широкая общественность также не обошла стороной его предсказания для России на 2021 год, которые появились в сети Интернет в конце декабря в преддверии новогодних праздников. Помимо этого, известны предсказания многих других провидцев. Особый интерес завоевало пророчество монаха Авеля, который рассказывал, при каком лидере Россия воспрянет духом.

Какие события произойдут в России в 2021 году согласно пророчествам иллюзиониста Мессинга

Известно, советский эстрадный артист и менталист Вольф Мессинг был уроженцем Польши. Он очень любил Россию, из-за чего посвящал ей множество пророчеств на разные годы.

Согласно его предсказанию, в 2021 году некое государство всеми силам будет противостоять русскому народу, а причиной для этого станет какая-то территория, находящаяся возле моря в южной части страны. По его словам, мир будет находиться в состоянии подготовки к новому вооружённому конфликту, однако, к счастью, войны не будет.

По словам менталиста Вольфа Мессинга, Россию ожидает сильное политическое и экономическое давление, которое заставит страну меняться и совершать всевозможные поступки с целью миновать негативные факторы, мешающие её развитию.

Эстрадный артист неохотно говорил об этом, но тяжелее всего в 2021 году придётся простым гражданам, которые из-за роста безработицы будут вынуждены находиться в состоянии постоянного напряжения и поиска новой работы.

В связи с данным обстоятельством, стоимость труда в России уменьшится, и люди, не имеющие средств к существованию, организуют стачки и всевозможные бунты против правящей верхушки. По его словам, хуже всего себя будет чувствовать промышленный сектор и сельское хозяйство, из-за чего будут пустовать прилавки магазинов.

Для восстановления страны понадобятся новые люди у власти, обладающие инициативой и интеллектом, который позволит им найти правильные решения в условиях кризиса, который охватит всю страну.

Помимо этого, Вольф Мессинг размыто говорил о новой чуме, которая имеет искусственное происхождение. Он также заявлял, что международные организации, занимающиеся политикой, будут искать тех, кто оказался виноватым в её распространении. Из-за этого может возникнуть крупный мировой скандал.

Тем временем Россияне предпримут попытки мигрировать из родных земель в те места и страны, которые они сочтут для себя более благополучными. Люди будут беспокоиться о стабильности, так как у них её отнимут.

Личность Вольфа Мессинга является противоречивой. Его биография, деятельность и пророчества постоянно подвергаются критике со стороны скептиков, которые убеждены, что никаких предсказаний для России на 2021 год менталист сделать не мог.

Во-первых, Вольф Мессинг никогда не предсказывал, что Советский Союз перестанет существовать, как государство, на политической карте мира. А потому он не знал, появится ли Россия в будущем.

Помимо этого, подобные предсказания могли бы быть для него слишком опасными. Убежав из Польши в 1939 году в Советский Союз, он работал в бродячем цирке, показывая всевозможные фокусы и трюки, связанные с чтением мыслей.

Любое упоминание о том, что Советский Союз может прекратить своё существование, грозило бы ему тюремным заключением, так как подобные слова могли бы расценить, как пропагандистскую деятельность.

Также Вольфа Мессинга могли назвать членом иностранной разведки, перед которым стоит задача поселить страх в сердцах советских граждан перед теми событиями, что происходили сначала в Европе, а потом и в самом СССР, когда началась Великая Отечественная война.

Исследователи предполагают, что Мессинг предсказал точную дату победы СССР над гитлеровской Германией, смерть Сталина во время еврейского праздника, угрозу жизни сына вождя народов и год собственной кончины. Но он не знал, что случится в России в 2021 году.

Предсказания монаха Авеля о новом правителе для России в 2021 году

Ряд отечественных исследователей предполагает, что в России в 2021 году может сбыться пророчество монаха Авеля, который предсказал дату кончины императрицы Екатерины II, сколько лет будет править её сын Павел I, а также события Октябрьской революции и Великой Отечественной войны.

Согласно предсказаниям праведного старца, в 2021 году к власти в России может прийти правитель, чьё имя будет трижды осуждённым в истории государства. Предполагается, что при этом человеке произойдёт нравственной возрождение страны.

Некоторые исследователи полагают, что речь идёт о Владимире Путине, при котором Русская православная церковь (РПЦ) получила большую поддержку от государства, что и является возрождением после времён правления советской власти.

Известно, что монах не сообщил, когда сбудется его пророчество. Таким образом, он подражал Иисусу Христу, который говорил, что о многих грядущих событиях знает только его Отец.

Источник: www.1rre.ru