Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 2 января 2021 года для всех знаков зодиака

Гороскоп от Павла Глобы на 2 января 2021 года предлагает запастись терпением и не стараться получить всё и сразу. Звёзды предполагают, что у каждого знака есть шанс схватить удачу за хвост, решить свои проблемы. Надо только вовремя сориентироваться и действовать решительно.

Что советует популярный астролог на 2 января

Гороскоп от Павла Глобы на 2 января 2021 года предлагает запастись терпением и не стараться получить всё и сразу. Звёзды предполагают, что у каждого знака есть шанс схватить удачу за хвост, решить свои проблемы. Надо только вовремя сориентироваться и действовать решительно.

Гороскоп на 2 января для знаков стихии Огня

Овен

Удачный и плодотворный день дарован звёздами этому знаку. Все дела, за которые берётся Овен, получат хорошее продолжение. Возможны поездки и командировки, которые принесут неплохую прибыль. Хорошую перспективу несут романтические свидания, если избранник (или избранница) интересуют Овна всерьёз.

Лев

Энергия Львов позволит им заняться текущими делами. Но спешить астролог не советует. Вначале следует обозначить самые необходимые действия, продумать всё до мелочей, определить возможности их реализации. Отличные перспективы складываются в личной жизни. Обаяние Львов и их привлекательность достигают апогея. Поэтому одиноким представителям этого знака есть шанс приблизить свою мечту о стабильной семейной жизни.

Стрелец

Для этого знака важно 2 января провести чистку энергетических потоков: избавиться от хлама в доме, очистить свои мысли от негатива. Неплохо спланировать путешествие или хотя бы организовать посещение интересных мест. Семейным Стрельцам больше времени рекомендуется проводить с семьёй, уделить внимание детям.

Гороскоп на 2 января для знаков стихии Земли

Телец

Некоторые дела «свалятся» на Тельцов неожиданно. Это заставит поменять кое-какие планы. Если не спешить, всё делать продуманно, то со всем необходимым удастся уверенно справиться. В любовных делах будет налёт романтики, приятно греющий душу, возвышающей чувства. В целом день пройдёт на позитиве и доставит удовольствие этому знаку зодиака.

Дева

Недостаток энергии и состояние души не позволят Девам заниматься серьёзными делами. Хотя может усилиться способность к усвоению новой информации. Предпочтительным для этого знака в данный день будут занятия своими хобби, общение с ближним кругом знакомых. Идеальными будут партнёрские отношения с любимым человеком, совместное времяпровождение.

Козерог

Этот знак зодиака 2 января будет интересен многим своими мыслями, суждениями. Ему можно проводить время на семинарах, лекциях, но и в кругу близких друзей и родственников он будет блистательным оратором и мудрым советчиком. Провести день в пассивном отдыхе и уединении вряд ли удастся.

Гороскоп на 2 января для знаков стихии Воздуха

Близнецы

Для Близнецов планеты планируют активный день полный новых впечатлений. Возможны не слишком дальние поездки, знакомства с интересными людьми. В этот день астролог советует избегать резкости в высказываниях, граничащей с грубостью и неприятием чужого мнения. Возможны конфликты на этой почве. Удовольствие принесёт и общение с любимым человеком.

Весы

У представителей этого знака день будет ознаменован успехом во многих областях деятельности. Не свойственная им решительность и стремление действовать невзирая на препятствия позволит Весам приблизить исполнение их самых заветных желаний. Во многом этому способствуют звёзды. Активность и оптимизм наполнят данный период жизни Весов счастьем.

Водолей

Астролог советует данному знаку зодиака в своих действиях руководствоваться интуицией. Она поможет избежать многих ошибок в действиях. Скучать в одиночестве Водолею не придётся. Поездки к друзьям, вечеринки, приём гостей, общение с ближайшими родственниками – это ещё далеко не всё, чем предстоит заниматься Водолею 2 января.

Гороскоп на 2 января для знаков стихии Воды

Рак

Возможны неожиданные события и дела, которые потребуют неспешного и вдумчивого подхода. Раку особенно необходимо чуть затормозиться. Его импульсивный, взрывной характер может отреагировать на ситуацию неадекватно. Нельзя допускать негативных эмоций. К тому же жизненная энергия этого знака не слишком высока в этот день. Астролог советует запасаться положительными впечатлениями.

Скорпион

Для тех Стрельцов, кто работает в этот день, день пройдёт продуктивно и не слишком напряженно. Возможны приятные сюрпризы, получение материальной помощи. А вот от авантюрных предприятий, рискованных предложений стоит отказаться безоговорочно. Этот вариант точно не подходит для этого знака в данный период. Астролог советует обратить внимание и на работу своего организма, поберечься от жирной и острой пищи.

Рыбы

Оптимизм, которым был заряжен этот знак в новогоднюю ночь, даёт расцвет творческих способностей и жизненную энергию. Рыбы легко и вдохновенно решают многие задачи дня. Общение, работа, даже поход по магазинам – всё доставляет им радость. Романтически настроенные Рыбы сумеют приятно удивить своих избранниц (или избранников).

Источник: www.rsute.ru