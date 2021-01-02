За что обиделась на Россию Грузия, рассказала Бурджанадзе

По ее словам, нынешняя власть стремится придерживаться курса Михаила Саакашвили, для которой сотрудничество с Москвой было равнозначно предательству.

Бурджанадзе рассказала про обиду Грузии на Россию

Бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе в интервью "Коммерсанту" рассказала, почему грузинские политики пытаются исказить имидж России в глазах избирателей.

"В Грузии есть обида на Россию, хотя есть и субъективный фактор, когда политики стремятся переложить на Россию буквально все проблемы", — сказала она, добавив, что современная грузинская молодежь относится к России преимущественно негативно.

По словам Бурджанадзе, нынешняя власть стремится придерживаться курса Михаила Саакашвили, для которой сотрудничество с Москвой было равнозначно предательству.

"Сейчас "Грузинская мечта" повторяет политику Саакашвили во многих областях, причем берет только плохое. У него они переняли и тренд "если хочешь дискредитировать политика, нужно назвать его прорусским", — выразила сожаление она.

Кроме того, Бурджанадзе предположила, что из-за "антирусского тренда" политики могут лишиться значительного числа избирателей. Тем не менее, как отметила она, переговоры с Россией и совместное решение ряда проблем необходимы прежде всего самой Грузии.

При этом бывший спикер уточнила, что не считает себя пророссийским политикам, так как она стремится действовать в интересах своего государства.

"О какой "прозападности" вообще может идти речь в государстве, где в XXI веке архаичный феодал управляет единолично, где однопартийный парламент, нет суда и нет свободных справедливых выборов?" - возмутилась она.

Правящая партия "Грузинская мечта" набрала 90 мест из 150 в парламенте по итогам прошедших 31 октября парламентских выборов.

В конце декабря президент Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о назначении Георгия Гахария премьер-министром.