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Мертвой нашли дипломата в ее квартире. Накануне у нее был гость

09:47 02.01.2021 Фото: Википедии
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Речь может идти о самоубийстве — стражи порядка не обнаружили следов преступления. В квартире обнаружили много лекарств с надписями на македонском языке.

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СМИ: работавшая в ООН дипломат обнаружена мертвой в США

Работавшая в Организации Объединенных Наций (ООН) 38-летний дипломат найдена мертвой в своей квартире в Манхеттене в Нью-Йорке, пишет газета New York Post со ссылкой на источники в полиции.

Утверждается, что речь может идти о самоубийстве — стражи порядка не обнаружили следов преступления.

"Она (погибшая. — Прим. ред.) жила здесь два года. Всем плохо. Она была очень хорошим человеком", — рассказал работающий в здании разнорабочий.

По словам собеседника газеты, дипломат жила одна в квартире на четвертом этаже. Он охарактеризовал ее как спокойного человека.

Смерть женщины подтвердили РИА Новости в полиции города.

"В четверг, 31 декабря 2020 года, примерно в 13:40 полиция выехала на вызов... По прибытии полиция обнаружила 38-летнюю женщину без сознания… в спальне", — сообщили собеседники агентства.

Они не уточнили, была ли умершая дипломатом при ООН.

Обслуживающий персонал дома, в котором она проживала, также прокомментировал случившееся в беседе с РИА Новости и отметил, что такого развития событий не ожидал никто.

"Она жила пару лет у нас уже — одна. Часто спускалась покурить на улице. Была очень приветлива", — уточнил источник.

Другой сотрудник рассказал, что в четверг к женщине пришел гость.

"Мы ей позвонили снизу. Она не поднимала трубку. Тогда поднялись к ней, стали стучать в дверь, она не отвечала. <...> У нее бывало много лекарств, я помню, из ее страны. На македонском языке были названия", — добавил он.

Государство, в постоянном представительстве которого работала женщина, не уточняется. В пресс-службе ООН информацию о кончине дипломата пока не подтверждают.

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