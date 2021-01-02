Как и где зарегистрироваться для сдачи ЕГЭ в 2021 году

На официальном портале Министерства образования указывается, что выпускники могут пройти процедуру регистрации до 1 февраля 2021 года.

Еще есть время зарегистрироваться на ЕГЭ

Для подачи заявления о желании принять участие в ЕГЭ выпускники одиннадцатого класса должны посетить официальный интернет-портал — официальную страницу мэра или регионального правительства.

В том случае, если у вас нет возможности совершить эти действия, используя интернет, всегда есть возможность сделать это, используя бумажные носители. Нужно нанести визит в отделение общественной приемной в вашем регионе.

Сроки регистрации

На официальном портале Министерства образования указывается, что выпускники могут пройти процедуру регистрации до 1 февраля 2021 года. После того, как заявление было подано, на протяжении двух недель происходит проверка поданного пакета документов, и только тогда происходит окончательная регистрация на итоговый экзамен.

Для подачи этого заявления выпускнику необходимо использовать свои паспортные данные и страховой номер пенсионной страховки. Если же вы являетесь выпускником прошлых лет, для регистрации на ЕГЭ вам нужно предъявить копию аттестата. В том случае, если вы являетесь выпускником зарубежной образовательной организации, вам нужно предоставить копию документа, который подтверждает ваше образование. Обратите внимание, что документ должен быть переведен на государственный язык и пройти процедуру заверения.

Важно, что каждый зарегистрированный гражданин России имеет возможность вносить изменения в поданное заявление, либо отозвать его, используя личный кабинет, до 1 февраля. Также это правило работает с правом изменить предметы, которые вы хотите сдавать во время прохождения ЕГЭ.

Для внесения любых изменений в поданное заявление после 1 февраля необходимо одобрение представителей ГЭК. Крайне важно обладать документами, которые смогут подтвердить наличие уважительной причины. Крайне важно совершить подачу заявления как минимум за 14 дней до того момента, как начнутся экзамены.

Где пройти регистрацию на Единый государственный экзамен

Чтобы узнать место, где можно пройти регистрацию на ЕГЭ, ученику нужно воспользоваться официальным сайтом образовательной организации региона,где проживает ученик. После прохождения успешной регистрации при помощи личного кабинета каждый ученик сможет увидеть уведомление, в тексте которого указывается дата и время проведения экзамена. Также в полученном уведомлении можно узнать о месте проведения ЕГЭ. В этом же уведомлении будет указан код регистрации, который понадобится для того, чтобы получить результаты ЕГЭ.

Источник: Пронедра